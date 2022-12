Le marché européen des biostimulants devrait connaître une croissance de l’industrie au cours de la période de prévision 2022 à 2029 | Le rapport couvre l’impact de COVID-19 et l’analyse complète. Certaines des principales sociétés opérant sur le marché européen des biostimulants sont Valagro SpA, Biolchim SPA, Isagro, Italpollina SpA, ADAMA Ltd., KOPPERT BIOLOGICAL SYSTEMS, Haifa Group, Novozymes, ACADIAN SEAPLANTS LIMITED, ATLÁNTICA AGRICOLA, Trade Corporation International, MICROMIX, This est Syngenta. , Bayer AG, UPL, Eastman Chemical Company, OMEX, LALLEMAND Inc., Agrinos, Brandt Consolidated, Inc., FMC Corporation et autres.

Le marché européen des biostimulants devrait augmenter la croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croîtra à un TCAC de 12,5 % au cours de la période de prévision 2022-2029 et devrait atteindre 3 501,18 $. Le besoin croissant d’une agriculture durable, la demande accrue d’algues comme matière première et la production agricole élevée dans le monde peuvent stimuler la demande sur le marché.

Les biostimulants sont conçus pour aider les agriculteurs à répondre de manière durable aux besoins agricoles croissants. Les biostimulants ont un effet positif sur la productivité agricole en augmentant les rendements des cultures et leur valeur. Les biostimulants agricoles consistent en de multiples combinaisons de produits chimiques, de substances et de micro-organismes qui sont ajoutés aux plantes ou au sol pour améliorer la vigueur, la production, la sensibilité aux stress abiotiques et la qualité des plantes.

Les entreprises d’aujourd’hui préfèrent les rapports d’études de marché comme le rapport d’étude de marché sur les biostimulants en Europe, car cela les aide à prendre de meilleures décisions, à générer plus de ventes, à hiérarchiser les objectifs du marché et à conclure des accords rentables. Ce rapport de marché contient des chapitres sur les marchés mondiaux et les entreprises associées avec des profils qui fournissent des données précieuses en termes d’informations financières, de portefeuilles de produits, de plans d’investissement, de marketing et de stratégies commerciales. L’utilisation d’outils statistiques bien établis et de modèles cohérents pour l’analyse et la prévision des données de marché se traduit par des performances exceptionnelles du rapport d’étude de marché sur les biostimulants.

Certains des principaux acteurs présentés dans l’étude de marché sur les biostimulants

Étendue du marché européen des biostimulants et taille du marché

Sur la base de l’ingrédient actif, le marché européen des biostimulants est segmenté en hydrolysats de protéines à base d’extraits, à base d’acides, de vitamines B, de chitine, de chitosane et d’autres activateurs microbiens. En 2022, le segment agricole devrait dominer le marché car il contient des composants importants tels que l’acide humique et l’acide fulvique, qui augmentent la productivité des cultures et la croissance des plantes, augmentent la fertilité des sols et ont moins d’effets nocifs sur les sols. écosystème

Selon la méthode d’application, le marché européen des biostimulants est segmenté en traitements foliaires, traitements du sol et traitements des semences. En 2022, le segment du traitement foliaire devrait dominer le marché et être l’application préférée des producteurs car il a un impact plus important sur les cultures.

Selon la forme, le marché européen des biostimulants est divisé en liquides et secs. En 2022, le segment Liquide devrait dominer le marché comme suit :



Analyse au niveau national du marché européen des biostimulants

Le marché européen des biostimulants est segmenté en segments notables basés sur le pays, l’ingrédient actif, le type de plante, la méthode d’application, la forme, l’origine, l’utilisateur final et le canal de distribution.

Les pays couverts par le rapport sur le marché européen des biostimulants sont l’Espagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Suisse, la Russie, la Belgique, la Turquie et le reste de l’Europe.

L’Espagne devrait dominer le marché européen en raison des perspectives positives du secteur agricole au niveau national, augmentant la demande de biostimulants dans la région. L’Italie devrait dominer en raison des avantages des biostimulants contenant des acides humiques et fulviques, ainsi que de leur capacité à augmenter la productivité et la croissance des cultures. Le Royaume-Uni devrait dominer la région européenne car il profite à la demande du marché en raison d’une fertilité des sols plus élevée et d’un impact moins néfaste sur l’écosystème.

