Le marché européen des drogues psychédéliques devrait atteindre 607,39 millions de dollars d’ici 2029, avec un TCAC de 12,7 %.

Le marché européen des drogues psychédéliques devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 12,7% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 607,39 $. De 235,71 millions de dollars en 2021 à 1 million de dollars en 2029

Aperçu du marché:-

Les hallucinogènes peuvent être classés en médicaments empathiques et dissociatifs tels que la phénylcyclohexylpipéridine (PCP) et le LSD sérotoninergique (hallucinogène classique). Les deux types d’hallucinogènes peuvent provoquer des hallucinations et des engourdissements, et les drogues dissociatives peuvent faire en sorte qu’une personne se sente hors de contrôle et déconnectée de son corps ou de son environnement. Selon la source, les drogues psychédéliques ont été classées en types naturels et synthétiques.

Le médicament est largement utilisé dans le traitement du trouble dépressif majeur, du trouble de stress post-traumatique, du trouble panique, de la dépression résistante au traitement et de la dépendance aux opioïdes. La drogue psychédélique porte également divers autres noms tels que dérivé de l’acide lysergique (LSD), également connu sous le nom de buvard, point, sucre, acide, voyage et vitre, tandis que la kétamine est également connue sous le nom de vitamine K, hit, vert et K. /spécial. K, Purple et Super Acid, PCP est également connu sous le nom de Angel/Angel Dust, Boat/Love Boat, Peace, Killer Weed, Super Grass et Ozone.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché européen des drogues psychédéliques sont :

Jazz Pharmaceuticals, Inc., Janssen Global Services, LLC (Johnson & Johnson Services, Inc. 자회사), Hikma Pharmaceuticals PLC, COMPASS, Verrian, Pfizer Inc., F. Hoffmann-La Roche Ltd, Avadel, Celon Pharma SA. , Cybin Corp., GH Research, Entheon Biomedical Corp.

Couverture du marché européen des drogues psychédéliques

Le marché des drogues psychédéliques en Europe est segmenté par source, type, drogue, application, voie d’administration, utilisateur final et canal de distribution. La croissance entre ces segments analyse les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs des aperçus du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les applications clés du marché.

Police de caractère

synthétique

Naturel

Selon la source, le marché européen des drogues psychédéliques est segmenté en synthétique et naturel.

écrit

empathogène

dissociatif

Etc

Basé sur le type, le marché européen des drogues psychédéliques est segmenté en sympathisants, perturbateurs et autres.

drogues

acide gamma hydroxybutyrique

kétamine

psilocybine

Etc

Sur la base des médicaments, le marché psychédélique européen est segmenté en acide gamma-hydroxybutyrique, kétamine et psilocybine.

.. Candidature

narcolepsie,

dépression résistante au traitement

trouble dépressif majeur

dépendance aux opioïdes

trouble de stress post-traumatique

Etc

Sur la base de l’application, le marché européen des drogues psychédéliques est segmenté en narcolepsie, dépression résistante au traitement, trouble dépressif majeur, dépendance aux opioïdes, trouble de stress post-traumatique, etc.

voie d’administration

oral-

inhaler

injectable

Selon la voie d’administration, le marché européen des drogues psychédéliques est segmenté en drogues orales, inhalées et injectées.

utilisateur final

hôpital

clinique spécialisée

soins à domicile

Etc

Selon l’utilisateur final, le marché européen des psychédéliques est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, soins à domicile et autres.

canal de distribution

pharmacie hospitalière

pharmacie de détail

pharmacie en ligne

Table des matières:

Section 01 : Résumé

Section 02 : Portée du rapport

Section 03 : Méthodologie de la recherche

Section 04 : Présentation

Section 05 : Environnement de marché

Section 06 : Taille du marché

Section 07 : Analyse des cinq forces

Section 08 : Segmentation du marché par produit

Section 09: Segmentation du marché par application

Section 10 : Statut du client

Section 11 : Segmentation du marché par les utilisateurs finaux

Section 12 : Paysage local

Section 13 : Cadre décisionnel

Section 14 : Moteurs et défis

Section 15 : Tendances du marché

Section 16 : Paysage concurrentiel

Section 17 : Profil de l’entreprise

Article 18 : Annexe

Questions fréquentes:

Quelle est la valeur marchande attendue du marché européen des drogues psychédéliques ?

Quel est le taux de croissance du marché européen des drogues psychédéliques ?

Quels sont les principaux moteurs du marché européen des drogues psychédéliques ?

Quelles sont les principales entreprises opérant sur le marché européen des drogues psychédéliques?

Quelles sont les données par pays couvertes pour le marché européen des drogues psychédéliques ?

