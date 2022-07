Le marché européen des biscuits connaîtra une croissance massive de 29 436,0 millions de dollars d’ici 2027 avec un TCAC de 4,4 % | Aperçu du marché des entreprises

Le «marché européen des biscuits» représente 20 028,5 millions de dollars américains en 2018 et devrait croître à un TCAC de 4,4% entre 2019 et 2027, pour atteindre 29 436,0 millions de dollars américains d’ici 2027.

Le biscuit est un petit pain composé d’un mélange de farine, de sucre ou de sel et de beurre ou de shortening végétal, avec de la levure chimique comme agent levant. Les biscuits ont un profil nutritionnel élevé, notamment des graisses, des fibres et des glucides. Cela en fait un repas de petit-déjeuner très apprécié consommé en Europe. Il existe une demande croissante des consommateurs pour des produits ne contenant aucun ingrédient génétiquement modifié et naturel en raison d’une prise de conscience croissante des problèmes de santé et de sécurité. En plus d’améliorer les modes de vie, la vulgarisation de l’achat facile grâce aux achats en ligne, entre autres nouveaux modes de vente, fait vivre le secteur. De plus, les producteurs de biscuits ont des produits facilement stockables en rayon pour le commerce électronique ; ainsi, le nombre croissant de détaillants en ligne stimule l’activité des fabricants de biscuits. De plus, les fabricants locaux à bas coûts améliorent et étendent leurs capacités de production.

Un exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations incluses dans le rapport qui présente une analyse qualitative et quantitative – https://www.businessmarketinsights.com/sample/TIPRE00010731

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport :

• Britannia Industries Limited

• Biscuiterie de Burton

• ITC Ltd.

• Kellogg Company

• Lotus Boulangeries NV

• Mondelez International, Inc.

• Nestlé S.A.

• Produits Parle Pvt. Ltd.

• United Biscuits (Royaume-Uni) Limited

• Walkers Shortbread Ltd.

Le marché européen des biscuits, basé sur le type, a été segmenté en sucré, salé, craquelins, fourré, gaufrettes et autres. Le segment des biscuits sucrés détient la part dominante du marché européen des biscuits, tandis que le segment fourré devrait croître au rythme le plus rapide. Les biscuits sucrés ont une douceur plus élevée que les biscuits ordinaires et peuvent être chargés de noix, de fruits ou de chips de boulangerie. Ils sont généralement traités comme un cousin du scone, qui est un produit de boulangerie généralement composé de blé ou de flocons d’avoine. Les biscuits salés sont en demande en raison de l’intérêt croissant des consommateurs pour de nouveaux goûts et textures, ainsi que de l’inclinaison vers des options de collations saines. Les craquelins sont riches en fibres et en calories. La consommation de craquelins rend les consommateurs plus rassasiés et satisfaits.

Livraison immédiate de nos rapports prêts à l’emploi et pré-réservation des études à venir, grâce à des méthodes de paiement flexibles et pratiques – https://www.businessmarketinsights.com/buy/single/TIPRE00010731

Le rapport présente les principaux acteurs de l’industrie, ainsi qu’une analyse détaillée de leurs positions individuelles par rapport au paysage régional. L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché Europe Biscuits. Le chercheur fournit une analyse approfondie de la taille, de la part, des tendances, des bénéfices globaux, des revenus bruts et de la marge bénéficiaire du marché Europe Biscuits pour établir avec précision une prévision et fournir des informations d’expert aux investisseurs afin de les tenir au courant des tendances du marché.

L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché Europe Biscuits. En outre, le rapport procède à un examen approfondi des conducteurs et dispositifs de retenue opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macroéconomiques, les facteurs dominants et l’attrait du marché en ce qui concerne les différents segments. Le rapport prédit l’influence de différents aspects de l’industrie sur les segments et les régions du marché Europe Biscuits.

La recherche sur le marché des biscuits en Europe se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le marché européen des biscuits en fonction de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographie pour la période de prévision 2020-2027. Une analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel est présentée à l’aide de ressources vitales, telles que des graphiques, des tableaux et des infographies.

Ce rapport examine stratégiquement les micro-marchés et met en lumière l’impact des mises à niveau technologiques sur les performances du marché Europe Biscuits.

À propos de nous:

Business Market Insights est une plate-forme d’études de marché qui fournit un service d’abonnement aux rapports de l’industrie et des entreprises. Notre équipe de recherche possède une vaste expertise professionnelle dans des domaines tels que l’électronique et les semi-conducteurs ; Aérospatial et Défense; Automobile et transport ; Énergie et électricité ; Soins de santé; fabrication et construction ; Nourriture et boissons ; produits chimiques et matériaux ; et technologie, médias et télécommunications.

Contactez-nous:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Personne à contacter : Sameer Joshi

Courriel : sales@businessmarketinsights.com

Téléphone : +16467917070