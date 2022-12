Le marché européen des emballages en papier et en plastique biodégradables devrait croître à un TCAC de 7,8 % entre 2022 et 2029. Maintenant, la question est de savoir quelles autres régions ciblent Smurfit Kappa, DS Smith et Tetra Pak ? Data Bridge Market Research a prévu une forte croissance du marché allemand des emballages en papier et en plastique biodégradables et les leaders du marché ciblant la France et le Royaume-Uni comme leurs prochaines poches de revenus pour 2022.

Le marché européen des emballages en papier et en plastique biodégradables devrait augmenter à un TCAC de 7,8% de 2022 à 2029, date à laquelle il devrait atteindre 2 615 751,33 milliers de dollars. intégrer des éléments tels que l’avancement de la technologie et les avancées dans les emballages en papier et en plastique biodégradables.

Selon Data Bridge Market Research, l’Allemagne détient la plus grande part de marché pour les emballages en papier et en plastique biodégradables en Europe, suivie de la France et du Royaume-Uni. Le leader du marché européen des emballages en papier et plastique biodégradables est Smurfit Kappa, qui détient une part de marché d’environ 14,84 %. Grâce au développement de nouveaux produits d’emballage biodégradables en papier et en plastique pour une variété de clients finaux, l’entreprise a réalisé des ventes remarquables.

Le travail diligent d’une équipe créative, enthousiaste, compétente et expérimentée d’analystes, de chercheurs, d’experts de l’industrie et de prévisionnistes a abouti à un rapport d’étude faisant autorité sur le marché des emballages en papier et en plastique biodégradables en Europe. L’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter, deux méthodes d’analyse extrêmement connues, sont utilisées pour étayer toutes les données, faits et informations.

Tendances ayant un impact sur le marché

Le marché européen des emballages en papier et en plastique biodégradables devient chaque année plus compétitif avec des entreprises telles que Smurfit Kappa, DS Smith, Tetra Pak, car elles sont les leaders du marché des emballages en papier et en plastique biodégradables. Les rapports d’études de marché sur les ponts de données mettent en évidence les principaux facteurs de croissance et opportunités sur le marché européen des emballages en papier et en plastique biodégradables.

Développement du marché des emballages en papier et en plastique biodégradables en Europe

En décembre 2021, DS Smith a poursuivi son projet d’éducation environnementale avec les écoles de Zărnești en partenariat avec l’inspection scolaire du comté de Brașov. Le projet pédagogique, lancé l’année dernière, vise à familiariser les élèves des écoles avec des concepts tels que le recyclage, la protection de l’environnement et l’importance d’une économie circulaire

Portée du marché européen des emballages en papier et en plastique biodégradables

Le marché européen des emballages en papier et en plastique biodégradables est segmenté en fonction des pays en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie, en France, en Espagne, en Suisse, en Russie, en Turquie, en Belgique, aux Pays-Bas et dans le reste de l’Europe. Toutes les analyses du marché par pays sont analysées plus en détail sur la base d’une segmentation plus poussée.

Le marché européen des emballages en papier et en plastique biodégradables est segmenté en sept segments notables en fonction du type d’emballage, du produit, de l’utilisation, du canal de distribution, de l’application, de la couche d’emballage et de l’utilisateur final.

Sur la base de l’application, le marché européen des emballages en papier et en plastique biodégradables est segmenté en emballages alimentaires, emballages de boissons, emballages pharmaceutiques, emballages de soins personnels et domestiques, emballages d’appareils électroniques, etc. Sur la base de la couche d’emballage, le marché européen des emballages en papier et en plastique biodégradables est segmenté en emballage primaire, emballage secondaire et emballage tertiaire. Sur la base de l’utilisateur final, le marché européen des emballages en papier et en plastique biodégradables est segmenté en restaurants, hôtels, salons de thé et cafés, confiseries et snacks, cafétérias et autres.

Points clés couverts dans l’industrie du marché des emballages en papier et en plastique biodégradables en Europe

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Papier international

Mondi

Compagnie WestRock

BioApply

Schtroumpf Kappa

Produits de papier CPS

Méthodologie de recherche: marché européen des emballages en papier et en plastique biodégradables

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données du marché sont analysées et prévues à l’aide de modèles statistiques et cohérents du marché. En outre, l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou pouvez déposer votre demande.

