Le marché européen des drogues psychédéliques augmentera à un TCAC de 12,7 % et Janssen Pharmaceuticals

Dans cette industrie en révolution rapide, les études de marché ou la recherche secondaire sont le meilleur moyen de collecter rapidement des informations et ici, le rapport de recherche cohérent sur le marché européen des drogues psychédéliques joue un rôle essentiel. Deux des techniques les plus largement utilisées, à savoir l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter, ont été appliquées dans l’ensemble du rapport lors de sa préparation. Ce rapport d’étude de marché mondial est une fenêtre pour un aperçu complet du marché où il couvre divers aspects tels que la définition du produit, la segmentation basée sur divers paramètres et le paysage dominant des fournisseurs. Cela se traduit par des idées concrètes, une meilleure prise de décision et de meilleures stratégies commerciales.

Data Bridge Market Research analyse que le marché européen des drogues psychédéliques augmentera à un TCAC de 12,7 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Obtenez un exemple exclusif de copie PDF de ce rapport de marché pour comprendre la structure de l’étude complète, y compris la table des matières complète, les tableaux et les chiffres @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=europe-psychedelic-drugs -marché

Les drogues psychédéliques impliquent divers types de substances chimiques, notamment le LSD et des produits chimiques extraits de plantes. Drogues psychédéliques ont la capacité de changer ou d’améliorer les perceptions sensorielles, les processus de pensée, les niveaux d’énergie et ont également été signalés pour faciliter les expériences spirituelles. Les drogues psychédéliques peuvent être classées en empathogènes et drogues dissociatives (comme le PCP) et sérotoninergiques (hallucinogènes classiques) comme le LSD. Les deux types de drogues psychédéliques peuvent provoquer des hallucinations et une sensation de sensation. De plus, les drogues dissociatives peuvent rendre une personne incontrôlable de son corps ou de son environnement et la faire se sentir déconnectée. Sur la base de la source, les drogues psychédéliques ont été classées en types naturels et synthétiques. Ces médicaments ont de nombreuses applications dans le traitement du trouble dépressif majeur, du trouble de stress post-traumatique, du trouble panique, de la dépression résistante au traitement et de la dépendance aux opiacés, entre autres.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Johnson & Johnson Services, Inc.

Jazz Pharmaceuticals, Inc.

Celon Pharma SA

BOUSSOLE

usonainstitute.org

Develco pharma suisse ag

Doughlas produits pharmaceutiques limités

NeuroRX, Inc.

Hikma Pharmaceuticals PLC

Amneal Pharmaceuticals, LLC.

AVADEL PHARMACEUTICALS, PLC

Le marché européen des drogues psychédéliques s’accélère avec des facteurs tels que la prévalence croissante de la dépression et des troubles mentaux et les activités de recherche croissantes parmi les scientifiques et les chercheurs dans le domaine des drogues psychédéliques afin de créer davantage d’options de traitement pour les personnes souffrant de dépression et de troubles mentaux. du marché européen des drogues psychédéliques.

Le marché européen des drogues psychédéliques a montré une prévalence croissante de dépression et de troubles mentaux qui augmentent la demande de drogues psychédéliques. Cependant, les réglementations imposées aux drogues psychédéliques limitent la croissance du marché.

Scénario de marché des drogues psychédéliques

Selon Data Bridge Market Research Jazz Pharmaceuticals, Inc. L’Europe est le premier marché pour les comptes de médicaments psychédéliques et détient une part de marché d’environ 100 % du marché total. La société est à la pointe des drogues psychédéliques et, de plus, la société est constamment impliquée dans le développement de nouveaux produits pour élargir son portefeuille de drogues psychédéliques. Jazz Pharmaceuticals , Inc. Son chiffre d’affaires des ventes de médicaments psychédéliques a augmenté de 16 % du chiffre d’affaires pour atteindre 1 653,01 millions USD par rapport à 2018.

En janvier 2020, Jazz Pharmaceuticals, Inc. Les adultes adultes atteints de narcolepsie ont approuvé la commercialisation de Solriamfetol (Sunosi) pour un sommeil diurne supplémentaire. Cette approbation aidera à la commercialisation du produit sur le marché européen.

Tendances ayant un impact sur le marché

Maintenant, la question est de savoir quelles autres régions ciblent Jazz Pharmaceuticals, Inc. et Johnson & Johnson Services Inc. ? Data Bridge Market Research a prévu une forte croissance en Europe et les leaders du marché tels que Johnson & Johnson Services, Inc. et Jazz Pharmaceuticals, Inc. ciblent l’Allemagne et la France comme leurs prochaines poches de revenus pour 2020. La nouvelle étude de marché Data Bridge Les rapports mettent en évidence les principaux facteurs de croissance et les opportunités du marché européen des drogues psychédéliques.

