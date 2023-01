Le marché européen des huiles essentielles devrait augmenter en fonction de la taille, de la part, des tendances émergentes, des principaux moteurs de croissance, des défis et des perspectives de revenus de l’industrie

Marché européen des huiles essentielles, par type (simples, mélanges), produits (huile de lavande, huile de citron, huile d’orange, encens, huile de camomille, huile de citron vert, romarin, arbre à thé, huile de patchouli, huile de lavandin, huile de citronnelle, huile de citronnelle, baume , bergamote, huile de mandarine, huile d’eucalyptus, huile de clou de girofle, huile de bois de cèdre, huile de coriandre, huile de basilic, huile de menthe de maïs, huile de menthe poivrée, huile de menthe verte, huile de litsea cubeba, autres), application (spa et relaxation, nettoyage et maison, aliments et boissons , médical, autres), méthode d’extraction (distillation, extraction par pression à froid, extraction au dioxyde de carbone, extraction par solvant, autres), canal de distribution (direct, vente au détail), pays (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Pays-Bas, Russie, Suisse , Turquie, Autriche, Norvège, Hongrie, Lituanie, Irlande, Pologne et reste de l’Europe) Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2028.



Analyse et perspectives du marché : marché des huiles essentielles en Europe

Le marché des huiles essentielles devrait connaître une croissance du marché à un taux de 3,1% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché des huiles essentielles fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision. tout en apportant leurs impacts sur la croissance du marché. L’essor du secteur des aliments et des boissons dans le monde accélère la croissance du marché des huiles essentielles.

Les huiles essentielles font référence au type d’huile utilisée pour l’aromathérapie qui est une forme d’alternative médicale. L’huile contient de l’huile éthérée ou de l’huile volatile ayant un arôme similaire aux plantes. Ces huiles sont généralement obtenues à partir de différentes herbes, notamment le citron, la menthe poivrée, l’orange, l’eucalyptus et la menthe des champs. Ils sont extraits des graines, des fruits, des feuilles, des racines, des fleurs et des feuilles entre autres.

L’augmentation de la demande d’aromathérapie dans la région est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des huiles essentielles. L’augmentation de la demande des principales industries d’utilisation finale, telles que les aliments et les boissons, les soins personnels et les cosmétiques, et l’aromathérapie, et l’augmentation de la demande de produits biologiques parmi les consommateurs accélèrent la croissance du marché. Le large éventail d’applications dans l’entretien ménager, le savon, les parfums et les cosmétiques en raison de leurs propriétés antibiotiques et antiseptiques, et la mise en place d’une réglementation favorisant l’utilisation d’ingrédients respectueux de l’environnement dans les cosmétiques et la nourriture et les boissons influencent davantage le marché. De plus, l’augmentation du revenu disponible, le changement du mode de vie des consommateurs, l’augmentation de la conscience de la santé et l’augmentation de la demande d’huiles essentielles à diverses fins, telles que l’amélioration de la fraîcheur de l’air à la maison, affectent positivement le marché des huiles essentielles. En outre, l’augmentation de la demande d’ingrédients naturels offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

D’autre part, les préoccupations concernant les effets secondaires associés à certaines huiles essentielles et la prévalence de produits synthétiques/falsifiés devraient entraver la croissance du marché. L’épuisement des ressources naturelles devrait défier le marché des huiles essentielles au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

