Le marché européen des applications de fitness devrait atteindre 7 290,48 millions USD d’ici 2028, avec un TCAC de 24,6 %.

Selon Data Bridge Market Research, le marché devrait croître à un TCAC de 24,6% au cours de la période de prévision et devrait atteindre 7 290,48 millions USD d'ici 2028.

Selon Data Bridge Market Research, le marché devrait croître à un TCAC de 24,6% au cours de la période de prévision et devrait atteindre 7 290,48 millions USD d’ici 2028.

Le rapport d'étude de marché Greater Europe Fitness Apps Market est un aperçu absolu du marché, prenant en compte tous les aspects de la définition du produit, de la segmentation du marché en fonction de divers paramètres et du paysage commercial établi.

Aperçu du marché:-

Les applications de fitness sont définies comme des applications pouvant être téléchargées sur des appareils intelligents, notamment des ordinateurs portables, des téléphones et des tablettes. Il est disponible sur deux plates-formes différentes, notamment Android et le système d’exploitation iPhone (iOS). Selon la ressource de santé publique en ligne (Health Works Collective), plus de 97 000 applications de fitness et de bien-être sont disponibles sur des tablettes et des appareils mobiles. De plus, environ 52 % des utilisateurs de smartphones obtiennent des informations relatives à la santé via leurs appareils, et environ 15 % des utilisateurs âgés de 18 à 29 ans ont installé des applications de santé. Il existe plusieurs types d’applications de fitness disponibles, y compris les applications de gestion des soins,

Le rapport sur le marché des applications de fitness fournit des informations détaillées sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du portefeuille de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et locaux, l’analyse des opportunités dans les flux de revenus émergents, les changements réglementaires du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les produits lancements, expansion géographique. et l’innovation technologique du marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un profil d’analyste et notre équipe vous aidera à créer des solutions ayant un impact sur les revenus pour atteindre vos objectifs souhaités.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché européen des applications de fitness sont AllTrails, LLC, FITNESS22 LTD, FITNOTES, Google, Jefit, Inc., MyFitnessPal, Inc., Fitbit LLC., Calm, Strava, Inc., Headspace Inc. ., Firsthand Technology Inc., komoot, Freeletics GmbH, YAZIO, Lifesum AB, groupe Leap Fitness, ASICS DIGITAL, INC., STRONG FITNESS PTE LTD., AZUMIO, « RUNTASTIC GMBH », etc.

Par exemple,

En août 2020, Fitbit LLC a publié Fitbit Sense. Les nouveaux produits comprendront une technologie de capteur et un logiciel innovants dans la montre intelligente pour aider à gérer le stress, ainsi qu’une technologie avancée de suivi de la fréquence cardiaque. Il aide les entreprises à augmenter leurs ventes grâce à des produits avancés et ainsi à maintenir leur empreinte sur le marché.

En juillet 2019, AllTrails LLC a acquis Trails.com, une plateforme pionnière pour les loisirs de plein air. Aidez l’entreprise à enrichir sa bibliothèque croissante de plus de 75 000 itinéraires artisanaux.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels influençant le marché et les changements réglementaires du marché intérieur qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les mesures réglementaires et les droits d’importation et d’exportation sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir les conditions du marché dans divers pays. De plus, la présence et la disponibilité des marques européennes et les défis dus à une concurrence intense ou faible des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte lors de l’analyse prédictive des données pays.

Contenu du tableau :

Partie 01 : Résumé analytique

Section 02 : Portée du rapport

Section 03 : Méthodologie de la recherche

Section 04 : Présentation

Section 05 : Structure du marché

Section 06 : Taille du marché

Section 07 : Analyse des cinq forces

Section 08 : Segmentation du marché par produit

Section 09: Segmentation du marché par application

ARTICLE 10 : PROFIL DU CLIENT

Section 11 : Segmentation du marché par les utilisateurs finaux

Section 12 : Paysage régional

Section 13 : Cadre décisionnel

Section 14 : Moteurs et défis

Section 15 : Tendances du marché

Section 16 : Paysage concurrentiel

Section 17 : Profil de l’entreprise

Article 18 : Annexe

Questions fréquentes:

Quelle est la valeur marchande prévisionnelle du marché européen des applications de fitness?

Quel est le taux de croissance du marché des applications de fitness en Europe ?

Quels sont les principaux moteurs du marché des applications de fitness en Europe ?

Quelles sont les principales entreprises opérant sur le marché européen des applications de fitness?

Quels pays sont couverts dans les données du marché Europe Fitness Apps ?

