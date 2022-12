Le marché européen des écrans industriels montés sur panneau devrait croître à un TCAC le plus élevé de 8,60%, taille, part, statistiques de croissance, tendances émergentes et prévisions de valeur

Le marché européen des écrans industriels montés sur panneau devrait croître à un TCAC le plus élevé de 8,60%, taille, part, statistiques de croissance, tendances émergentes et prévisions de valeur

Ce rapport d'étude de marché aide les entreprises à prendre des décisions intelligentes et à mieux gérer la commercialisation des biens et services, ce qui conduit à la croissance de l'entreprise.

marché européen des écrans industriels à montage sur panneau

Le rapport Affichage industriel à montage sur panneau est le rapport d'étude de marché complet qui étudie les défis, les structures du marché, les opportunités, les forces motrices, les tendances émergentes et le paysage concurrentiel de l'industrie.

Le marché européen des écrans industriels montés sur panneau devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 8,60% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 577,09 millions USD d’ici 2028. Les développements technologiques croissants dans la région européenne constituent un facteur majeur de croissance du marché.

Si vous êtes impliqué dans l’industrie de l’affichage industriel à montage sur panneau en Europe ou si vous avez l’intention de l’être, cette étude vous fournira des perspectives complètes. Il est essentiel que vous gardiez à jour vos connaissances du marché segmenté

Portée du marché de l’affichage industriel à montage sur panneau

Par technologie (LED, écran à cristaux liquides (LCD) et OLED),

Taille du panneau (14″ -21″, jusqu’à 14″, 22″-40″ et 41″ et plus), résolution (HD, 4K et autres),

Disponibilité tactile (tactile et non tactile),

Application (IHM, moniteurs industriels à cadre ouvert, surveillance à distance et imagerie),

Utilisateur final (fabrication, médical, pétrole et gaz, transformation des aliments, transport, énergie et électricité, et autres),

Analyse au niveau du pays du marché des écrans industriels montés sur panneau en Europe

Le marché européen des écrans industriels montés sur panneau est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays, technologie, taille de panneau, résolution, disponibilité tactile, application et utilisateur final.

Les pays couverts par le rapport sur le marché européen des écrans industriels montés sur panneau sont l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, la Russie, la Turquie, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse et le reste de l’Europe.

Le Royaume-Uni domine la région européenne pour le marché des écrans industriels montés sur panneau en raison de la forte présence d’installations de fabrication dans la région qui utilisent des écrans industriels montés sur panneau.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Affichage industriel monté sur panneau en Europe

Le paysage concurrentiel du marché des écrans industriels montés sur panneau en Europe fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, la dominance des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation des entreprises concernant le marché européen des écrans industriels montés sur panneau.

Principaux concurrents du marché: marché européen des écrans industriels à montage sur panneau

Advantech Co., Ltd., Pepperl+Fuchs SE, Hope Industrial Systems, Inc., AUO Display Plus Corp. (filiale de AU Optronics Corp.), Winmate Inc., Rockwell Automation, Inc., Nemacom Ltd., Schneider Electric , Siemens, EIZO Corporation, Axiomtek Co., Ltd., Quanzhou Neway Industrial Limited, New Vision Display (Shenzhen) Co, Ltd. (une filiale de Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co., Ltd) et Datasound Laboratories Ltdentre autres

Portée et taille du marché de l’affichage industriel à montage sur panneau en Europe

Le marché européen des écrans industriels montés sur panneau est segmenté en six segments notables basés sur la technologie, la taille du panneau, la résolution, la disponibilité tactile, l’application et l’utilisateur final. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base de la technologie, le marché européen des écrans industriels à montage sur panneau a été segmenté en LED, affichage à cristaux liquides (LCD), OLED. En 2021, le segment LCD domine en raison de la forte présence de fabricants d’écrans industriels dans la région.

Sur la base de la taille du panneau, le marché européen des écrans industriels à montage sur panneau a été segmenté jusqu’à 14″, 14″-21″, 22″-40″, 41″ et plus. En 2021, le segment 14″-21″ domine car il occupe moins d’espace de travail et peut être facilement transporté.

Sur la base de la résolution, le marché européen des écrans industriels à montage sur panneau a été segmenté en 4K, HD et autres. En 2021, le segment HD domine car il offre des images de haute qualité et la plupart des images peuvent être visualisées sur des écrans HD.

Sur la base de la disponibilité tactile, le marché européen des écrans industriels montés sur panneau a été segmenté en tactile, non tactile. En 2021, le segment tactile domine car les écrans tactiles sont plus durables et résistifs que les écrans non tactiles et conviennent parfaitement à un usage industriel.

Sur la base de l’application, le marché européen des écrans industriels montés sur panneau a été segmenté en moniteurs industriels à cadre ouvert, affichage interactif, IHM, ATM, imagerie, surveillance à distance. En 2021, le segment IHM domine car l’IHM est très utilisée dans les applications de signalisation numérique qui sont très utilisées dans l’industrie des transports.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché européen des écrans industriels montés sur panneau a été segmenté en fabrication, transformation des aliments, médical, transport, pétrole et gaz, énergie et électricité, autres. En 2021, le segment manufacturier domine en raison de la présence d’un grand nombre d’installations de fabrication dans la région.

Pourquoi la triangulation des données est-elle importante dans la recherche qualitative ?

