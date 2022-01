Le marché européen des connecteurs d’alimentation pour l’aérospatiale et la défense devrait croître à un TCAC de 5,1 % de 2022 à 2027

Le marché des connecteurs d’alimentation pour l’aérospatiale et la défense en Europe devrait passer de 298,20 millions de dollars US en 2019 à 435,76 millions de dollars US d’ici 2027 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 5,1 % de 2020 à 2027.

Les connecteurs d’alimentation sont de plus en plus utilisés dans l’industrie aérospatiale et de la défense. Les Boeing 747, 767 et 777 et l’Airbus A350 XWB sont les principaux avions générant une demande massive de connecteurs d’alimentation. En outre, la flotte d’avions croissante et la demande croissante de systèmes avioniques avancés sont quelques-uns des facteurs importants qui stimulent la croissance du marché européen des connecteurs pour l’aérospatiale et la défense. L’industrie de l’aérospatiale et de la défense est technologiquement avancée et axée sur les données, et elle devient de plus en plus numérique et interconnectée. Ce facteur est susceptible de stimuler la demande de connecteurs d’alimentation dans cette industrie à l’avenir.

Les principales entreprises présentées dans cette étude de recherche sont : Amphenol Corporation, Eaton Corporation plc, TE Connectivity, MOLEX, LLC, ITT Inc., Fischer Connectors SA, AMETEK Inc, Collins Aerospace, Radiall, Arrow Electronics, Inc.

L’augmentation des revenus disponibles dans les pays en développement et la présence de grandes entreprises de l’aérospatiale et de la défense telles que Boeing et Airbus sont parmi les facteurs qui contribuent à l’essor du marché des avions en Amérique du Nord. De plus, dans la région, la demande d’avions commerciaux devrait augmenter de façon continue dans les années à venir.

Les rapports sur les connecteurs d’alimentation pour l’aérospatiale et la défense en Europe incluent l’analyse des stocks et des volumes, les articles les plus vendus, l’optimisation des revenus et des marges bénéficiaires et les besoins en personnel. Grâce à ces fonctionnalités et technologies, les fournisseurs peuvent attirer de nouveaux clients et étendre leur présence sur les marchés émergents.

Segmentation du marché des connecteurs d’alimentation pour l’aérospatiale et la défense en Europe

Marché des connecteurs d’alimentation pour l’aérospatiale et la défense en Europe, par évaluation actuelle

5A à 40A

>40A à 80A

>80A à 150A

>150Amp à 300Amp

>300Amp à 600Amp

>600Amp à 900Amp

Marché des connecteurs d’alimentation pour l’aérospatiale et la défense en Europe, par forme de conducteur

Rectangulaire

Circulaire

Marché des connecteurs d’alimentation pour l’aérospatiale et la défense en Europe, par application

Aérospatial

Véhicule terrestre militaire

Équipement porté sur le corps

Navires de la marine

Marché des connecteurs d’alimentation pour l’aérospatiale et la défense en Europe, par pays

nous

Canada

Mexique

Principales caractéristiques du rapport sur le marché des connecteurs d’alimentation pour l’aérospatiale et la défense en Europe:

Gagnez et réduisez le temps nécessaire pour effectuer des recherches d’entrée de gamme en identifiant la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché européen des connecteurs d’alimentation pour l’aérospatiale et la défense.

Souligne les principales priorités commerciales afin d’aider les entreprises à réaligner leurs stratégies commerciales.

Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché Connecteur d’alimentation pour l’aérospatiale et la défense en Europe, permettant ainsi aux acteurs de la chaîne de valeur de développer des stratégies efficaces à long terme.

Élaborer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

Examiner en profondeur les tendances et les perspectives du marché européen associées aux facteurs qui animent le marché, ainsi qu’à ceux qui l’entravent.

Améliorer le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits des clients, la segmentation, la tarification et la distribution

