Le marché européen des dispositifs de surveillance de la glycémie atteindra une valeur estimée à 1383,24 millions et croîtra à un TCAC de 6,83 % Prévision jusqu’en 2028

Le marché européen des appareils de surveillance du glucose devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse le marché pour atteindre une valeur estimée de 1383,24 millions et croître à un TCAC de 6,83% au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus. Les avantages croissants du CGMS par rapport aux glucomètres POC stimulent le marché des dispositifs de surveillance du glucose.

Scénario de marché du marché européen des appareils de surveillance du glucose

La surveillance de la glycémie aide à suivre les niveaux de glucose dans le sang et aide à équilibrer les aliments et l’exercice. Il mesure et suit les niveaux de glucose et les lectures sont dérivées des données pour suivre et prendre des décisions concernant le dosage, le régime alimentaire et l’exercice. Les appareils de surveillance du glucose sont disponibles dans les magasins en ligne et les pharmacies. L’appareil se compose d’une lancette pour perforer la silhouette, d’une machine et de pansements pour arrêter le saignement. Il est largement utilisé dans les hôpitaux et aussi dans les maisons.

L’augmentation de l’incidence des cas de diabète est le facteur vital qui augmente la croissance du marché, ainsi que les progrès technologiques croissants, l’augmentation de la population gériatrique, la prévalence croissante du diabète, le nombre croissant de lancements de produits, l’augmentation des dépenses de santé par habitant, une disponibilité plus facile des produits couplée à une surveillance plus rapide des données, un taux d’adoption accru du CGMS dans les soins de santé à domicile et les USI, une sensibilisation accrue aux produits et l’augmentation de la population sont les principaux facteurs, entre autres, qui animent le marché des dispositifs de surveillance de la glycémie. En outre,

Cependant, l’augmentation des effets indésirables et de la précision, l’augmentation des remboursements, les problèmes de réglementation stricts et l’augmentation du coût des appareils sont les principaux facteurs, entre autres, qui entraveront la croissance du marché et défieront davantage le marché. Marché des appareils de surveillance du glucose au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Ce rapport sur le marché des appareils de surveillance du glucose fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché , taille du marché, croissance du marché des catégories, niches d’applications et de domaines, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour plus d’informations sur le marché des appareils de surveillance de la glycémie, veuillez contacter Data Bridge Market Research pour un résumé des analystes,

Portée du rapport :

Le rapport d’étude de marché sur les appareils de surveillance du glucose en Europe présente des profils systémiques d’entreprises qui illustrent comment les mouvements de divers acteurs et marques clés animent le marché. Le rapport fournit un examen de haut en bas du marché en ce qui concerne les revenus et le développement du secteur des entreprises. Il couvre également les prédictions sur la disposition raisonnable des incertitudes et les dernières techniques. Ce rapport d’activité couvre un large éventail qui prend en compte les scénarios de marché, les prix comparatifs entre les principaux acteurs, les dépenses et les bénéfices des régions de marché spécifiées. Le rapport de marché détaillé mène également une étude sur les moteurs du marché et les contraintes du marché qui sont dérivés de l’analyse SWOT.

Portée du marché des dispositifs de surveillance du glucose et taille du marché

Le marché des appareils de surveillance de la glycémie est segmenté en fonction du produit, du site de test, de l’environnement de soins aux patients et de l’application. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Sur la base du produit, le marché des appareils de surveillance de la glycémie est segmenté en systèmes d’autosurveillance de la glycémie et en systèmes de surveillance continue de la glycémie. Les systèmes d’autosurveillance de la glycémie ont été subdivisés en lecteurs de glycémie, bandelettes de test et lancettes et autopiqueurs. Les systèmes de surveillance continue du glucose ont été segmentés en capteurs, émetteurs et récepteurs.

Sur la base du site de test, le marché des appareils de surveillance de la glycémie est segmenté en tests du bout des doigts et en tests de sites alternatifs.

Sur la base de l’environnement des soins aux patients, le marché des appareils de surveillance de la glycémie est segmenté en soins personnels / à domicile et en hôpitaux et cliniques.

Le marché des dispositifs de surveillance de la glycémie est également segmenté en fonction de l’application au diabète de type 2, au diabète de type 1 et au diabète gestationnel.

TOP ACTEURS CLÉS du marché des appareils de surveillance du glucose en Europe

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des appareils de surveillance du glucose sont DiaMonTech AG, 77 Elektronika Kft., Abbott, OrSense – Technologies non invasives, GlySens Incorporated, Novo Nordisk A/S, Nemaura., PHC Holdings Corporation, Beurer, ACON Laboratories, Inc. ., A. Menarini Diagnostics srl, AgaMatrix, Dexcom, Inc., Ascensia Diabetes Care Holdings AG et HemoCue AB, entre autres acteurs nationaux et régionaux. Les données sur les parts de marché ne sont disponibles que pour l’Europe. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Analyse au niveau national du marché Dispositifs de surveillance du glucose

Le marché des appareils de surveillance du glucose est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, site de test, environnement de soins aux patients et application, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des dispositifs de surveillance du glucose sont l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Espagne, la Suisse, les Pays-Bas, la Belgique, la Russie et la Turquie, l’Ukraine et le reste de l’Europe.

La section par pays du rapport sur le marché de Dispositifs de surveillance du glucose fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques régionales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la grande ou de la faible concurrence des marques locales et nationales sont pris en compte,

Croissance de la base installée des infrastructures de santé et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des appareils de surveillance du glucose vous donne également une analyse détaillée du marché pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des appareils de surveillance du glucose, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les soins de santé. scénarios réglementaires et son impact sur le marché des dispositifs de surveillance de la glycémie. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

De cette manière, un rapport de marché international A effectue une évaluation du taux de croissance et de la valeur marchande de cette industrie en fonction de la dynamique du marché et des facteurs induisant la croissance. Un certain nombre d’étapes ont été appliquées lors de la génération de ce rapport en prenant les contributions d’une équipe dédiée de chercheurs, d’analystes et de prévisionnistes. Sans oublier que ce rapport de l’industrie se caractérise également par l’utilisation de plusieurs tableaux, graphiques et tableaux en fonction de l’étendue des données et des informations impliquées. Les clients peuvent trouver les meilleures opportunités qui les aident à réussir sur le marché grâce à d’excellents modèles de pratique et méthodes de recherche utilisés dans ce rapport d’étude de marché de première classe.