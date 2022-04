Le marché européen des compteurs d’immunoessais gamma connaîtra une croissance énorme d’ici 2029 | Perkin Elmer, Berthold Tech, ENERSYS

Synopsis du marché des compteurs d’immunoessais gamma en Europe:

Le marché universel des compteurs d’immunoessais gammaLe rapport de recherche met à disposition des solutions qui permettent de prendre des décisions intelligentes, rapides et précises pour l’entreprise afin qu’elle se développe et dépasse ses objectifs. Une expertise de domaine unique, une vaste expérience internationale et des processus personnalisés font de ce rapport le meilleur qui offre un support évolutif, rentable et de haute qualité aux clients dans les délais. Le rapport est utile pour identifier les segments de marché cibles potentiels pour l’entreprise. Les experts impliqués dans la création de ce rapport possèdent des compétences de haute qualité en matière de conceptualisation, de réflexion stratégique, d’exécution et d’interprétation. La qualité est le principal moteur qui est gardé à l’esprit lors de la préparation d’un document leader sur le marché des compteurs d’immunoessais gamma et elle est réalisée avec une équipe de travail qualifiée et très dévouée.

Le rapport d’étude de marché Europe Immunoassay-Gamma Counters, comme les autres rapports, suit un flux de processus défini avec un certain nombre d’étapes. Le premier est l’initiation du produit qui consiste à définir la portée du projet, à définir le calendrier et à finaliser les objectifs. Vient ensuite l’analyse de l’industrie qui couvre la finalisation des ressources en ligne/hors ligne, l’approbation des ressources et la collecte d’informations. Vient ensuite le nettoyage des données où le filtrage des données requises et les données de formatage ont lieu. La préparation du rapport comprend la conception du rapport selon le modèle – Word, PPT ou InDesign, l’ajout d’infographies, de graphiques et de graphiques et la finalisation du rapport après les commentaires des clients. Le rapport final est remis après incorporation des modifications ; le cas échéant, puis approbation.

Le marché européen des compteurs d’immunoessais gamma croît avec un TCAC de 5,0 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 25,51 millions USD d’ici 2029.

According to the market research study, Immunoassay is a biochemical test that measures the presence or concentration of a macromolecule or a small molecule in a solution through the use of an antibody or an antigen. The biochemical test is carried out through a device known as “Gamma Counter”. Gamma Counter is an instrument to measure gamma radiation emitted by a radionuclide. Unlike survey meters, gamma counters are designed to measure small samples of radioactive material, typically with automated measurement and movement of multiple samples.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché européen des compteurs d’immunoessais gamma sont la croissance rapide des dépenses de R&D, l’augmentation des dépenses de santé et la sensibilisation accrue des patients au traitement des maladies chroniques. La demande pour le marché des compteurs immunoessai-gamma a augmenté dans les pays développés et en développement, et la raison derrière cela est une augmentation des dépenses de santé en Europe.

En termes d’analyse géographique, le segment des radioimmunoessais dans la région Europe devrait croître avec le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison d’une spécificité et d’une sensibilité élevées.

Principaux acteurs clés du marché européen des compteurs d’immunoessais gamma:

1 Hidex Oy

2 Perkin Elmer Inc.

3 Berthold Technologies GmbH & Co. KG

4 ENERSYS Co. Ltd

5 Shinjin Medics Inc

6 LabLogic Systems Ltd

Segmentation du marché des compteurs d’immunoessais gamma en Europe :

Segmentation des types de produits :

1 automatisé

2 manuel/semi-automatisé

Segmentation des puits :

1 Multipuits

2 Puits unique

Segmentation des applications :

1 Radio-immunoessais

2 Essais de médecine nucléaire

3 Autres

Segmentation de l’état de la maladie :

1 Biomarqueur du cancer

2 Maladies infectieuses

3 Suivi thérapeutique médicamenteux

4 Hormones endocriniennes

5 Allergie

6 Dépistage néonatal

7 Marqueurs cardiaques

8 Maladies auto-immunes

9 Autres

Segmentation du mode d’achat :

1 Achat en pleine propriété

2 Achat en location

Segmentation des utilisateurs finaux :

1 Laboratoire

2 Hôpitaux

3 Instituts de recherche et universitaires

4 Sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques

5 Banques de sang

6 Autres

Le contenu du rapport comprend

1 L’analyse du marché des compteurs d’immunoessais gamma comprend les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance.

5 Profils sur Immunoassay-Gamma Counters, y compris les produits, les ventes / revenus et la position sur le marché

6 Immunoassay-Gamma Counters Structure du marché, principaux moteurs et contraintes

Marché des compteurs d’immunoessais gamma en Europe: table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de croissance en Europe 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché de l’Europe Immunoessai-gamma Compteurs par régions

5 Analyse du marché de l’Europe Immunoassay-Gamma Counters par type

6 Analyse du marché de l’Europe Immunoassay-Gamma Counters par applications

7 Analyse du marché de l’Europe Immunoassay-Gamma Counters par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché des Compteurs d’immunoessais gamma en Europe

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Europe Immunoassay-Gamma Counters Prévisions du marché 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

