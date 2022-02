Le marché européen des emballages de commerce électronique est prêt pour une croissance prospère des revenus | Plans futurs et croissance de l’industrie avec un TCAC élevé selon les prévisions 2028 | Impact du COVID-19

DBMR a ajouté un nouveau document de publication de recherche intitulé Global Europe E-Commerce Packaging Market 2022 Taille, part, croissance Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029 qui comprend une étude détaillée du marché couvrant ses prévisions futures pour l’année écoulée comme référence pour la période entre 2022 et 2029 comme période de prévision. Le rapport décompose les principaux segments d’activité et met en évidence des zones géographiques plus larges. Le rapport établit un équilibre parfait entre les informations qualitatives et quantitatives du marché européen des emballages de commerce électronique. Le rapport se concentre sur différentes catégories qui définissent ce marché avec une approche approfondie en s’adressant à la base de consommateurs, aux chercheurs et aux experts du marché comme les parties prenantes. Ce rapport met en évidence la dynamique du marché clé de l’industrie de l’emballage de commerce électronique en Europe et couvre les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, l’innovation technologique,

Analyse et perspectives du marché : marché de l’emballage pour le commerce électronique en Europe

Le marché des emballages de commerce électronique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 13,6 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 21 667,92 USD millions d’ici 2028.

La demande croissante d’emballages de commerce électronique dans les vêtements et accessoires, l’électronique et l’électricité, les soins personnels, le ménage, l’augmentation de la demande d’emballages de commerce électronique sont les facteurs de croissance du marché.

L’emballage du commerce électronique est un élément essentiel de l’image de marque. Lors de l’achat en ligne, le premier consommateur de communication normale avec une entreprise spécifique gère toujours le produit qu’il obtient. C’est une chance rare pour les entreprises d’avoir un bon effet et de renforcer ou de ruiner leur image de marque. Un emballage haut de gamme peut améliorer la fidélité des clients en raison d’un emballage cassé ou de mauvaise qualité. Plus fermement, les boutiques en ligne vendent encore plus leurs produits ces derniers temps. Les experts de l’industrie s’attendent à ce que ce concept soit adopté par d’autres supermarchés et concessionnaires. En plus d’augmenter les ventes, l’étiquetage fournirait souvent de nouveaux moyens de recoupement et de promotion.

Analyse concurrentielle: marché mondial des emballages de commerce électronique en Europe

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché européen des emballages pour le commerce électronique sont RAJAPACK Ltd, Crawford Packaging, Smurfit Kappa, Amcor plc, DS Smith, Salazar Packaging, Inc., Mondi, Sealed Air, International Paper, Georgia-Pacific, Actionpakinc, NIPPON. PAPER INDUSTRIES CO., LTD., Lil Packaging USA., et The Box Co-Op parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

