Le marché européen des appareils de stomie devrait croître à un TCAC estimé à 7,7% Au cours de la période 2022-2029

Une stomie est une intervention chirurgicale utilisée pour créer une ouverture artificielle (stomie) entre les intestins et la paroi abdominale afin de disperser les déchets (urine et selles). Les procédures de stomie exigent que les patients portent un appareil de stomie ou un système de poche selon le type de stomie, qui est la colostomie, l’iléostomie et l’urostomie. La poche peut être soit les systèmes en deux pièces, soit les systèmes en une pièce. Les poches monoblocs et en deux parties peuvent être soit égouttables, soit fermées, et les systèmes monoblocs et en deux parties peuvent être plats ou convexes. Il existe des systèmes d’irrigation pour les colostomates pour nettoyer les selles directement du côlon via la stomie à l’aide d’un système d’irrigation spécial, contenant un sac d’irrigation et un cathéter ou un tube de connexion, un manchon d’irrigation et un cône de stomie. Le patient peut également utiliser des accessoires pour stomie pour gérer sa stomie et les accessoires comprennent des produits de barrière cutanée / soins / lingettes, de la poudre, de la pâte, des anneaux, des bandes, des déodorants, des nettoyants, des crèmes, de la lubrification, des bouchons pour stomie, des rubans, des détachants adhésifs et des ceintures.

Le marché européen des dispositifs de stomie devrait enregistrer un TCAC substantiel au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché européen des dispositifs de stomie sont Coloplast Corp., Hollister Incorporated, ConvaTec Group PLC, Salts Healthcare, B. Braun Melsungen AG, 3M, ALCARE Co., Ltd., Flexicare (Group) Limited, Henkel AG & Co. KGaA, Société de fabrication et de développement Marlen, Laboratoires Nu-Hope, Inc., OxMed International GmbH, Smith & Nephew, Groupe Torbot, Inc., Welland Medical Limited entre autres.

En juillet 2019, Wellland Medical Limited a lancé son initiative nouvellement améliorée de réunions de Stomates à WIT (Welland Innovation Team), au Royaume-Uni, dans le but de mieux comprendre l’utilisateur final avec les besoins pour faciliter le développement continu de nouveaux produits. Cela donne plus de sensibilisation aux professionnels de la stomie.

En 2018, la société Marlen Manufacturing & Development au Royaume-Uni gérerait et gérerait à partir du nouveau siège social aux Pays-Bas, en Europe. Ce développement permettrait une livraison plus rapide des produits de soins de stomie et fournirait de meilleurs services à la clientèle.

En janvier 2017, ConvaTec Group PLC a acquis la société néerlandaise EuroTec, qui fabrique et distribue des systèmes et accessoires pour stomie en une ou deux pièces à travers divers canaux de distribution aux Pays-Bas et en Belgique. L’acquisition aidera l’entreprise à renforcer considérablement ses activités de soins de stomie au Benelux et en France.

Les dernières informations sur l’évolution du marché pour formuler leurs stratégies de vente et de marketing. Ce rapport de marché a été créé pour fournir à ses lecteurs des informations et des analyses à jour afin de découvrir de nouvelles opportunités de croissance.

Le rapport sur le marché couvre les principaux défis, le paysage concurrentiel et l’analyse démographique qui peuvent aider les entreprises à mieux comprendre les variations propres à chaque pays.

Les analystes mettent également l’accent sur les tendances clés et les opportunités futures qui peuvent être explorées dans la région pour aider les entreprises à augmenter leurs revenus.

Pour obtenir des informations concurrentielles sur les entreprises leaders avec des informations sur leur part de marché et leurs taux de croissance.

Marché Mondial des Dispositifs de Stomie en Europe: Analyse Régionale

Amérique du Nord [États-Unis, Canada, Mexique]

Europe [Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Reste de l’Europe]

Asie-Pacifique [Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Asie du Sud-Est, Australie, Reste de l’Asie-Pacifique]

Amérique du Sud [Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique latine]

Moyen-Orient et Afrique [CCG, Afrique du Nord, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique]

Le marché européen des dispositifs de stomie est segmenté en fonction du type de produit, du type de chirurgie, de la forme de la barrière cutanée, du type de système et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser de maigres segments de croissance dans les industries et à fournir aux utilisateurs une vue d’ensemble précieuse du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des applications principales du marché.

Sur la base du type de produit, le marché des appareils de stomie est segmenté en sacs et accessoires.

Sur la base du type de chirurgie, le marché des appareils de stomie est segmenté en sacs de drainage d’iléostomie, sacs de drainage de colostomie et sacs de drainage d’urostomie.

Sur la base de la forme de la barrière cutanée, le marché des appareils de stomie est segmenté en plats et convexes.

Sur la base du type de système, le marché des appareils de stomie est segmenté en système monobloc et en système en deux pièces.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des appareils de stomie est segmenté en centres chirurgicaux ambulatoires, hôpitaux, soins à domicile et autres.

Avantages de l’étude

– Pour représenter et estimer le marché des packs de test à domicile, dans la mesure de leur valeur, par mesure, type d’article et industrie.

– Pour profiler délibérément les participants vitaux et décomposer complètement leur position sur le marché en ce qui concerne le positionnement et les capacités de centre, et détailler la scène sérieuse pour les pionniers du marché

– Développement / Innovation d’articles: Informations détaillées sur les approbations d’articles, les exercices de R & D et les envois d’articles sur le marché des unités de test à domicile

– Méthodologies des participants centraux et contributions aux articles

– Division de marché de haut en bas

