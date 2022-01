Le marché européen des dispositifs médicaux devrait atteindre 232 531,7 millions de dollars américains d’ici 2027, les fournisseurs susceptibles de gagner des avenues lucratives dans le secteur des dispositifs médicaux

Le marché européen des dispositifs médicaux devrait atteindre 232 531,7 millions de dollars américains d’ici 2027, contre 149 480,3 millions de dollars américains en 2019. Le marché devrait croître avec un TCAC de 5,8 % de 2020 à 2027.

Business Market Insights vous fournit une analyse de recherche régionale sur le «marché des dispositifs médicaux en Europe» et des prévisions jusqu’en 2027. Le rapport de recherche fournit des informations approfondies sur les revenus du marché régional, les tendances du marché parent, les indicateurs macroéconomiques et les facteurs directeurs, ainsi que l’attractivité du marché. par segment de marché. Le rapport donne un aperçu du taux de croissance du marché européen des dispositifs médicaux au cours de la période de prévision, c’est-à-dire 2020-2027.

Un dispositif médical peut être une machine, un instrument, un appareil, un article utilisé pour diagnostiquer, surveiller et à des fins thérapeutiques. Un dispositif médical joue un rôle essentiel, tel que la détection, la mesure, la restauration et la modification de la structure ou d’une fonction de l’organisme en raison de problèmes de santé ou de conditions médicales chroniques. Il existe différents types d’appareils médicaux, notamment des lunettes, des stimulateurs cardiaques, des fauteuils roulants, des appareils à rayons X, des IRM, des tomodensitogrammes et bien d’autres. Ces dispositifs médicaux sont classés en quatre classes, telles que I, IIa, IIb et III. Les catégories des dispositifs médicaux sont basées sur la Food and Drug Administration et le marquage CE. Les organisations ont classé la classe I comme dispositifs médicaux à faible risque et les dispositifs médicaux à haut risque de classe III.

Les facteurs qui stimulent la croissance du marché comprennent la croissance des activités de recherche et développement dans l’industrie des dispositifs médicaux et la prévalence croissante des maladies chroniques. Cependant, les défis de l’industrie des dispositifs médicaux, tels que les rappels de produits fréquents et coûteux, peuvent freiner la croissance du marché. L’épidémie de COVID19 a généré la demande de kits de diagnostic rapide sur le marché. De nombreux acteurs clés de la région développent des kits de dépistage rapide.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport : Medtronic, Abbott, Boston Scientific Corporation, Braun Melsungen AG, 3M, General Electric Company, Stryker Corporation, Koninklijke Philips N.V., Siemens AG ; Johnson and Johnson Services, Inc.

En termes de type de produit, le segment des dispositifs de diagnostic in vitro détenait la plus grande part de marché en 2019 ; cependant, le segment de la neurologie devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché au cours de la période de prévision. En termes de fonction, le segment de diagnostic et de surveillance détenait une plus grande part du marché en 2019 et le segment chirurgical devrait enregistrer une part de marché plus élevée sur le marché au cours de la période de prévision. De même, en termes d’utilisateur final, le segment hospitalier détenait une plus grande part du marché en 2019 et devrait enregistrer un TCAC plus élevé sur le marché au cours de la période de prévision.

L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché européen des dispositifs médicaux. En outre, le rapport procède à un examen approfondi des conducteurs et dispositifs de retenue opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macroéconomiques, les facteurs dominants et l’attrait du marché en ce qui concerne les différents segments. Le rapport prédit l’influence de différents aspects de l’industrie sur les segments et les régions du marché européen des dispositifs médicaux.

La recherche sur le marché européen des dispositifs médicaux se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le marché européen des dispositifs médicaux en fonction de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographie pour la période de prévision 2020-2027. Une analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel est présentée à l’aide de ressources vitales, telles que des graphiques, des tableaux et des infographies.

Ce rapport examine de manière stratégique les micro-marchés et met en lumière l’impact des mises à niveau technologiques sur les performances du marché européen des dispositifs médicaux.

