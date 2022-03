Le marché européen des couches pour adultes connaîtra une croissance exponentielle d’ici 2027 | Domtar Corporation, Drylock Technologies, Kimberly-Clark Corporation, Essity AB, Ontex Group

Le marché des couches pour adultes en Europe était évalué à 2 821,21 millions de dollars US en 2018 et devrait atteindre 8 167,44 millions de dollars US d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 12,6 % de 2019 à 2027.

Les couches pour adultes ou adultes sont couramment utilisées par les personnes âgées souffrant de maladies telles que la démence, un relâchement extrême des intestins, une altération de la polyvalence et l’incontinence. Il existe différents types de styles de couches pour adultes disponibles sur le marché, en fonction de la taille des hanches, de la taille et des jambes, ce qui permet d’obtenir un bon degré d’ajustement personnalisé. Les couches pour adultes sont couramment utilisées par les personnes âgées souffrant d’affections telles que la démence, un relâchement intestinal extrême, une altération de la polyvalence et l’incontinence. La prévalence croissante de l’incontinence et le pourcentage croissant de personnes âgées sont les principaux facteurs qui propulsent la demande de couches pour adultes. Les infections interminables, l’impédance de portabilité, les incapacités physiques, la démence et les affections liées à l’âge mûr nécessitent d’utiliser des éléments de considération plus anciens, notamment des couches et des serviettes stériles. Les efforts déployés dans le monde entier pour améliorer les attentes en matière de confort et de prospérité au quotidien des personnes âgées ont soutenu le marché des couches pour adultes. les autres.

Les principales entreprises présentées dans cette étude de recherche sont :

Société Domtar

Technologies Drylock

Kimberly Clark Corporation

Essity AB

Groupe Ontex

Abéna A/S

Chiaus

Procter & Gamble

SCA Hygiène

Johnson & Johnson

Segmentation du marché des couches pour adultes en Europe :

Marché européen des couches pour adultes, par type de produit

Type de pantalon

Type de tampon

Type de bande

Les autres

Marché européen des couches pour adultes, par canal de distribution

Pharmacies

Dépanneurs

En ligne

Les autres

Marché européen des couches pour adultes, par utilisateur final

Ménage

Hôpitaux

Les autres

La pandémie de COVID-19 a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019, et depuis lors, elle s’est propagée à un rythme rapide dans le monde entier. En mai 2020, l’Italie, l’Espagne, la France et l’Allemagne figurent parmi les pays les plus touchés d’Europe en termes de cas confirmés et de décès signalés. Selon les derniers chiffres de l’OMS, il y a environ 5 939 234 cas confirmés dans le monde, dont 367 255 décès. Covid-19 a affecté les économies et les industries de divers pays en raison des fermetures, des interdictions de voyager et des fermetures d’entreprises. L’industrie mondiale des biens de consommation est l’un des principaux segments qui subit de graves perturbations sous la forme de ruptures de la chaîne d’approvisionnement et de perturbations de la fabrication en raison du verrouillage et des fermetures de bureaux. La Chine est la plaque tournante mondiale de la fabrication et le plus grand fournisseur de matières premières pour diverses industries. Le verrouillage de diverses usines et usines dans des régions telles que l’Asie-Pacifique et l’Europe affecte les chaînes d’approvisionnement mondiales et a un impact négatif sur la fabrication, les calendriers de livraison et les ventes. Ces facteurs ont également affecté le marché des couches pour adultes en Europe.

Les rapports couvrent les développements clés du marché européen des couches pour adultes en tant que stratégies de croissance organique et inorganique. Diverses entreprises se concentrent sur des stratégies de croissance organique telles que les lancements de produits, les approbations de produits et autres telles que les brevets et les événements. Les activités de stratégies de croissance inorganiques observées sur le marché étaient les acquisitions, les partenariats et les collaborations. Ces activités ont ouvert la voie à l’expansion de l’activité et de la clientèle des acteurs du marché.

