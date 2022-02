Le marché européen des gobelets en papier jetables 2021 prospère dans le monde entier avec des acteurs clés renommés Huhtamaki, Dart Container Corporation, Duni Group, Graphic Packaging International, LLC, Bender Limited

Le marché des gobelets en papier jetables en Europe devrait passer de 2 357,21 millions de dollars US en 2021 à 3 026,93 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il augmentera à un TCAC de 3,6 % de 2021 à 2028. Au milieu de l’épidémie de pandémie de coronavirus, les préoccupations des consommateurs en matière d’hygiène et de propreté ont considérablement augmenté. Les consommateurs préfèrent ne pas partager leurs effets personnels avec d’autres pour se protéger des infections. Les gobelets en papier jetables sont destinés à un usage unique et sont considérés comme très hygiéniques. La pandémie a créé une énorme demande de gobelets en papier jetables, car les consommateurs les trouvent hygiéniques et sûrs. De nombreux géants de la restauration rapide tels que Dunkin Donuts, Mc. Donald’s, Starbucks, entre autres, ont lancé une campagne visant à sevrer la vaisselle jetable.

Les principales entreprises présentées dans cette étude de recherche sont :

Huhtamaki

Dart Container Corporation

Groupe Duni

Emballage graphique international, LLC

Cintreuse Limitée

Seda International Packaging Group

CEE Solutions d’emballage Schisler

Tekni-Plex

Emballage SCG

Groupe Reynolds Ltd.

Segmentation du marché des gobelets en papier jetables en Europe :

Marché des gobelets en papier jetables en Europe – Par matériau

Poche d’air isolée

Papier couché poly

Papier paraffiné

Les autres

Marché des gobelets en papier jetables en Europe – par application

Service alimentaire

Vendre au détail

Institutionnel & Industriel

Marché des gobelets en papier jetables en Europe – par pays

Allemagne

La France

Italie

Royaume-Uni

Russie

Le reste de l’Europe

Le COVID-19 a eu un impact mitigé sur la croissance du marché des gobelets en papier jetables. La pandémie a créé une énorme demande de vaisselle jetable, notamment d’assiettes, de tasses et de bols, en raison des préoccupations croissantes en matière d’hygiène parmi la population. Les gens se sont limités à partager leurs effets personnels avec d’autres, y compris la nourriture, pour éviter les infections à coronavirus. Par conséquent, les gens préfèrent manger et boire des aliments et des boissons dans de la vaisselle jetable. De plus, en raison de l’apparition de la pandémie de COVID-19, les services de plats à emporter et les plateformes de livraison de nourriture en ligne ont également connu une croissance importante, les gens préférant manger chez eux. Ces services reposent largement sur la vaisselle en papier jetable comme les gobelets, les assiettes, les contenants alimentaires. Ainsi, la préférence croissante pour les services de livraison et de plats à emporter en ligne a également eu un impact positif sur la demande de gobelets en papier jetables.

Les rapports couvrent les développements clés du marché européen des gobelets en papier jetables en tant que stratégies de croissance organique et inorganique. Diverses entreprises se concentrent sur des stratégies de croissance organique telles que les lancements de produits, les approbations de produits et autres telles que les brevets et les événements. Les activités de stratégies de croissance inorganiques observées sur le marché étaient les acquisitions, les partenariats et les collaborations. Ces activités ont ouvert la voie à l’expansion de l’activité et de la clientèle des acteurs du marché.

