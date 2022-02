Le marché européen des bougies de luxe 2022 est en plein essor dans le monde entier avec des acteurs clés éminents Acqua di Parma S.r.l., Diptyque, HERMES, Louis Vuitton

Le marché des bougies de luxe en Europe devrait passer de 114,99 millions de dollars US en 2021 à 161,63 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 5,0 % de 2021 à 2028.

Le secteur de l’ameublement et de la décoration de la maison a connu une expansion significative ces dernières années, en raison d’un intérêt croissant des gens à rendre leurs espaces de vie plus agréables et plus accueillants. De plus, les gens ont passé plus de temps à l’intérieur de leurs maisons en raison de l’épidémie de COVID-19 et des mandats de maintien à domicile. En conséquence, de nombreuses personnes ont commencé à redécorer et à modifier leurs maisons. Cela a entraîné une augmentation des ventes d’articles de décoration intérieure tels que des rideaux, des oreillers, des lampes, des vases et des bougies. En raison de la fermeture des magasins physiques et de la préférence croissante de nombreux consommateurs pour les plateformes de vente au détail en ligne telles qu’Amazon, les ventes en ligne de produits de décoration intérieure ont considérablement augmenté. Les consommateurs recherchent de nouvelles façons d’égayer leurs espaces de vie; par conséquent, les ventes d’articles de décoration intérieure devraient augmenter considérablement au cours des prochaines années.

Obtenez un exemple de copie du rapport sur le marché des bougies de luxe en Europe@: https://www.businessmarketinsights.com/sample/TIPRE00027127

(*Si vous avez des exigences particulières, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport que vous souhaitez.)

Les principales entreprises présentées dans cette étude de recherche sont :

Acqua di Parma S.r.l.

Diptyque

HERMÈS

Louis Vuitton

Maison Francis Kurkdjian

Marques Newell

Parfums de Marly

SISLEY

The Estée Lauder Companies Inc.

Segmentation du marché des bougies de luxe en Europe :

Marché des bougies de luxe en Europe – Par type

Régulier

Parfumé

Marché européen des bougies de luxe – Par canal de distribution

Supermarchés et Hypermarchés

Magasins spécialisés

Vente au détail en ligne

Les autres

Marché des bougies de luxe en Europe – Par pays

Allemagne

La France

Royaume-Uni

Italie

Russie

Le reste de l’Europe

En Europe, la France, la Russie, le Royaume-Uni, l’Italie et l’Allemagne sont parmi les pays les plus touchés par la pandémie de COVID-19. Ces pays ont souffert d’un ralentissement économique en raison de restrictions sur les activités industrielles en raison des fermetures et des restrictions aux frontières. L’industrie de la beauté et du bien-être dans la région a subi d’énormes pertes, car les gens préféraient acheter des produits essentiels plutôt que des produits non essentiels et de luxe. Cependant, les ventes de bougies parfumées ont bondi dans des pays comme le Royaume-Uni, la France et l’Italie alors que les gens commençaient à s’engager dans la méditation, le yoga, la lecture et la décoration intérieure. Ce facteur devrait ouvrir des opportunités lucratives pour le marché des bougies de luxe à travers l’Europe.

Les rapports couvrent les développements clés du marché européen des bougies de luxe en tant que stratégies de croissance organique et inorganique. Diverses entreprises se concentrent sur des stratégies de croissance organique telles que les lancements de produits, les approbations de produits et autres telles que les brevets et les événements. Les activités de stratégies de croissance inorganiques observées sur le marché étaient les acquisitions, les partenariats et les collaborations. Ces activités ont ouvert la voie à l’expansion de l’activité et de la clientèle des acteurs du marché.

L’équipe de recherche et d’analyse dédiée à Business Market Insights est composée de professionnels expérimentés dotés d’une expertise statistique avancée et offre diverses options de personnalisation dans l’étude existante.

Achetez une copie du rapport d’étude sur le marché européen des bougies de luxe @ : https://www.businessmarketinsights.com/buy/single/TIPRE00027127

Principales caractéristiques du rapport sur le marché européen des bougies de luxe:

Gagnez et réduisez le temps nécessaire pour effectuer des recherches d’entrée de gamme en identifiant la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché européen des bougies de luxe.

Souligne les principales priorités commerciales afin d’aider les entreprises à réaligner leurs stratégies commerciales.

Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché européen des bougies de luxe, permettant ainsi aux acteurs de la chaîne de valeur de développer des stratégies efficaces à long terme.

Élaborer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

Examiner en profondeur les tendances et les perspectives du marché européen associées aux facteurs qui animent le marché, ainsi qu’à ceux qui l’entravent.

Améliorer le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits des clients, la segmentation, la tarification et la distribution

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. @ : https://www.businessmarketinsights.com/reports/europe-luxury-candle-market

À propos de nous:

Business Market Insights est une plate-forme d’études de marché qui fournit un service d’abonnement aux rapports de l’industrie et des entreprises. Notre équipe de recherche possède une vaste expertise professionnelle dans des domaines tels que l’électronique et les semi-conducteurs ; Aérospatial et Défense; Automobile et transport ; Énergie et électricité ; Soins de santé; fabrication et construction ; Nourriture et boissons ; produits chimiques et matériaux ; et technologie, médias et télécommunications.

Nous contacter:

Aperçu du marché des entreprises

Téléphone : +442081254005

Identifiant de messagerie : sales@businessmarketinsights.com

URL Web : https://www.businessmarketinsights.com/

URL LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/business-market-insights/