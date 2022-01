Le marché européen des aliments thérapeutiques pour chiens devrait connaître une croissance et une demande rapides d’ici 2028: rapport exclusif de Business Market Insights

Le marché européen des aliments thérapeutiques pour chiens devrait passer de 1 920,56 millions de dollars US en 2021 à 2 854,83 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 5,8 % de 2021 à 2028.

Un régime thérapeutique est formulé pour répondre aux besoins spécifiques d’un animal de compagnie et est conçu pour combattre ou prévenir les maladies. Le régime alimentaire doit comprendre une combinaison optimale de glucides, de minéraux, de protéines, de graisses, de vitamines et d’eau. Une bonne nutrition aide à prévenir l’infection chez les chiens et à maintenir leur constitution, leur permettant simultanément d’effectuer des activités quotidiennes. Les fabricants d’aliments pour chiens ont introduit des produits adaptés à chaque étape de la vie d’un chien. Plusieurs de ces produits fournissent une nutrition hypoallergénique, tandis que d’autres formulations sont produites pour contrôler des problèmes de santé tels que les maladies rénales et cardiaques, les problèmes gastro-intestinaux, les soins dentaires, le contrôle du poids, les maladies du foie et les problèmes orthopédiques. Les régimes formulés pour traiter les maladies rénales sont faibles en phosphore et ont des niveaux modérés de protéines. Quelques régimes thérapeutiques pour les maladies de la peau contiennent des protéines décomposées en petits morceaux qui sont moins susceptibles de stimuler la réponse immunitaire chez les chiens après leur consommation. Par conséquent, un régime thérapeutique joue un rôle important dans le maintien de la santé d’un chien.

Obtenez un exemple de copie du rapport sur le marché des aliments thérapeutiques pour chiens en Europe@: https://www.businessmarketinsights.com/sample/TIPRE00026819

(*Si vous avez des exigences particulières, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport que vous souhaitez.)

Les principales entreprises présentées dans cette étude de recherche sont :

Mars Incorporated Nestlé Hill’s Pet Nutrition, Inc. Blue Buffalo Co., Ltd. (General Mills, Inc.) Animonda Affinity Petcare S.A. Beaphar WellPet

Les pays d’Europe sont fortement touchés par la pandémie de COVID-19. L’Italie et l’Espagne ont enregistré le nombre maximum de décès dus au COVID-19. Cependant, l’industrie de la santé animale dans les pays européens est peu touchée. L’augmentation rapide des dépenses de soins pour animaux de compagnie dans les marchés développés, tels que le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France, s’est également accompagnée d’une augmentation de la demande des marchés plus récents et dynamiques. Dans de nombreux pays, la génération Y considère de plus en plus les animaux de compagnie comme une alternative aux enfants, ce qui favorise l’adoption d’animaux de compagnie. Au fur et à mesure que la crise du COVID-19 se déroule, l’augmentation des dépenses de soins pour animaux de compagnie changera. À l’heure actuelle, les effets à court terme de la pandémie sont mitigés et de nombreux cabinets vétérinaires sont restés fermés pendant des semaines en raison des mesures de confinement. De plus, la fermeture de centres d’adoption dans quelques pays a ralenti la possession d’animaux de compagnie pendant un certain temps en 2021. Cependant, le marché n’a pas connu de forte baisse de la croissance, car de nombreux pays de la région ont connu une augmentation de l’adoption d’animaux de compagnie après quelques mois.

Segmentation du marché des aliments thérapeutiques pour chiens en Europe :

Marché européen des aliments thérapeutiques pour chiens – par type de produit

Aliments secs

Nourriture humide / en conserve

Collations/ friandises

Autres

Marché européen des aliments thérapeutiques pour chiens – par application

Gestion du poids

Soins digestifs

Santé des allergies et du système immunitaire

Autres

Marché européen des aliments thérapeutiques pour chiens – par pays

Royaume-Uni

Allemagne

La France

Italie

Espagne

Le reste de l’Europe

Grâce aux nouvelles avancées et technologies, les fournisseurs peuvent attirer de nouveaux clients et étendre leur empreinte sur les marchés émergents. Ce facteur est susceptible de stimuler le marché européen des aliments thérapeutiques pour chiens. Comme les humains, les animaux souffrent eux aussi de maladies chroniques. L’arthrite, les maladies rénales chroniques, le cancer, l’hépatite et d’autres maladies du foie, les allergies cutanées et le diabète sont des maladies chroniques couramment détectées chez les animaux de compagnie. Le cancer est de plus en plus répandu chez les animaux de compagnie et d’élevage. Selon la Veterinary Cancer Society, la maladie est la principale cause de décès chez 47 % des chiens, en particulier les chiens âgés de plus de 10 ans. De plus, selon les faits et chiffres sur le cancer des animaux de compagnie, un chien sur quatre développe un cancer au cours de sa vie. Selon la Fondation de l’arthrite, environ 20 % de tous les chiens adultes souffrent d’arthrite. Une telle croissance de la prévalence des maladies chroniques est devenue une préoccupation majeure chez les propriétaires de chiens, ce qui souligne la demande de soins et d’une alimentation appropriés. Ainsi, avec la prévalence croissante des maladies chroniques chez les chiens, les entreprises d’aliments pour animaux de compagnie se concentrent sur la production de produits alimentaires thérapeutiques et fonctionnels avancés pour aider les propriétaires de chiens à maintenir la santé globale de leurs animaux de compagnie.

Achetez une copie du rapport d’étude sur le marché des aliments thérapeutiques pour chiens en Europe @ : https://www.businessmarketinsights.com/buy/single/TIPRE00026819

Principales caractéristiques du rapport sur le marché des aliments thérapeutiques pour chiens en Europe:

Gagnez et réduisez le temps nécessaire pour effectuer des recherches d’entrée de gamme en identifiant la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché européen des aliments thérapeutiques pour chiens.

Souligne les principales priorités commerciales afin d’aider les entreprises à réaligner leurs stratégies commerciales.

Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché européen des aliments thérapeutiques pour chiens, permettant ainsi aux acteurs de la chaîne de valeur de développer des stratégies efficaces à long terme.

Élaborer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

Examiner en profondeur les tendances et les perspectives du marché européen associées aux facteurs qui animent le marché, ainsi qu’à ceux qui l’entravent.

Améliorer le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits des clients, la segmentation, la tarification et la distribution

À propos de nous:

Business Market Insights est une plate-forme d’études de marché qui fournit un service d’abonnement aux rapports de l’industrie et des entreprises. Notre équipe de recherche possède une vaste expertise professionnelle dans des domaines tels que l’électronique et les semi-conducteurs ; Aérospatial et Défense; Automobile et transport ; Énergie et électricité ; Soins de santé; fabrication et construction ; Nourriture et boissons ; produits chimiques et matériaux ; et technologie, médias et télécommunications.

Nous contacter:

Aperçu du marché des entreprises

Téléphone : +442081254005

Identifiant de messagerie : sales@businessmarketinsights.com

URL Web : https://www.businessmarketinsights.com/

URL LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/business-market-insights/