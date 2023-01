Le marché européen des équipements d’imagerie par ultrasons devrait atteindre 2 640,5 millions USD au cours de la période de prévision

Le rapport Europe Ultrasound Imaging Equipment Market fournit des informations détaillées sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse import-export, l’analyse de la production, la valeur d’optimisation de la chaîne d’approvisionnement, la part de marché, l’impact des acteurs sur les tendances du marché national et local, l’analyse des poches de revenus émergentes, le marché aspects d’opportunité du changement, réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, marché de la catégorie de croissance du marché, créneau et application sur le terrain, approbation du produit, lancement du produit, expansion géographique, innovation technologique du marché. Pour plus d’informations sur le marché des équipements d’imagerie par ultrasons, contactez Data Bridge Market Research pour les profils d’analystes et notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour la croissance du marché.

Selon une analyse de Data Bridge Market Research, le marché des équipements d’imagerie par ultrasons atteindra 2 640,5 millions de dollars d’ici 2028, avec un TCAC de 6,1 % sur la période de prévision 2021-2028. Les appareils d’imagerie par ultrasons sont des appareils qui utilisent des ondes sonores à haute fréquence pour créer des images de l’intérieur du corps. Cette technique d’imagerie par ultrasons est utilisée par les systèmes à ultrasons. Les appareils à ultrasons peuvent produire des images en temps réel des parties du corps, montrant comment le corps bouge. Des transducteurs, des détecteurs à ultrasons ou des sondes constituent un système à ultrasons. Ces techniques de diagnostic peu invasives n’utilisent pas de rayonnement ionisant pour diagnostiquer ou traiter des maladies du corps.

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sur le marché des équipements d’imagerie par ultrasons en Europe sont Koninklijke Philips NV, Canon Medical Systems, Inc., Hitachi Ltd., Siemens Healthcare Ltd., Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., ALPINION Medical Systems Ltd., EDAN Instruments, Inc., ESAOTE SPA, FUJIFILM Corporation, FUKUDA DENSHI, Hologic, Inc. SAMSUNG HEALTHCARE et Trivitron Healthcare et d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud sont disponibles séparément. Les analystes de DBMR comprennent l’avantage concurrentiel et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Étendue du marché des équipements d’imagerie par ultrasons en Europe et taille du marché

Le marché européen des équipements d’imagerie par ultrasons est segmenté en fonction de la technologie, de l’application, de l’affichage de l’équipement et de l’utilisateur final. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance au sein de l’industrie et fournira aux utilisateurs des informations et des informations précieuses sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les meilleures applications du marché.

Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en imagerie diagnostique, imagerie ultrasonore thérapeutique, 2D, 3D/4D, ultrasons focalisés à haute intensité et imagerie Doppler.

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en radiologie/imagerie générale, obstétrique et gynécologie, cardiovasculaire , gastro-entérologie, vasculaire, urologie, orthopédie et musculo-squelettique, gestion de la douleur, anesthésiologie, service d’urgence, soins intensifs et autres.

Sur la base de l’affichage des appareils, le marché est segmenté en appareils d’imagerie par ultrasons couleur et appareils d’imagerie par ultrasons noir et blanc (N/B).

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux , centres chirurgicaux, centres universitaires et de recherche, centres de maternité, centres de consultations externes, centres de diagnostic et autres.

Pour plus d’informations sur l’analyse du marché, visitez le résumé du rapport de recherche @:- https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-ultrasound-imaging-devices-market

Analyse par pays du marché européen des équipements d’imagerie par ultrasons

Comme mentionné ci-dessus, le marché des appareils d’imagerie par ultrasons est analysé et des informations et des tendances sont fournies en ce qui concerne la taille du marché par pays, technologie, application, affichage de l’appareil et utilisateur final.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des équipements d’imagerie par ultrasons sont l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie et d’autres pays européens en Europe. L’Allemagne domine le marché européen en raison de l’existence d’un système de santé complet à plusieurs payeurs qui fournira de meilleurs services d’imagerie par ultrasons aux patients.

Explorez le catalogue complet :- https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=europe-ultrasound-imaging-devices-market

Le segment par pays du rapport sur le marché de Équipement d’imagerie par ultrasons fournit également des facteurs d’influence du marché individuels et des modifications réglementaires du marché interne qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données en aval et en amont tels que la consommation, le lieu et le volume de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières et l’analyse de la chaîne de valeur sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. Tenez également compte de la présence et de la disponibilité des marques mondiales et des défis auxquels elles sont confrontées en raison de la faible ou de la grande concurrence des marques locales et nationales, de l’impact des organisations caritatives nationales et des routes commerciales du pays.

