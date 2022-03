Le marché européen des engrais organiques devrait connaître une croissance et une demande rapides d’ici 2027: rapport exclusif de Business Market Insights

Le marché des engrais organiques en Europe devrait atteindre 1 941,58 millions de dollars US d’ici 2027 contre 809,79 millions de dollars US en 2018 et devrait croître à un TCAC de 10,3 % de 2019 à 2027. L’essor de l’agriculture biologique est l’un des principaux moteurs pour le marché des engrais organiques. La sensibilisation croissante des consommateurs à la santé stimule la demande de produits biologiques. Le consommateur considère les produits biologiques comme sûrs et sains. Par conséquent, il y a eu une augmentation significative de l’agriculture biologique à travers l’Europe. Ainsi, la croissance de l’agriculture biologique devrait propulser le marché des engrais organiques. De plus, la multiplication des initiatives gouvernementales et des subventions poussent les agriculteurs à opter pour l’agriculture biologique afin de réduire la pollution de l’environnement. Des investissements élevés dans la recherche et le développement, l’évolution des pratiques agricoles et la sensibilisation croissante à la santé sont quelques-uns des autres facteurs cruciaux qui devraient stimuler le marché des engrais organiques.

Les principales entreprises présentées dans cette étude de recherche sont :

AgroCare Canada

Biostar Renewables, LLC

Coromandel International Limited

Italpollina SpA

Mélange parfait, LLC

ScottsMiracle-Gro

Suståne Natural Fertilizer, Inc.

Les engrais organiques sont généralement obtenus à partir de sources naturelles telles que les excréments humains, les matières animales, les matières végétales, le fumier, etc. Ce sont les éléments vitaux qui contribuent à favoriser la croissance des micro-organismes présents dans le sol. Le contenu nutritionnel des engrais organiques dépend de leur composition. Les engrais organiques sont sans danger pour les aliments et sont également faciles à utiliser par rapport aux engrais synthétiques. Les engrais synthétiques ont des effets nocifs spécifiques sur l’environnement et les êtres vivants, à cause desquels les entreprises ont développé des engrais organiques pour réduire les dommages.

Les rapports couvrent les développements clés du marché européen des engrais organiques en tant que stratégies de croissance organiques et inorganiques. Diverses entreprises se concentrent sur des stratégies de croissance organique telles que les lancements de produits, les approbations de produits et autres telles que les brevets et les événements. Les activités de stratégies de croissance inorganiques observées sur le marché étaient les acquisitions, les partenariats et les collaborations. Ces activités ont ouvert la voie à l’expansion de l’activité et de la clientèle des acteurs du marché.

Le marché européen des engrais organiques est segmenté en source, type de culture et forme. Basé sur la source, le marché des engrais organiques est divisé en végétaux, animaux et minéraux. Le segment animal a dominé le marché européen des engrais organiques au cours de la période de prévision 2019-2027. Le marché des engrais organiques en fonction du type de culture a été segmenté en céréales et grains, oléagineux et légumineuses, fruits et légumes et autres. Le segment des céréales et des céréales a dominé le marché européen des engrais organiques, tandis que le marché des fruits et légumes devrait croître à un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision. Sur la base de la forme, le marché des engrais organiques est sous-segmenté en sec et liquide. Le segment de la forme sèche détenait la plus grande part au cours de la période de prévision.

