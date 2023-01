Le marché européen des appareils sanitaires générera des revenus massifs à l’avenir : AGC Inc., Ceramica Catalano SpA, GROHE AG,

Le rapport d’analyse complet du marché des articles sanitaires en Europe répertorie et étudie les principaux concurrents, et fournit des informations grâce à une analyse stratégique de l’industrie des facteurs clés influençant la dynamique du marché. Dans ce rapport, le marché est segmenté en fonction du type, de l’application, des utilisateurs finaux et de la région. De plus, chaque segment et sous-segment est soigneusement étudié pour fournir une large analyse segmentaire du marché mondial des articles sanitaires en Europe. Une telle analyse segmentaire aidera les clients à se concentrer sur les domaines à forte croissance du marché mondial.En outre, un rapport mondial sur le marché des articles sanitaires en Europe présente une analyse granulaire de la part de marché, de la segmentation, des prévisions de revenus et des régions géographiques du marché.

Analyse de marché et informations sur le marché européen des appareils sanitaires

Le marché européen des appareils sanitaires devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 6,9 ​​% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre USD 15 589,06 millions d’ici 2028.

Un appareil sanitaire fait référence aux installations sanitaires telles que les toilettes, les robinets et les lavabos. Ils sont généralement en céramique ou en porcelaine, bien qu’ils soient également en verre, en métal ou en tout autre matériau. Les grandes entreprises ont introduit divers modèles qui sont esthétiquement agréables à l’œil tout en conservant leur fonctionnalité. Ils sont utilisés dans les zones résidentielles , commerciales, industrielles et autres. Les services d’assainissement de base deviennent une nécessité, et leur énorme demande, notamment en raison de cette pandémie, a explosé pour rester en bonne santé et hygiénique. La demande des zones rurales est en outre stimulée par les initiatives gouvernementales.

Par exemple,

En décembre 2020, Duravit AG a annoncé qu’elle avait lancé la série de robinets C & B ainsi qu’une gamme universelle de systèmes de douche. Il a été conçu de manière si pratique avec un design universel. Cela a permis à l’entreprise d’élargir son offre existante, lui permettant d’offrir un ensemble équilibré de produits à des fins résidentielles et commerciales.

En octobre 2020, LIXIL Corporation a annoncé qu’elle avait collaboré avec Reckitt Benckiser et signé un protocole d’accord (MOU) avec l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) pour développer un marché de l’hygiène sanitaire. La collaboration permettra à l’entreprise de desservir les communautés mal desservies et mal desservies avec les produits sanitaires nécessaires.

Marché des articles sanitaires en Europe: principaux acteurs clés

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché Sanitaire sont AGC Inc., Ceramica Catalano SpA, GROHE AG, Eczacıbaşı Holding A.Ş., LIXIL Corporation, Jaquar, Geberit AG, Roca Sanitario, SA, Kohler Co, Cersanit, Lecico Egypt, TOTO LTD., LAUFEN Bathrooms AG, Villeroy & Boch, Ideal Standard International, Creavit, Saudi Ceramics, Duravit AG entre autres. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Segmentation du marché des appareils sanitaires en Europe

Le marché des appareils sanitaires est segmenté par type, matériau, mode de fonctionnement, forme, couleur et utilisateur final. Inter-Segment Growth vous aide à analyser la croissance de niche et les stratégies de mise sur le marché pour déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

En fonction du type, le marché européen des appareils sanitaires est segmenté en sièges de toilettes/toilettes, éviers, citernes, douches, robinets, baignoires, urinoirs, sanitaires, vanités, armoires à pharmacie, bidets, miroirs et autres. En 2021, le segment occidental des toilettes / sièges de toilette devrait dominer le marché car il s’agit d’un produit sanitaire essentiel et entraîne plus de coûts et également en raison des progrès des sièges de toilette en termes de spécifications, de formes et de conceptions.

Sur la base des matériaux, le marché européen des appareils sanitaires est segmenté en céramique, métal, verre, plastique acrylique et méthacrylate, entre autres. En 2021, le segment de la céramique devrait dominer le marché car il s’agit d’un produit sanitaire essentiel et entraîne plus de coûts avec la disponibilité de plusieurs couleurs dans les produits à base de céramique.

Sur la base du mode de fonctionnement, le marché européen des appareils sanitaires est segmenté en manuel et automatisé. En 2021, le segment manuel devrait dominer le marché, car la plupart des produits de santé sont à commande manuelle. Cependant, le segment automatisé devrait croître à un rythme plus rapide car les robinets et citernes automatisés sont rapidement adoptés.

Sur la base de la forme, le marché européen des appareils sanitaires est segmenté en rectangle, carré, courbe, cercle, dessus bombé, parallélogramme et autres. En 2021, le segment incurvé devrait dominer le marché, car les produits aux formes incurvées offrent un look élégant et correspondent à la plupart des thèmes d’intérieur. De plus, les formes courbes sont faciles à nettoyer.

Sur la base de la couleur, le marché européen des appareils sanitaires est segmenté en blanc, noir et autres. En 2021, le segment blanc devrait dominer le marché, car les articles sanitaires blancs devraient également croître au rythme le plus élevé largement vendu dans le monde. Les produits comme les sièges de toilette, les éviers et les urinoirs sont souvent de couleur blanche. De plus, le blanc donne une sensation de fraîcheur et de tranquillité, ce qui est l’une des raisons de la croissance du segment.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché européen des appareils sanitaires est segmenté en résidentiel, commercial, institutionnel et autre. En 2021, le segment résidentiel représentait la plus grande part de marché et devrait également croître au rythme le plus élevé à mesure que le nombre de propriétés résidentielles augmente et que les appareils sanitaires sont des produits essentiels dans de nombreux immeubles multifamiliaux en construction en Europe.

