Le marché européen des collations réfrigérées est prêt à connaître une croissance énorme avec une valeur TCAC de 4,4% au cours de 2021-2028 | Aperçu du marché des entreprises

Le marché des snacks réfrigérés en Europe devrait passer de 16 822,25 millions de dollars US en 2021 à 22 720,70 millions de dollars US d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 4,4% de 2021 à 2028.

Business Market Insights vous fournit une analyse de recherche régionale sur le « Marché des collations réfrigérées en Europe » et des prévisions jusqu’en 2028. Le rapport de recherche fournit des informations détaillées sur les revenus du marché régional, les tendances du marché parent, les indicateurs macro-économiques et les facteurs déterminants, ainsi que l’attractivité du marché par segment de marché. Le rapport donne un aperçu du taux de croissance du marché des collations réfrigérées en Europe au cours de la période de prévision, c’est-à-dire 2021-2028.

Principaux acteurs clés abordés dans ce rapport :

Danone S.A.

General Mills Inc.

Hormel Foods Corporation

Mars incorporé

© Mondelez International, Inc.

Nestlé S.A

PepsiCo

La société Kraft Heinz

La popularité croissante des collations réfrigérées a motivé les fabricants à augmenter le volume de production et à investir dans la recherche et le développement et le développement de nouveaux produits de collations réfrigérées au goût exotique qui pourraient répondre aux besoins des consommateurs. L’augmentation des dépenses dans le domaine industriel et la concurrence de plus en plus intense, ainsi que l’adoption croissante des collations réfrigérées comme ingrédients de collation ont stimulé la demande de lancements de nouveaux produits. En outre, les principaux acteurs du marché lancent de nouveaux produits avec une combinaison unique d’ingrédients biologiques ou naturels, ce qui est assez différent des snacks réfrigérés traditionnels. Les fabricants expérimentent plusieurs éléments, textures, saveurs et ingrédients nutritionnels. Par exemple, en septembre 2020, Hormel Foods a présenté Hormel Black Label Egg Bites and Breakfast Combos.

Le rapport présente les principaux acteurs de l’industrie, ainsi qu’une analyse détaillée de leurs positions individuelles par rapport au paysage régional. L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché des collations réfrigérées en Europe. Le chercheur fournit une analyse approfondie de la taille, de la part, des tendances, des bénéfices globaux, des revenus bruts et de la marge bénéficiaire du marché des collations réfrigérées en Europe pour établir avec précision une prévision et fournir des informations d’experts aux investisseurs afin de les tenir au courant des tendances du marché.

REMARQUE : Nos analystes qui surveillent la situation à travers le monde expliquent que le marché générera des perspectives rémunératrices pour les producteurs après la crise du COVID-19. Le rapport vise à fournir une illustration supplémentaire du dernier scénario, du ralentissement économique et de l’impact de COVID-19 sur l’ensemble de l’industrie.

Segmentation du marché des collations réfrigérées en Europe

Marché des collations réfrigérées en Europe – par type

• des produits de boulangerie et des confiseries

• Fruits et légumes

• Yaourt

• des collations à la viande

• des sandwichs et des collations salées

• Autres

Marché des collations réfrigérées en Europe – par canal de distribution

• Supermarchés et hypermarchés

• Épicerie

• Vente au détail en ligne

• Autres

La recherche sur le marché des collations réfrigérées en Europe se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le marché des collations réfrigérées en Europe en fonction de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographie pour la période de prévision 2021-2028. Une analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel est présentée à l’aide de ressources vitales, telles que des graphiques, des tableaux et des infographies.

Ce rapport examine stratégiquement les micro-marchés et met en lumière l’impact des mises à niveau technologiques sur les performances du marché des collations réfrigérées en Europe.

