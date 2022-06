Le marché européen des écrans montés sur la tête devrait connaître une croissance et une demande rapides d’ici 2028: rapport exclusif de Business Market Insights

Le marché des visiocasques en Europe devrait passer de 1 902,67 millions de dollars US en 2021 à 14 050,51 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 33,1 % de 2021 à 2028.

Les opérations militaires sont de plus en plus diversifiées dans leur nature. Pour faire face à des tâches nouvelles et plus exigeantes, les militaires ont recherché de nouveaux outils à utiliser lors des opérations et lors de l’entraînement à ces opérations. De nombreux objectifs ont guidé cette recherche au cours des dernières décennies. De nombreuses exigences et capacités militaires ont spécifiquement motivé le développement de systèmes AR. De plus, la croissance du marché des visiocasques en Europe est principalement tirée par l’adoption croissante du HMD pour les applications militaires et de défense. L’adoption croissante des casques AR / VR dans l’armée est due aux divers avantages offerts, tels qu’ils permettent une vaste gamme de simulations, sans les coûts associés, réduisant ainsi considérablement les budgets de formation. Ainsi, l’initiation et le développement susmentionnés des technologies AR/VR dans les secteurs militaires stimuleront la croissance du marché des écrans montés sur la tête.

Les principales entreprises présentées dans cette étude de recherche sont :

Systèmes BAE

Google LLC

HTC Corporation (VIVE)

Groupe Lenovo limité

Microsoft Corporation

Samsung Electronics Co., Ltd.

Seiko Epson Corporation

Société Sony

Segmentation du marché des écrans montés sur la tête en Europe :

Marché des écrans montés sur la tête en Europe – par type

Casque intégré

HMD discret

HMD coulissant

Marché des écrans montés sur la tête en Europe – par application

Formation et simulation

Sports & Loisirs

Imagerie

Défense & Sécurité

Les autres

Marché des écrans montés sur la tête en Europe – Par composant

Écrans d’affichage

Contrôleurs

Capteurs

Appareils photo

Les autres

Marché des écrans montés sur la tête en Europe – Par technologie

Réalité augmentée

Réalité virtuelle

Réalité mixte

Marché des écrans montés sur la tête en Europe – De par leur conception

Visiocasque

Lunettes portables

Marché des écrans montés sur la tête en Europe – par connexion

Filaire

Sans fil

Hybride

Marché des écrans montés sur la tête en Europe, par pays

France

Allemagne

Italie

Pays-Bas

ROYAUME-UNI

Le reste de l’Europe

En Europe, les principaux pays touchés par la pandémie de COVID-19 sont l’Allemagne, la France, l’Italie, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. En raison du nombre croissant de cas de COVID-19, quelques-uns de ces pays ont dû imposer un confinement strict et prolongé ainsi qu’un isolement social en 2020. L’Europe représente environ 15 % des dépenses mondiales en RA/RV, les dépenses européennes étant de 1 USD. 1,6 milliard en 2020. L’Europe est l’une des régions les plus durement touchées par la pandémie, affichant une réduction de 58 % des dépenses AR/VR en 2020 par rapport au scénario pré-COVID-19-pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact positif sur le marché européen des visiocasques. Cependant, la demande d’appareils électroniques dans différentes industries commerciales pour fonctionner à distance tout en respectant les restrictions gouvernementales et en fonctionnant avec des sources limitées. De plus, plus d’environ 55 % des entreprises à travers l’Europe ont déjà déplacé la plupart de leurs opérations vers le cloud pour automatiser leur activité afin de maintenir son efficacité. Cela a conduit à une augmentation des investissements dans la technologie AR / VR qui a eu un impact direct sur le marché européen des écrans montés sur la tête au cours de l’exercice 2020. De plus, l’adoption accrue des technologies portables pendant la pandémie a également aidé le marché à se développer.

