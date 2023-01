Le marché européen des drogues psychédéliques connaîtra une expansion vertigineuse de 607,39 millions de dollars d’ici 2029 avec un TCAC de 12,7 %

Le rapport sur le marché des drogues psychédéliques en Europe est la solution faisant autorité pour des décisions éclairées et une excellente gestion des biens et services. Ce rapport d’étude de marché fournit aux clients le plus haut niveau de données et d’informations sur le marché, parfaitement adapté au créneau du marché et aux besoins de l’entreprise. Ce rapport d’étude de marché sur les drogues psychédéliques en Europe fournit une analyse complète de la structure du marché et des estimations des différents segments et sous-segments de marché.

Le marché européen des drogues psychédéliques est sur le point de connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2022 à 2029. Selon une analyse de Data Bridge Market Research, le marché devrait croître à un TCAC de 12,7% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et est devrait atteindre 607,39 millions USD d’ici 2029 contre 235,71 millions USD en 2021.

Obtenez un exemple de rapport avec des tableaux, des graphiques et des chiffres complets sur https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=europe-psychedelic-drugs-market

Le rapport sur le marché européen des psychédéliques traite également de l’état du marché, de la part de marché, des tendances actuelles, du taux de croissance, des tendances futures, des moteurs du marché, des opportunités et des défis, des risques et des barrières à l’entrée, des canaux de vente et des distributeurs. Le rapport montre les fluctuations des valeurs du TCAC pour une période de prévision donnée et est utile pour déterminer les stratégies et les coûts d’investissement. Pour la recherche sur la segmentation du marché, le marché des clients potentiels est divisé en groupes ou segments en fonction de différentes caractéristiques, telles que les utilisateurs finaux et les régions géographiques. Ce rapport sur le marché européen des psychédéliques fournit des informations sans équivoque sur les études de marché pour propulser votre entreprise dans la bonne direction.

Aperçu du marché:-

Les psychédéliques impliquent une variété de produits chimiques, y compris le diéthylamide d’acide lysergique (LSD) et des produits chimiques dérivés de plantes. Ces médicaments sont capables de modifier ou d’améliorer les perceptions sensorielles, les processus de pensée, les niveaux d’énergie, et il a également été rapporté qu’ils améliorent les expériences spirituelles.

Les hallucinogènes peuvent être divisés en empathisants et en agents dissociatifs tels que la phénylcyclohexylpipéridine (PCP) et les sérotoninergiques (hallucinogènes classiques) tels que le LSD. Les deux types de drogues psychédéliques provoquent des hallucinations et des sensations, et les drogues dissociatives font perdre à une personne le contrôle de son corps ou de son environnement, la faisant se sentir déconnectée du monde. Selon la source, les psychédéliques sont divisés en catégories naturelles et synthétiques.

Ces médicaments ont de nombreuses applications dans le traitement du trouble dépressif majeur, du trouble de stress post-traumatique, du trouble panique, de la dépression résistante au traitement et de la dépendance aux opioïdes, entre autres. Les psychédéliques portent également d’autres noms, tels que les dérivés de l’acide lysergique (LSD), également connus sous le nom de buvard, point, sucre, acide, voyage et cristal, et la kétamine, également connue sous le nom de vitamine K, hit, vert, spécial K/K. , Purple et Super Sour, PCP est également connu sous le nom de Angel/Angel Dust, Ship/Love Boat, Peace, Killer Weed, Super Weed et Ozone.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché européen des psychédéliques sont

Jazz Pharmaceuticals, Inc., Janssen Global Services, LLC (filiale de Johnson & Johnson Services, Inc.), Hikma Pharmaceuticals PLC, COMPASS, Verrian, Pfizer Inc., F. Hoffmann-La Roche Ltd, Avadel, Celon Pharma SA. , Cybin Corp., GH Research, Entheon Biomedical Corp., etc.

Accédez au rapport PDF complet de 350 pages sur https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-psychedelic-drugs-market

développement récent

En août 2020, le spray nasal Spravato de Janssen Pharmaceuticals, Inc. a été approuvé pour le traitement des personnes suicidaires. Avec environ 11 à 12 % des Américains souffrant d’un trouble dépressif majeur qui conduit au suicide, cette approbation offre un traitement supérieur à ces patients et ouvre la voie à la société pour générer plus de revenus.

Contenu du tableau :

Partie 01 : Résumé exécutif

Section 02 : Portée du rapport

Section 03 : Méthodologie de la recherche

Section 04 : Présentation

Section 05 : Structure du marché

Section 06 : Taille du marché

Section 07 : Analyse des cinq forces

Section 08 : Segmentation du marché par produit

Section 09: Segmentation du marché par application

ARTICLE 10 : PROFIL DU CLIENT

Section 11 : Segmentation du marché par les utilisateurs finaux

Section 12 : Paysage régional

Section 13 : Cadre décisionnel

Section 14 : Moteurs et défis

Section 15 : Tendances du marché

Section 16 : Paysage concurrentiel

Section 17 : Profil de l’entreprise

Article 18 : Annexe

Pour plus d’informations, obtenez une table des matières détaillée sur https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=europe-psychedelic-drugs-market

Raisons d’examiner ce rapport ?

Le rapport fournit une évaluation complète du marché européen des psychédéliques. Le rapport comprend une analyse qualitative approfondie, des données vérifiables provenant de sources authentiques et des prévisions sur la taille du marché. Ces prévisions sont calculées à l’aide de méthodes de recherche éprouvées.

Le rapport a été compilé grâce à des recherches primaires et secondaires approfondies. La recherche primaire a été menée par le biais d’entretiens, d’enquêtes et d’observations de personnalités de l’industrie.

Le rapport comprend également le paysage réglementaire de l’industrie qui vous aidera à prendre une décision éclairée. Le rapport analyse les principaux organismes de réglementation et les principales règles et réglementations imposées à l’industrie dans diverses régions.

Le rapport contient également une analyse concurrentielle à l’aide de Positioning Quadrants, un outil de positionnement concurrentiel pour les analystes.

Les objectifs de l’étude du rapport d’étude de marché sur les psychédéliques en Europe sont les suivants :

Étude approfondie de l’état actuel, des prévisions futures, des opportunités de croissance, des principaux acteurs du marché et de l’industrie. Montrer les développements actuels dans les principales économies du monde. Profil stratégique des acteurs du marché et examen approfondi de leurs plans de croissance et de développement. Définir, décrire et prévoir le marché européen des drogues psychédéliques par type de produit, application, utilisateur final et régions clés.

Explorez les rapports sur les tendances :

Taille, part, croissance et opportunité du marché des drogues psychédéliques https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-psychedelic-drugs-market

Taille, part, croissance et opportunité du marché des drogues psychédéliques au Moyen-Orient et en Afrique https://www.databridgemarketresearch.com/reports/middle-east-and-africa-psychedelic-drugs-market

Taille, part, croissance et opportunité du marché des drogues psychédéliques en Amérique du Nord https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-psychedelic-drugs-market

Taille, part, croissance et opportunités du marché des drogues psychédéliques en Asie-Pacifique https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-psychedelic-drugs-market

Taille, part, croissance et opportunité du marché américain des drogues psychédéliques https://www.databridgemarketresearch.com/reports/us-psychedelic-drugs-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Data Bridge s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Contactez-nous:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : Corporatesales@databridgemarketresearch.com