Pour plus d’analyses sur le marché européen des drogues psychédéliques, demandez un briefing avec nos analystes https://www.databridgemarketresearch.com/speak-to-analyst/?dbmr=europe-psychedelic-drugs-market

Étendue du marché Médicaments psychédéliques

Toutes les analyses par pays du marché des drogues psychédéliques sont analysées plus en détail sur la base d’une granularité maximale dans une segmentation plus poussée. Sur la base de la source, le marché est segmenté en synthétique et naturel. Sur la base du type, le marché est segmenté en dissociatifs, empathogènes et sérotoninergiques (médicaments psychédéliques classiques). Sur la base de l’application, le marché est segmenté en narcolepsie, dépression résistante au traitement , stress post-traumatique trouble, trouble dépressif majeur et autres. Sur la base de la voie d’administration, le marché est segmenté en oral, intranasal, parentéral et autres. Sur la base des médicaments, le marché est segmenté en acide gamma hydroxybutyrique (GHB), kétamine, 3, 4- méthylènedioxyméthamphétamine (ecstasy) et psilocybine. Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux , cliniques spécialisées, organismes de recherche et autres. Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en pharmacie hospitalière, pharmacie de préparation et autres.

Téléchargez la table des matières détaillée de ce rapport d’étude de marché : https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=europe-psychedelic-drugs-market

Métrique du rapport Des détails Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable de 2019 à 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, prix en USD Segments couverts Par source (synthétique et naturelle), type (empathogènes, dissociatifs et autres), médicaments (acide gamma-hydroxybutyrique, kétamine, psilocybine et autres), application (narcolepsie, dépression résistante au traitement, trouble dépressif majeur, dépendance aux opiacés, stress post-traumatique trouble et autres), voie d’administration (orale, par inhalation et injectable), utilisateur final (hôpitaux, cliniques spécialisées, soins à domicile et autres), canal de distribution (pharmacie hospitalière, pharmacie de détail et pharmacie en ligne) Pays couverts Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Russie, Pologne, Suisse, Pays-Bas, Hongrie, Autriche, Norvège, Irlande, Belgique, Lituanie et reste de l’Europe Acteurs du marché couverts Janssen Pharmaceuticals, Inc. (filiale de Johnson & Johnson Services, Inc.) (Belgique), Hikma Pharmaceuticals PLC (Royaume-Uni), COMPASS (Royaume-Uni), Verrian (Allemagne), Pfizer Inc. (États-Unis), F. Hoffmann-La Roche Ltd (Suisse), Jazz Pharmaceuticals, Inc. (Irlande), Avadel (Irlande), Celon Pharma SA (Pologne), NeuroRx, Inc. (États-Unis), Mind Medicine Inc (États-Unis).

Dynamique du marché des drogues psychédéliques

Conducteurs

Acceptation croissante des drogues psychédéliques pour traiter la dépression

Les drogues psychédéliques ont montré les résultats les plus prometteurs pour le traitement de la dépendance à la nicotine, de la dépendance à l’alcool, du SSPT chronique et de la maladie terminale associée à l’anxiété. D’autres chercheurs travaillent pour examiner l’efficacité des drogues psychédéliques en relation avec le trouble obsessionnel-compulsif, la dépression résistante au traitement et l’anxiété sociale liée à l’autisme, entre autres applications potentielles. Les résultats prometteurs des drogues psychédéliques ont augmenté l’utilisation de drogues psychédéliques à travers l’Europe, ce qui entraîne une demande croissante de drogues psychédéliques. Ces facteurs devraient donc agir comme un moteur de la croissance du marché.

Augmentation de la prévalence de la dépression et des troubles mentaux

L’augmentation de la consommation de substances illicites a augmenté la dépression et les troubles mentaux. Ainsi, la prévalence croissante de la dépression et des maladies mentales augmente la demande de drogues psychédéliques, ce qui devrait stimuler la croissance du marché.

Sensibilisation croissante à la santé mentale

Les publicités, les campagnes de sensibilisation et autres ont accru la sensibilisation aux drogues psychédéliques. Les campagnes de sensibilisation ont encouragé les gens à choisir le traitement approprié pour les procédures et les professionnels des troubles mentaux, augmentant ainsi la demande de drogues psychédéliques. Pour cette raison, la sensibilisation croissante à la santé mentale devrait agir comme un moteur de croissance du marché.

De plus, les progrès de la technologie médicale, les initiatives croissantes d’organisations publiques et privées pour sensibiliser le public et le financement gouvernemental croissant sont les facteurs qui élargiront le marché des drogues psychédéliques.

Opportunités

Accroître les activités de R&D dans les drogues psychédéliques

La recherche et le développement de médicaments psychédéliques créeront un avantage concurrentiel pour les fabricants de thérapies nouvelles et innovantes de manière efficace pour développer et définir des médicaments psychédéliques. Plus les dépenses de recherche et développement seront importantes, plus les fabricants et les chercheurs se rapprocheront de l’incorporation des psychédéliques dans la culture, les médicaments et les thérapeutiques modernes et révolutionneront les soins de santé mentale.

En outre, le lancement de thérapies efficaces et d’essais cliniques continus offrira des opportunités bénéfiques pour le marché des médicaments psychédéliques au cours de la période de prévision 2022-2029. En outre, le besoin élevé non satisfait de traitement actuel et les développements dans les technologies de la santé augmenteront le taux de croissance du marché des drogues psychédéliques à l’avenir.

