Le marché européen des équipements de test d’emballages pharmaceutiques devrait connaître une croissance du marché à un taux de 11,5 % d’ici 2028 LABTHINK, UNION PARK CAPITAL, WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC., Qualitest International Inc., AMETEK Sensors, Test & Calibration (STC), TEN-E, PTI Packaging Technologies and Inspection, AMRI, Westpak Inc., Eurofins Scientific, Intertek Group plc, Cryopak, SGS, TASI Group, Edwards Analytical, NSF International, Nelson Laboratories, LLC et plus encore. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Le marché des équipements de test des emballages pharmaceutiques devrait connaître une croissance du marché de 11,5% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport d’étude de marché du pont de données sur le marché des équipements de test des emballages pharmaceutiques fournit une analyse et des informations sur divers facteurs attendus. pour l’emporter. Il fournit l’impact sur la croissance du marché au cours de la période de prévision. L’essor du secteur de la santé dans le monde alimente la croissance du marché des équipements de test d’emballages pharmaceutiques.

L’équipement de test des emballages pharmaceutiques est défini comme l’équipement utilisé pour tester les emballages pharmaceutiques. Les deux principaux composants des tests d’emballage sont connus sous le nom de tests d’intégrité de l’emballage (fuite) et de tests de résistance du joint. Les tests d’emballage consistent à mesurer les caractéristiques et les propriétés de l’emballage pour vérifier la durabilité, la durée de conservation, la résistance, etc.

Les segments génériques et biopharmaceutiques en pleine croissance agissent globalement comme l’un des principaux facteurs de croissance du marché des équipements de test d’emballage pharmaceutique. Une augmentation du nombre de processus de fabrication avancés pour développer des solutions d’emballage écologiques et durables et un besoin croissant d’équipements d’emballage flexibles et intégrés stimulent la croissance du marché.

Portée et taille du marché des équipements de test d’emballage pharmaceutique en Europe

Le marché des équipements de test d’emballages pharmaceutiques est segmenté en fonction du type et de l’utilisateur final. La croissance entre les différents segments aide à acquérir des connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et aide à formuler différentes stratégies qui aident à identifier les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

En fonction du type, le marché des équipements de test d’emballages pharmaceutiques est segmenté en équipements et services. Le segment des équipements est en outre segmenté en analyseurs de perméabilité, testeurs de rides et de rigidité, testeurs de chute d’emballage, humidimètres, testeurs de vibration d’emballage et analyseurs de texture. Le segment de l’analyseur de perméabilité est en outre segmenté en testeur de perméabilité aux gaz et testeur de perméabilité aux gaz de cuve.

Le segment de service est segmenté en test de conteneur, test d’intégrité de fermeture de conteneur, test de durée de conservation , inspection visuelle et test fonctionnel, test de stabilité, test de matière première, validation de méthode, test microbiologique, surveillance environnementale , caractérisation physique et chimique et tests de libération de lots. .

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché européenne des équipements de test d’emballage pharmaceutique

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sur l’équipement de test d’emballage pharmaceutique sont:

