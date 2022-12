Le marché européen des éviers à eau devrait augmenter d’ici 2029, taille, part, tendances émergentes, principaux moteurs de croissance, défis et perspectives de revenus de l’industrie

» Le rapport de recherche suprême sur le marché des robinets d’eau en Europe comprend une analyse approfondie des moteurs, des contraintes, des menaces et des opportunités du marché, tout en traitant également des options d’investissement lucratives pour les acteurs du marché dans les années à venir. Estimations aux niveaux mondial et régional sont proposés par les analystes. La taille du marché, les revenus générés par les ventes et les technologies par divers segments d’application sont également évalués dans ce rapport marketing. Le rapport compile des études de renseignement généralisées qui explorent presque tous les aspects du marché mondial. Les données et les informations sont a fait l’objet de recherches et d’analyses approfondies dans le rapport à grande échelle sur le marché européen des robinets d’eau pour guider les acteurs du marché à améliorer leur planification commerciale et à assurer leur succès à long terme.

Réfléchir au paysage concurrentiel est un autre aspect important du vaste rapport d’analyse du marché européen des puits d’eau. Par conséquent, les mouvements ou actions des principaux acteurs du marché et des marques sont analysés dans le rapport d’activité, qui vont des développements de produits, des lancements de produits, des acquisitions, des fusions, des coentreprises et des produits futurs aux technologies. Ce rapport d’étude de marché aidera certainement les entreprises à réaliser des réalisations durables en termes de meilleure prise de décision, de génération de revenus, de hiérarchisation des objectifs du marché et d’activité rentable. La génération de rapports axée sur les objectifs, la loyauté pour la qualité et la transparence dans la méthode de recherche ne sont que quelques-unes des caractéristiques avec lesquelles le rapport d’analyse du marché européen des éviers d’eau peut être adopté en toute confiance.

Analyse et taille du marché

Un évier est un accessoire ou un composant essentiel de toute salle de bain ou cuisine. On l’appelle aussi lavabo ou vasque. Les éviers à eau sont fabriqués à partir de divers matériaux, dont l’acier inoxydable , la céramique et la pierre artificielle. Ces éviers sont disponibles dans une variété de tailles et de formes, ainsi que d’une technologie de pointe.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des puits d’eau était évalué à 14633,34 millions USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 20493,58 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 4,3% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Définition du marché

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type (évier de salle de bain, évier de cuisine), matériau (acier inoxydable, acrylique, verre, porcelaine, argile réfractaire, autres), canal de distribution (distributeurs/grossistes, magasins multimarques, magasins franchisés, magasins spécialisés, commerce électronique), utilisateur final ( Centres commerciaux, hôtellerie, bureaux d’entreprise et gouvernementaux, ménages, toilettes publiques, établissements d’enseignement, restauration, autres), Pays couverts Russie, Allemagne, France, Royaume-Uni, Turquie, Espagne, Italie, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Reste de l’Europe Acteurs du marché couverts Blanco (États-Unis), Elkay Manufacturing Company (États-Unis), Franke home solutions (États-Unis), Huida Sanitary Ware Co., Ltd. (Chine), JULIEN INC. (Canada), Kohler Co. (États-Unis), Kraus USA Plumbing LLC ( États-Unis), LIXIL Corporation (États-Unis), Mountain Plumbing Products (États-Unis), Roca Sanitario, SA (Espagne) Des opportunités Incorporation d’éléments chaleureux et naturels ainsi que de composants de luxe en terre

Les consommateurs recherchent de plus en plus des matériaux dérivés de la nature ou qui imitent l’apparence de la nature

Tendance croissante à l’attrait esthétique dans la maison

Dynamique du marché des puits d’eau en Europe

Conducteurs

Hausse du revenu par habitant

La hausse des revenus par habitant dans les pays émergents et une préférence croissante pour les puits d’eau de style monochrome dans les secteurs commercial et résidentiel devraient stimuler la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision. En outre, la tendance croissante à l’attrait esthétique dans la maison et la préférence croissante pour les conceptions d’intérieur basées sur la nature parmi les gens du monde entier sont des facteurs clés qui stimulent la croissance du marché cible.

Tendance croissante à l’aménagement intérieur et à la sensibilisation aux différents types de puits d’eau

La sensibilisation accrue à divers types d’éviers d’eau, tels que les éviers d’eau muraux, les éviers d’eau sous le montage, les éviers d’eau à montage sur le dessus et les éviers d’eau encastrables, fait augmenter la demande d’éviers d’eau. C’est un autre facteur important qui devrait stimuler la croissance du marché mondial. De plus, la sensibilisation croissante aux éviers intelligents et à leurs fonctionnalités supplémentaires telles que la distribution de savon liquide et le séchage des mains devrait stimuler la croissance du marché mondial des éviers d’eau au cours de la période de prévision.

En outre, la notoriété croissante du système d’évier intégré AER-DEC, qui est largement utilisé dans le secteur commercial tel que les SPA, les salons, les hôtels et les restaurants, est l’un des facteurs clés qui devrait propulser la croissance du marché mondial au cours des dix prochaines années.

Des opportunités

Les entreprises du marché des puits d’eau ont adopté une approche plus respectueuse de l’environnement ces dernières années, qui comprend l’incorporation d’éléments chauds et naturels et de composants de luxe en terre, en particulier dans les secteurs de la maison et de l’hôtellerie. Les consommateurs recherchent de plus en plus des matériaux dérivés de la nature ou qui imitent l’apparence de la nature. Cela rend les cuisines et les salles de bains plus attrayantes et plus spacieuses. La chaleur des surfaces en bois de l’eau ajoute une touche naturelle à l’intérieur des maisons.

Environnement compétitif

* Stratégies des principaux acteurs et produits proposés

* Segments potentiels et de niche, zones géographiques en croissance prometteuse

* Une perspective neutre sur la performance du marché

* Informations indispensables aux acteurs du marché pour maintenir et améliorer leur impact sur le marché

Pourquoi sélectionner ce rapport :

* Une analyse complète de la dynamique du marché, de l’état du marché et d’une vue concurrentielle du marché européen des robinets d’eau est proposée.

* Les prévisions des tendances du marché mondial des éviers d’eau en Europe présenteront les moteurs, les contraintes et les opportunités de croissance du marché.

* La vue prévisionnelle sur cinq ans montre comment le marché devrait croître dans les années à venir.

* Tous les secteurs verticaux vitaux de l’industrie du marché mondial des éviers d’eau en Europe sont présentés dans cette étude, comme le type de produit, les applications et les régions géographiques.

Objectif de recherche:

* Se concentre sur les principaux fabricants mondiaux du marché européen des éviers à eau, pour définir, décrire et analyser le volume des ventes, la valeur, la part de marché, le paysage de la concurrence sur le marché, l’analyse SWOT et les plans de développement au cours des prochaines années.

* De plus, les contributeurs commerciaux, en tant qu’analystes commerciaux de l’ensemble de la chaîne de valeur, ont déployé de vastes efforts pour mener à bien cette action de groupe et lever des efforts supplémentaires pour produire les principaux acteurs avec des données primaires et secondaires utiles concernant le marché mondial des éviers d’eau en Europe.

* Pour analyser les développements concurrentiels tels que les expansions, les accords, les lancements de nouveaux produits et les acquisitions sur le marché.

* Pour profiler stratégiquement les acteurs clés et analyser de manière approfondie leurs stratégies de croissance.