Cela implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, d’autres modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse de haut en bas et l’analyse de la part des fournisseurs. La triangulation est une méthode utilisée lors de l’examen, de la synthèse et de l’interprétation des données de terrain. La triangulation des données a été préconisée en tant que technique méthodologique non seulement pour améliorer la validité des résultats de la recherche, mais également pour obtenir «l’exhaustivité» et la «confirmation» des données à l’aide de plusieurs méthodes.

Les informations clés que l’étude va fournir :

La vue d’ensemble de l’affichage industriel à montage sur panneau Europe à 360 degrés basée sur un niveau régional

Part de marché et chiffre d’affaires par acteurs clés et acteurs régionaux émergents

Concurrents – Dans cette section, divers acteurs majeurs de l’industrie des écrans industriels montés sur panneau en Europe sont étudiés en fonction de leur profil d’entreprise, de leur portefeuille de produits, de leur capacité, de leur prix, de leur coût et de leurs revenus.

Un chapitre séparé sur l’entropie du marché pour mieux comprendre l’agressivité des leaders envers le marché [Fusion et acquisition / Investissements récents et développements clés]

Analyse des brevets** Nombre de brevets/marque déposés ces dernières années.

Un guide complet et utile pour les nouveaux aspirants au marché

Les informations prévisionnelles conduiront à des plans d’affaires stratégiques, innovants et rentables et l’analyse SWOT des acteurs ouvrira la voie aux opportunités de croissance, à l’analyse des risques, à la faisabilité des investissements et aux recommandations

Approvisionnement et consommation – Dans la continuité des ventes, cette section étudie l’approvisionnement et la consommation pour le marché européen des écrans industriels montés sur panneau. Cette partie met également en lumière l’écart entre l’offre et la consommation. Les chiffres d’importation et d’exportation sont également donnés dans cette partie

Analyse de la production – La production de l’écran industriel à montage sur panneau Europe est analysée en fonction de différentes régions, types et applications. Ici, l’analyse des prix de divers acteurs clés du marché européen des écrans industriels montés sur panneau est également couverte.

Analyse des ventes et des revenus – Les ventes et les revenus sont étudiés pour les différentes régions du marché européen des écrans industriels montés sur panneau. Un autre aspect majeur, le prix, qui joue un rôle important dans la génération de revenus, est également évalué dans cette section pour les différentes régions.

Autres analyses – Outre l’analyse des informations, du commerce et de la distribution pour le marché européen des écrans industriels montés sur panneau

Paysage concurrentiel : Profil de l’entreprise pour les acteurs répertoriés avec analyse SWOT, aperçu de l’activité, spécification des produits/services, siège social, acheteurs en aval et fournisseurs en amont.

Peut varier en fonction de la disponibilité et de la faisabilité des données par rapport à l’industrie ciblée

Dynamique du marché :

Ensemble d’informations qualitatives comprenant l’analyse PESTEL, le modèle des cinq forces de PORTER, l’analyse de la chaîne de valeur et les facteurs macroéconomiques, le cadre réglementaire ainsi que le contexte et l’aperçu de l’industrie

Que fournissent les cinq forces de l’analyse concurrentielle de Porter ?

Pouvoir des fournisseurs : – Une évaluation de la facilité avec laquelle les fournisseurs peuvent augmenter les prix. Ceci est déterminé par : le nombre de fournisseurs de chaque intrant essentiel ; caractère unique de leur produit ou service ; la taille et la force relatives du fournisseur ; et le coût du passage d’un fournisseur à un autre.

Pouvoir d’achat : – Une évaluation de la facilité avec laquelle les acheteurs peuvent faire baisser les prix. Ceci est motivé par : le nombre d’acheteurs sur le marché ; importance de chaque acheteur individuel pour l’organisation ; et le coût pour l’acheteur du passage d’un fournisseur à un autre. Si une entreprise n’a que quelques acheteurs puissants, ils sont souvent capables de dicter les conditions.

Rivalité concurrentielle : – Le principal moteur est le nombre et la capacité des concurrents sur le marché. De nombreux concurrents, offrant des produits et services indifférenciés, réduiront l’attractivité du marché.

Menace de substitution : – Lorsque des produits de substitution proches existent sur un marché, cela augmente la probabilité que les clients se tournent vers des alternatives en réponse aux augmentations de prix. Cela réduit à la fois le pouvoir des fournisseurs et l’attractivité du marché.

Menace de nouveaux entrants : – Les marchés rentables attirent de nouveaux entrants, ce qui érode la rentabilité. À moins que les titulaires n’aient des barrières solides et durables à l’entrée, par exemple des brevets, des économies d’échelle, des besoins en capital ou des politiques gouvernementales, la rentabilité déclinera à un taux concurrentiel.

L’analyse des cinq forces aide les organisations à comprendre les facteurs affectant la rentabilité dans une industrie spécifique et peut aider à éclairer les décisions concernant : l’opportunité d’entrer dans une industrie spécifique ; s’il faut augmenter la capacité dans une industrie spécifique ; et développer des stratégies compétitives.

Analyse au niveau du pays du marché des écrans industriels montés sur panneau en Europe

Les pays couverts par le rapport sur le marché européen de la propriété intellectuelle des semi-conducteurs sont le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Russie, la Belgique, l’Italie, l’Espagne, la Suisse, la Turquie et le reste de l’Europe.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché national qui ont un impact sur le marché actuel et futur.

e tendances du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques et leurs difficultés rencontrées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

