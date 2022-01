Le marché européen des cultures agricoles verticales 2022 prospère dans le monde entier avec des acteurs clés renommés Agricool, Bowery Farming Inc., Infarm, Plantlab, Gotham Greens

Le marché des cultures agricoles verticales en Europe devrait passer de 89,72 M$ US en 2019 à 520,88 M$ US d’ici 2027 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 24,7 % de 2020 à 2027. La demande croissante d’aliments sains parmi la population européenne déclencherait la croissance du marché au cours de la période de prévision. L’utilisation croissante d’engrais chimiques synthétiques et de pesticides dans les produits alimentaires entraîne souvent plusieurs problèmes de santé, notamment le cancer, l’obésité et d’autres handicaps congénitaux. Ces facteurs poussent les consommateurs à privilégier les produits cultivés localement. De plus, en raison de l’attention croissante portée à la sensibilisation à la santé, la demande de produits alimentaires sans pesticides par les consommateurs du monde entier a augmenté de façon exponentielle. Ceci, à son tour, alimente la demande de cultures verticales puisqu’elles sont cultivées avec une hygiène extrême, sans pesticides et livrées pour la vente au détail directe dans les heures suivant la récolte. De plus, selon Whole Foods, l’un des principaux moteurs de la tendance de l’agriculture verticale est que les gens veulent savoir d’où vient leur nourriture, en particulier pour les habitants des zones urbaines. l’agriculture verticale est une extension de l’agriculture à environnement contrôlé, et elle utilise souvent des techniques de culture hydroponique et met en œuvre des contrôles biologiques. Il n’est pas nécessaire de contaminer les cultures avec des produits chimiques toxiques. Par conséquent, l’augmentation de la demande de produits frais, sans pesticides et cultivés localement devrait offrir d’énormes opportunités de marché au cours de la période projetée.

Les principales entreprises présentées dans cette étude de recherche sont : Agricool, Bowery Farming Inc., Infarm, Plantlab, Gotham Greens

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES CULTURES AGRICOLES VERTICALES EN EUROPE:

Par type de culture

Tomate

Légumes-feuilles

Herbes

Autres

Par utilisation finale

Vente d’aliments au détail

Service alimentaire

Par technique agricole

Hydroponique

Aéroponie

Aquaponie

Par pays

Allemagne

Royaume-Uni

La France

Italie

Russie

Le reste de l’Europe

Le marché européen des cultures agricoles verticales est un marché très fragmenté avec la présence d’acteurs régionaux et locaux considérables offrant de nombreuses solutions aux entreprises qui investissent sur le marché. La région européenne constitue des économies développées telles que l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l’Italie en tant que pays en développement. L’Allemagne est l’un des principaux producteurs de produits alimentaires et agricoles. Les cultures couramment cultivées par l’agriculture verticale sont les tomates, les poivrons, les aubergines, les concombres, les micro-verts et les germes, la laitue, les épinards, les fraises et les champignons. Les légumes très appréciés par la population allemande comprennent les tomates, les pommes de terre, les légumes-racines, l’oignon, le concombre et les choux. La France devrait jouer un rôle vital sur le marché européen en raison de son secteur agricole en expansion. Les fermes verticales proposent des fruits et légumes frais cultivés sans aucun produit chimique. Ainsi, la tendance croissante de l’agriculture biologique en France offrira d’immenses opportunités pour le segment des cultures agricoles verticales. L’Italie est un grand marché de consommation. Le secteur agricole connaît un changement générationnel, car de plus en plus de personnes sont désormais ouvertes à l’innovation. De plus, le gouvernement européen oriente les investissements publics dans le secteur de l’agriculture durable, ce qui renforcera la croissance du marché au cours de la période de prévision. Le Royaume-Uni s’efforce de produire des fruits et légumes frais de qualité supérieure, traçables et garantis par la ferme qui répondent à la demande des consommateurs. Les producteurs investissent dans leurs entreprises pour atteindre une excellente efficacité.