Contraintes/Défis

Cependant, l’expiration des brevets et le coût élevé des médicaments psychédéliques entraveront le taux de croissance du marché des médicaments psychédéliques. De plus, les effets secondaires associés aux drogues psychédéliques défieront davantage le marché au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Ce rapport sur le marché des drogues psychédéliques fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des drogues psychédéliques, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Analyse épidémiologique des patients

Selon une étude, en Europe, la prévalence de la dépression se situe entre 5% et 10%.

La prévalence et la susceptibilité du trouble panique sont plus élevées chez les femmes que chez les hommes.

Le marché des médicaments psychédéliques vous fournit également une analyse de marché détaillée pour l’analyse, le pronostic et les remèdes des patients. La prévalence, l’incidence, la mortalité, les taux d’observance sont quelques-unes des variables de données disponibles dans le rapport. Les analyses d’impact direct ou indirect de l’épidémiologie sur la croissance du marché sont analysées pour créer un modèle statistique multivarié de cohorte plus robuste pour prévoir le marché pendant la période de croissance.

Impact post-COVID-19 sur le marché des drogues psychédéliques

The COVID-19 has negatively affected the market. Lockdowns and isolation during pandemics complicate the disease management and medication adherence. The lack of access to health-care facilities for routine treatment and medication administration will further affect the market. Social isolation increases stress, despair, and social support, all of which may cause a reduction in psychedelic drugs adherence during the pandemic.

Recent Development

In January, 2020, Janssen Pharmaceuticals, Inc. announced the submission of Type II Varian Application to European Medicines Agency for SPRAVATO nasal spray. The application seeks the expanded use of nasal spray as an acute short term treatment for the reduction of depressive symptoms. This would help the company to generate the revenue.

Europe Psychedelic Drugs Market Scope and Market Size

Le marché européen des drogues psychédéliques est segmenté en sept segments notables qui sont par source, type, drogue, application, voie d’administration, utilisateur final, canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

Taper

Empathogènes

Dissociatifs

Autres

Sur la base du type, le marché des drogues psychédéliques est segmenté en empathogènes, dissociatifs et autres.

La source

Synthétique

Naturel

Sur la base de la source, le marché des drogues psychédéliques est segmenté en synthétique et naturel.

Médicaments

Acide gamma-hydroxybutyrique

Kétamine

Psilocybine

Autres

Sur la base des drogues, le marché des drogues psychédéliques est segmenté en acide gamma-hydroxybutyrique, kétamine, psilocybine et autres.

Application

Narcolepsie

Dépression résistante au traitement

Trouble dépressif majeur

Dépendance aux opiacés

Trouble de stress post-traumatique

Autres

Sur la base de l’application, le marché des drogues psychédéliques est segmenté en narcolepsie, dépression résistante au traitement, trouble dépressif majeur, dépendance aux opiacés, trouble de stress post-traumatique et autres.

Voie d’administration

Oral

Inhalation

Injectables

Sur la base de la voie d’administration, le marché des drogues psychédéliques est segmenté en oral, inhalation et injectable.

Utilisateur final

Hôpitaux

Cliniques spécialisées

Soins à domicile

Autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des drogues psychédéliques est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, soins à domicile et autres.

Canal de distribution

Hôpitaux Pharmacie

Pharmacie de détail

Pharmacie en ligne

Sur la base du canal de distribution, le marché des médicaments psychédéliques est segmenté en pharmacie hospitalière, pharmacie de détail et pharmacie en ligne.

Analyse/aperçus régionaux du marché des drogues psychédéliques

Le marché des drogues psychédéliques est analysé et des informations sur la taille du marché et les tendances sont fournies par pays, techniques et type de test, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché psychédélique en Europe sont l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Espagne, la Russie, la Pologne, la Suisse, les Pays-Bas, la Hongrie, l’Autriche, la Norvège, l’Irlande, la Belgique, la Lituanie et le reste de l’Europe.

L’Allemagne domine le marché européen des drogues psychédéliques en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de faire prospérer sa domination au cours de la période de prévision. Cela est dû à la prévalence croissante de la dépression résistante au traitement (TRD). Le nombre croissant d’acteurs du marché et de leurs installations de fabrication dans le pays renforce encore la croissance du marché.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données, tels que les ventes neuves et de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’import-export, sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la forte concurrence des marques locales et nationales, ainsi que l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse du marché, parcourez le résumé du rapport de recherche @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-psychedelic-drugs-market

De cette manière, un rapport de marché international A effectue une évaluation du taux de croissance et de la valeur marchande de cette industrie en fonction de la dynamique du marché et des facteurs induisant la croissance. Un certain nombre d’étapes ont été appliquées lors de la génération de ce rapport en prenant les contributions d’une équipe dédiée de chercheurs, d’analystes et de prévisionnistes. Sans oublier que ce rapport de l’industrie se caractérise également par l’utilisation de plusieurs tableaux, graphiques et tableaux en fonction de l’étendue des données et des informations impliquées. Les clients peuvent trouver les meilleures opportunités qui les aident à réussir sur le marché grâce à d’excellents modèles de pratique et méthodes de recherche utilisés dans ce rapport d’étude de marché de première classe.