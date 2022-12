Le marché européen des biostimulants devrait connaître une croissance de l’industrie au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 | Couvre l’impact de COVID-19 et l’analyse complète Selon la forme, le marché européen des biostimulants est segmenté en liquide et en sec. En 2022, le segment liquide devrait dominer le marché comme suit :

Le marché européen des biostimulants devrait augmenter la croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 12,5 % au cours de la période de prévision 2022-2029 et devrait atteindre 3 501,18 $. Le besoin croissant d’une agriculture durable, la demande accrue d’algues comme matière première et la production agricole élevée dans le monde peuvent stimuler la demande sur le marché.

Des biostimulants ont été développés pour aider les agriculteurs à répondre de manière durable à la demande agricole croissante. Les biostimulants ont un impact positif sur la productivité agricole en augmentant les rendements des cultures et leur valeur. Les biostimulants agricoles consistent en de multiples fusions de produits chimiques, de substances et de micro-organismes qui sont ajoutés aux plantes ou au sol pour améliorer la vigueur, la productivité, la sensibilité aux pressions abiotiques et la qualité des cultures.

Certaines des principales sociétés opérant sur le marché européen des biostimulants sont Valagro SpA, Biolchim SPA, Isagro, Italpollina SpA, ADAMA Ltd., KOPPERT BIOLOGICAL SYSTEMS, Haifa Group, Novozymes, ACADIAN SEAPLANTS LIMITED, ATLÁNTICA AGRICOLA, Trade Corporation International, MICROMIX , ​​This est Syngenta. , Bayer AG, UPL, Eastman Chemical Company, OMEX, LALLEMAND Inc., Agrinos, Brandt Consolidated, Inc., FMC Corporation et autres.

Étendue du marché européen des biostimulants et taille du marché

Selon la méthode d’application, le marché européen des biostimulants est segmenté en traitements foliaires, traitements du sol et traitements des semences. En 2022, le segment du traitement foliaire devrait dominer le marché et être l’application préférée des agriculteurs, car il a un impact plus important sur les plantes.

Selon la forme, le marché européen des biostimulants est segmenté en liquide et en sec. En 2022, le segment liquide devrait dominer le marché comme suit :

Analyse au niveau national du marché européen des biostimulants

Le marché européen des biostimulants est segmenté en segments notables en fonction du pays, de l’ingrédient actif, du type de culture, de la méthode d’application, de la forme, de l’origine, de l’utilisateur final et du canal de distribution.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des biostimulants en Europe sont l’Espagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Suisse, la Russie, la Belgique, la Turquie et le reste de l’Europe.

L’Espagne devrait dominer le marché européen en raison des perspectives positives du secteur agricole au niveau national, augmentant la demande de biostimulants dans la région. L’Italie devrait dominer en raison des avantages des biostimulants contenant des acides humiques et fulviques, ainsi que de leur capacité à augmenter la productivité et la croissance des plantes. Le Royaume-Uni devrait dominer la région européenne car il profite à la demande du marché en raison d’une plus grande fertilité des sols et d’un impact moins dommageable sur l’écosystème.

