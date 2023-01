Le marché européen des barres de collations aux noix et aux céréales affichera une croissance notable par, taille, part, croissance, demande, moteurs, prévisions de revenus et analyse des opportunités

Marché européen des barres de collations aux noix et aux céréales , par type de produit (barres de céréales et barres de noix), allégation (régulière, sans gluten, végétalienne, sans lactose, sans colorant artificiel ni conservateur, et autres), catégorie (régulière, barre de remplacement de repas , pré Barres d’entraînement, barres post-entraînement, barres de yoga et autres), nature (conventionnelle et biologique), saveur (régulière et saveur), type d’emballage (emballage unique, emballage familial/multipack et autres), emballage (wrap in, Pochettes, boîtes à cartes et autres), marque (marque et marque de distributeur), canal de distribution (détaillants en magasin et détaillants hors magasin) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2029.

De nos jours, diverses collations aux noix et aux céréales sont disponibles sur le marché dans de nombreuses saveurs telles que le chocolat, le caramel, la fraise, la myrtille et autres. La demande croissante de collations substituts de repas et l’augmentation de la demande de collations à emporter et en petites portions parmi les consommateurs européens devraient propulser la demande sur le marché européen des collations aux noix et aux céréales. Cependant, une augmentation de la prévalence des allergies aux noix et la présence d’herbicides dans les produits à base de granola pourraient entraver la croissance du marché.

Diverses entreprises prennent des décisions stratégiques, telles que le lancement de barres-collations innovantes aux noix et aux céréales et l’acquisition d’autres entreprises pour améliorer leur part de marché. En conséquence, le marché européen des barres de collations aux noix et aux céréales pourrait croître à un rythme rapide.

Le rapport sur le marché des barres de collations aux noix et aux céréales en Europe fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques , lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un briefing d’analyste ; notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité. La demande croissante de barres -collations sans sucre parmi les consommateurs devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le marché européen des barres de collations aux noix et aux céréales est favorable et vise à réduire la progression de la maladie. Data Bridge Market Research analyse que le marché européen des barres de collations aux noix et aux céréales devrait croître à un TCAC de 5,2 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, prix en USD Segments couverts Type de produit (barres de céréales et barres aux noix), allégation (régulière, sans gluten, végétalienne, sans lactose, sans colorant artificiel ni conservateur, et autres), catégorie (régulière, barre substitut de repas, barres pré-entraînement, barres post-entraînement, Barres de yoga et autres), nature (conventionnelle et biologique ), saveur (régulière et saveur), type d’emballage (emballage familial unique/emballage multiple et autres), emballage (emballage, pochettes, boîte en carton et autres), marque ( Marque et marque de distributeur), canal de distribution (détaillants en magasin et détaillants hors magasin), pays (Royaume-Uni, Allemagne, France, Belgique, Pays-Bas, Italie, Danemark, Suède, Russie, Espagne, Suisse, Pologne, Turquie et reste du L’Europe ) Pays couverts Royaume-Uni, Allemagne, France, Belgique, Pays-Bas, Italie, Danemark, Suède, Russie, Espagne, Suisse, Pologne, Turquie et reste de l’Europe Acteurs du marché couverts Mondelez International, General Mills Inc., Kellogg’s Company, The Simply Good Foods Company, Associated British Foods plc, Nestlé, The Quaker Oats Company, Clif Bar and Company., Cerealto Siro Foods, Danone, Bühler, Mars, Incorporated et ses sociétés affiliées, Eat Naturals, Healthy Bars, Hero Group, entre autres

Définition du marché :

Les barres-collations sont des produits polyvalents souvent fabriqués avec des noix, des céréales et d’autres ingrédients, pour fournir des nutriments sains et des fibres alimentaires aux consommateurs. Les barres-collations aux céréales ou aux noix peuvent être consommées dans le cadre d’un repas (au déjeuner, au petit-déjeuner ou au dîner), comme dessert et comme substitut de repas. Les snack-bars sont conçus comme des barres nutritionnelles pour offrir une nutrition aux consommateurs. C’est une alternative saine aux collations conventionnelles car elle est riche en fibres, protéines et autres ingrédients nutritionnels. De plus, les fabricants proposent des barres collations hypocaloriques ou sucrées, des barres végétaliennes, des barres sans lactose ou sans gluten sans conservateurs ni colorants artificiels pour attirer les consommateurs.

