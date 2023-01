Le marché européen des films biodégradables croîtra à un TCAC de 5,1 % jusqu’en 2028 L'Allemagne devrait avoir la part de marché la plus élevée sur le marché européen des films biodégradables en raison de la révolution technologique dans l'agriculture et des préoccupations croissantes concernant le changement climatique et les émissions de gaz à effet de serre.

Le marché européen des films biodégradables devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Selon l’analyse de Data Bridge Market Research, le marché devrait croître à un TCAC de 5,1 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 4 665,42 millions de dollars d’ici 2028. La prise de conscience croissante des problèmes de santé associés aux films plastiques stimule et alimente la demande du marché pour les films biodégradables.

Les films biodégradables se dégradent naturellement au fil du temps sous l’influence de paramètres naturels tels que l’humidité, l’oxygène, les microbes et la lumière du soleil. Ces films ont été inventés pour éliminer les menaces telles que la pollution de l’air et la création de décharges causées par les films plastiques. Ces matériaux sont fabriqués principalement en remplaçant chimiquement les chaînes de carbone dans les matériaux utilisés pour fabriquer des films plastiques, de sorte que le processus de dégradation est plus rapide que celui des plastiques courants.

La volatilité des prix et la disponibilité à long terme des combustibles fossiles stimulent et alimentent la demande du marché pour les films biodégradables. Le coût de production relativement élevé des films plastiques freine la demande du marché pour les films biodégradables. La croissance du marché des films durables a créé des opportunités pour le marché des films biodégradables. Les films biodégradables ne peuvent pas se dégrader lorsque certaines conditions environnementales ne sont pas remplies, ce qui constitue un défi qui entrave la demande du marché pour les films biodégradables.

Portée du marché des films biodégradables et taille du marché

Le marché des films biodégradables est segmenté en fonction du type, du type de produit, du type de culture et de l’application. La croissance sur tous les segments de marché peut vous aider à analyser les points de croissance de niche et les stratégies de mise sur le marché, et à identifier les différences dans leurs principaux domaines d’application et marchés cibles.

En fonction du type, le marché des films biodégradables est segmenté en PLA, mélange d’amidon, polyester biodégradable, PHA, à base de soja, à base de cellulose, à base de lignine et autres. Le segment des mélanges d’amidon dominera le marché des films biodégradables d’ici 2021, car les films biodégradables à base d’amidon ont de bonnes propriétés de film et un impact négatif relativement mineur sur l’environnement.

En fonction du type de produit, le marché des films biodégradables est segmenté en oxo-biodégradable et hydrobiodégradable. Le segment oxo-biodégradable dominera le marché des films biodégradables d’ici 2021, car les produits oxo-biodégradables sont rentables et facilement abordables pour les consommateurs.

Analyse au niveau national du marché Film biodégradable

Le marché Films biodégradables est analysé et des informations sur la taille du marché par pays, type, type de produit, type de culture et application sont fournies comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des films biodégradables en Europe comprennent l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, la France, l’Espagne, la Russie, la Turquie, la Suisse, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et le reste de l’Europe.

L’Allemagne devrait avoir la part de marché la plus élevée sur le marché européen des films biodégradables en raison de la révolution technologique dans l’agriculture et des préoccupations croissantes concernant le changement climatique et les émissions de gaz à effet de serre.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels influençant le marché et les changements réglementaires du marché intérieur qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les mesures réglementaires et les droits d’importation et d’exportation sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir les conditions du marché dans divers pays. De plus, la présence et la disponibilité des marques et les défis dus à une concurrence intense ou faible des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte lors de l’analyse prédictive des données pays.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Films biodégradables

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont :

BASF SE, Plascon Group, TAGHLEEF INDUSTRIES GROUP, Shreejistretchfilm, Polyplex, STOROPACK HANS REICHENECKER GMBH, Walki Group Oy, BioBag Americas, Inc., AVERY DENNISON CORPORATION, Polystar Plastics Ltd, TIPA LTD, Cortec Corporation, BI-AXamura International Inc, Fu Groupe, Trioplast Industries AB, Poysha Packaging Private Limited, Groupe Layfield. Ltd., Accredo Packaging, Inc., Paco Label, Brentwood Plastics, Inc., Novamont SpA, PLASTIKA KRITIS SA et d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

