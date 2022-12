Le marché européen des drogues psychédéliques est destiné à atteindre 607,39 millions USD avec un TCAC en croissance de 12,7% d’ici 2029

une étude de recherche qualitative réalisée par la base de données de 350 pages de Data Bridge Market Research, intitulée « Europe Psychedelic Drugs Market »‘ avec plus de 100 tableaux de données de marché, camemberts, graphiques et chiffres répartis sur des pages et une analyse détaillée facile à comprendre. Le rapport de recherche de classe mondiale sur le marché des médicaments psychédéliques en Europe est une analyse complète de l’étude de l’industrie des soins de santé. Les études de marché incluses dans ce rapport aident la direction d’une entreprise à planifier en fournissant des informations précises et à jour sur les demandes des consommateurs, leurs goûts, attitudes, préférences et intentions d’achat changeants, etc. Ce rapport d’activité aide à établir une relation corrélative entre la marque du produit et les besoins et les préférences des consommateurs. De plus, le fabricant peut ajuster la production en fonction des conditions de la demande qui sont analysées ici.

Le marché européen des drogues psychédéliques devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 12,7 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 607,39 USD. millions d'ici 2029 contre 235,71 millions USD en 2021.

Aperçu du marché : –

Les drogues psychédéliques peuvent être classées en empathogènes et en drogues dissociatives (comme la phénylcyclohexyl pipéridine (PCP)) et sérotoninergiques (hallucinogènes classiques) comme le LSD. Les deux types de drogues psychédéliques peuvent provoquer des hallucinations et une sensation de sensation. De plus, les drogues dissociatives peuvent rendre une personne incontrôlable de son corps ou de son environnement et la faire se sentir déconnectée. Sur la base de la source, les drogues psychédéliques ont été classées en types naturels et synthétiques.

Ces médicaments ont de nombreuses applications dans le traitement du trouble dépressif majeur, du trouble de stress post-traumatique, du trouble panique, de la dépression résistante au traitement et de la dépendance aux opiacés, entre autres. Les drogues psychédéliques sont également connues sous plusieurs autres noms tels que le dérivé de l’acide lysergique (LSD) qui sont également connus sous le nom de buvard, points, sucre, acide, voyages et vitre, la kétamine est également connue sous le nom de vitamine K, bosse, vert, K/spécial K, violet et super acide, PCP sont également connus sous le nom de poussière d’ange/ange, bateau/bateau d’amour, paix, herbe tueuse, super herbe et ozone.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché européen des drogues psychédéliques sont

Jazz Pharmaceuticals, Inc., Janssen Global Services, LLC (filiale de Johnson & Johnson Services, Inc.), Hikma Pharmaceuticals PLC, COMPASS, Verrian, Pfizer Inc., F. Hoffmann-La Roche Ltd, Avadel, Celon Pharma SA. , Cybin Corp., GH Research, Entheon Biomedical Corp, entre autres.

Portée du marché des drogues psychédéliques en Europe

Le marché européen des drogues psychédéliques est segmenté en source, type, drogue, application, voie d’administration, utilisateur final et canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

Source

Synthétique

Naturel

Sur la base de la source, le marché européen des drogues psychédéliques est segmenté en synthétique et naturel.

Taper

Empathogènes

Dissociatifs

Autres

Sur la base du type, le marché européen des drogues psychédéliques est segmenté en empathogènes, dissociatifs et autres.

Drogues

Acide gamma-hydroxybutyrique

Kétamine

Psilocybine

Autres

Sur la base des drogues, le marché européen des drogues psychédéliques est segmenté en acide gamma-hydroxybutyrique, kétamine, psilocybine et autres.

.. Candidature

Narcolepsie,

Dépression résistante au traitement

Trouble dépressif majeur

Dépendance aux opiacés

Trouble de stress post-traumatique

Autres

Sur la base de l’application, le marché européen des drogues psychédéliques est segmenté en narcolepsie, dépression résistante au traitement, trouble dépressif majeur, dépendance aux opiacés, trouble de stress post-traumatique et autres.

Voie d’administration

Oral

Inhalation

Injectable

Sur la base de la voie d’administration, le marché européen des drogues psychédéliques est segmenté en oral, inhalation, injectable.

Utilisateur final

Hôpital

Cliniques spécialisées

Soins à domicile

Autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché européen des drogues psychédéliques est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, soins à domicile et autres.

Canal de distribution

Hôpitaux Pharmacie

Pharmacie de détail

Pharmacie en ligne

Table des matières:

Section 01 : Résumé analytique

Section 02 : Portée du rapport

Section 03 : Méthodologie de la recherche

Section 04 : Présentation

Section 05 : Paysage du marché

Section 06 : Dimensionnement du marché

Section 07 : Analyse des cinq forces

Section 08 : Segmentation du marché par produit

Section 09: Segmentation du marché par application

Section 10 : Paysage client

Section 11 : Segmentation du marché par utilisateur final

Section 12 : Paysage régional

Section 13 : Cadre décisionnel

Section 14 : Moteurs et défis

Section 15 : Tendances du marché

Section 16 : Paysage concurrentiel

Section 17 : Profils d’entreprise

Article 18 : Annexe

Questions fréquemment posées:

Quelle est la valeur marchande prévue pour le marché européen des drogues psychédéliques?

Quel est le taux de croissance du marché européen des drogues psychédéliques?

Quels sont les principaux moteurs du marché pour le marché européen des drogues psychédéliques?

Quelles sont les principales entreprises opérant sur le marché européen des drogues psychédéliques?

Quels pays les données sont couvertes par le marché européen des drogues psychédéliques?