Dynamique du marché des barres de collations aux noix et aux céréales en Europe

Conducteurs

Lancements croissants d’une variété de noix et de barres de collations de composition variée

Le mode de vie de plus en plus rapide et occupé a entraîné de nombreux problèmes de santé chez les consommateurs au cours des dernières années. Ainsi, les gens optent pour un mode de vie plus sain et maintiennent le contrôle de leurs apports en nutriments tels que le sucre, les glucides et autres.

Les fabricants de noix et de collations ont mis au point de nouveaux produits sans sucre, qui diminuent l’absorption de sucre par l’organisme. De nombreuses entreprises proposent de nouveaux lancements de barres de noix et de collations avec de nombreuses compositions diverses.

Forte demande de grignotines et de snack-bars

La sensibilisation croissante à la santé et l’évolution du mode de vie des consommateurs européens sont les principaux facteurs de croissance du marché.

Plusieurs pays d’Europe optent pour des tendances saines en matière d’alimentation et de collations. Les consommateurs britanniques se concentrent davantage sur les barres-collations pratiques qui offrent plusieurs avantages pour la santé, tandis que l’Allemagne est le vaste marché des collations biologiques. En Allemagne, la culture alimentaire devient plus végétalienne. À mesure que les consommateurs sont de plus en plus conscients de la nutrition, les industries alimentaires s’adaptent pour produire des collations saines.

Le mode de vie des gens dans la plupart des pays européens est devenu très mouvementé. Dans des pays comme le Royaume-Uni, l’Allemagne et les Pays-Bas, les gens optent pour la rougeole qui prend moins de temps et offre divers avantages nutritionnels pour la santé. Environ un quart des consommateurs prennent leur petit-déjeuner en moins de cinq minutes pendant les jours ouvrables. Cela augmente la demande de plats cuisinés et stimule les ventes de snacks dans toute l’Europe.

Les entreprises peuvent utiliser avec assurance les données, les statistiques, les recherches et les informations sur le marché couvertes par ce rapport pour prendre des décisions sur les stratégies commerciales et obtenir un retour sur investissement (ROI) maximal. En gardant les utilisateurs finaux au centre, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts de l’industrie travaille de manière exhaustive pour formuler ce rapport d’étude de marché. Pour offrir aux clients les meilleurs résultats, le rapport d’étude de marché Europe Nuts and Cereal Snacks Bar Market a été généré en utilisant des approches intégrées et les dernières technologies. L’étude de marché englobe les moteurs et les contraintes du marché ainsi que leur impact sur la demande au cours de la période de prévision.

Ce rapport d’étude de marché fournit une étude complète sur la capacité de production, la consommation, l’importation et l’exportation pour toutes les grandes régions du monde. Il contient la segmentation du marché la plus détaillée, une analyse systématique des principaux acteurs du marché, les tendances de la dynamique des consommateurs et de la chaîne d’approvisionnement et des informations sur les nouveaux marchés géographiques. Toutes les informations statistiques et numériques données dans le rapport sont symbolisées à l’aide de graphiques et de tableaux qui facilitent la compréhension des faits et des chiffres. Ce rapport de recherche mondial sur le marché européen des barres de collations aux noix et aux céréales offre potentiellement de nombreuses informations et solutions commerciales qui aideront à gagner la concurrence.

Quels sont les principaux moteurs d’augmentation du marché Europe Nuts and Cereal Snacks Bar?

Élargissement rapide de la portée et de l’utilisation du marché européen des barres de collations aux noix et aux céréales dans le monde avec un taux d’acceptation excessif sur le marché

L’automatisation avec Genius synthétique aide à accélérer le parcours de l’acheteur et à se développer de manière systématique

Minimiser le travail humain et les erreurs grâce à l’utilisation ultime des actifs pour accroître l’efficacité de l’organisation de l’entreprise sur le marché

Techniques de recherche et équipements utilisés sur le marché Europe Barres de collations aux noix et aux céréales:

Ce fichier de recherche Europe Nuts and Cereal Snacks Bar Market aide les lecteurs à reconnaître le scénario général du marché, une approche pour comprendre de la même manière ce projet de marché. Il utilise l’analyse SWOT, l’analyse des cinq forces de Porter et l’analyse PEST.

