Le marché européen des appareils de surveillance du glucose devrait atteindre 1383,24 millions USD et croître à un TCAC de 6,83% d’ici 2028 – DiaMonTech AG, 77 Elektronika Kft., Abbott, OrSense

Marché des appareils de surveillance du glucose en Europe

Le marché européen des appareils de surveillance du glucose devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse le marché pour atteindre une valeur estimée de 1383,24 millions et croître à un TCAC de 6,83% dans les prévisions susmentionnées. période. Les avantages croissants du CGMS par rapport aux glucomètres POC stimulent le marché des appareils de surveillance de la glycémie.

TOP ACTEURS CLÉS du marché européen des appareils de surveillance du glucose

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des dispositifs de surveillance de la glycémie sont DiaMonTech AG, 77 Elektronika Kft., Abbott, OrSense – technologies non invasives, GlySens Incorporated, Novo Nordisk A/S, Nemaura., PHC Holdings Corporation, Beurer, ACON Laboratories, Inc., A. Menarini Diagnostics srl, AgaMatrix, Dexcom, Inc., Ascensia Diabetes Care Holdings AG et HemoCue AB parmi d’autres acteurs nationaux et régionaux. Les données sur les parts de marché ne sont disponibles que pour l’Europe. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Scénario de marché du marché des dispositifs de surveillance du glucose en Europe

La surveillance du glucose aide à suivre les niveaux de glucose dans le sang et aide à établir un équilibre entre la nourriture et l’exercice. Il mesure et suit les niveaux de glucose et les lectures sont dérivées dans les données pour garder la trace et prendre des décisions concernant le dosage, le régime alimentaire et l’exercice. Les appareils de surveillance de la glycémie sont disponibles dans les magasins en ligne et les pharmacies. Le dispositif se compose d’une lancette pour piquer la silhouette d’une machine et de bandages pour arrêter le sang. Il est largement utilisé dans les hôpitaux ainsi que les gens l’utilisent à la maison.

L’augmentation de l’incidence des cas de diabète est le facteur vital de l’escalade de la croissance du marché, de l’augmentation des progrès technologiques, de l’augmentation de la population gériatrique, de la prévalence croissante du diabète, de l’augmentation du nombre de lancements de produits, de l’augmentation des dépenses de santé par habitant, d’une disponibilité plus facile des produits et d’une surveillance plus rapide des données, l’augmentation du taux d’adoption du CGMS dans les soins de santé à domicile et les unités de soins intensifs, l’augmentation de la notoriété des produits et l’augmentation de la population sont les principaux facteurs, entre autres, qui animent le marché des dispositifs de surveillance de la glycémie. De plus, les progrès technologiques croissants dans le secteur de la santé et la modernisation croissante des dispositifs de surveillance de la glycémie créeront davantage de nouvelles opportunités pour le marché des dispositifs de surveillance de la glycémie au cours de la période de prévision 2021-2028.

Cependant, l’augmentation des effets indésirables et de la précision, l’augmentation des remboursements, les problèmes réglementaires stricts et l’augmentation du coût des appareils sont les principaux facteurs, entre autres, qui entraveront la croissance du marché et mettront davantage à l’épreuve la croissance de marché des appareils de surveillance de la glycémie au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Ce rapport sur le marché des dispositifs de surveillance de la glycémie fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l'analyse des importations et des exportations, l'analyse de la production, l'optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l'impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Portée du rapport :

Le rapport d'étude de marché sur les dispositifs de surveillance du glucose en Europe présente des profils d'entreprises systémiques qui illustrent comment les mouvements de plusieurs acteurs et marques clés stimulent le marché. Le rapport fournit un examen de haut en bas du marché en ce qui concerne les revenus et le développement du secteur des entreprises. Il couvre également les prédictions concernant l'arrangement raisonnable des incertitudes et les dernières techniques. Ce rapport d'activité couvre un large champ d'application qui prend en compte les scénarios de marché, les prix comparatifs entre les principaux acteurs, les dépenses et les bénéfices des régions de marché spécifiées.

Portée du marché des dispositifs de surveillance du glucose et taille du marché

Le marché des appareils de surveillance du glucose est segmenté en fonction du produit, du site de test, du cadre de soins aux patients et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du produit, le marché des dispositifs de surveillance de la glycémie est segmenté en systèmes d’autosurveillance de la glycémie et en systèmes de surveillance continue de la glycémie. Les systèmes d’autosurveillance de la glycémie ont été subdivisés en lecteurs de glycémie, bandelettes de test, lancettes et autopiqueurs. Les systèmes de surveillance continue du glucose ont été segmentés en capteurs, émetteurs et récepteurs.

Sur la base du site de test, le marché des appareils de surveillance de la glycémie est segmenté en tests du bout des doigts et en tests de sites alternatifs.

Sur la base du cadre de soins aux patients, le marché des appareils de surveillance de la glycémie est segmenté en soins personnels / à domicile et en hôpitaux et cliniques.

Le marché des dispositifs de surveillance de la glycémie est également segmenté en fonction de l’application au diabète de type 2, au diabète de type 1 et au diabète gestationnel.

Analyse au niveau du pays du marché des appareils de surveillance du glucose

Le marché des appareils de surveillance du glucose est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, site de test, établissement de soins aux patients et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des dispositifs de surveillance de la glycémie sont l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Espagne, la Suisse, les Pays-Bas, la Belgique, la Russie et la Turquie, l’Ukraine et le reste de l’Europe.

La section par pays du rapport sur le marché des dispositifs de surveillance de la glycémie fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques régionales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des appareils de surveillance de la glycémie vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des appareils de surveillance de la glycémie, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé et leur impact sur le marché des dispositifs de surveillance de la glycémie. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Dispositifs de surveillance du glucose

Le paysage concurrentiel du marché Dispositifs de surveillance du glucose fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence régionale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des dispositifs de surveillance de la glycémie.

Le rapport sur le marché des dispositifs de surveillance du glucose en Europe analyse l'état du marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l'entrée, les canaux de vente et les distributeurs en gardant l'analyse SWOT et l'analyse des cinq forces de Porter comme base.

