Le marché européen de l’imagerie médicale croît à un rythme significatif au cours de la période de prévision 2022-2029

Le marché de l’imagerie médicale devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 9,9% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 82 512,25 millions USD d’ici 2027 de 38 764,64 millions USD en 2019. L’augmentation des procédures interventionnelles diagnostiques et thérapeutiques mini-invasives et la prévalence croissante des maladies chroniques sont les facteurs de croissance du marché.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont Spectrum Health, RamSoft, Inc., InHealth Group, Radiology Reports online, Siemens Healthineers AG, Sonic Healthcare, RadNet, Inc., GE Healthcare (une filiale de GENERAL ELECTRIC), Alliance HealthCare Services, Koninklijke Philips NV, Hologic Inc., Shimadzu Corporation, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION, Carl Zeiss Ag, FUJIFILM Corporation, Hitachi, Ltd., MEDNAX Services, Inc., Carestream Health (filiale d’Onex Corporation), Teleradiology Solutions, UNILABS, ONRAD, Inc. parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

De nombreuses joint-ventures et développements sont également initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également le marché européen de l’imagerie médicale.

L’imagerie médicale est utilisée à des fins de diagnostic et de traitement des différentes maladies. Cette technique est principalement utile pour améliorer la santé des personnes dans le monde, car elle peut aider au diagnostic précoce de certaines maladies internes. L’imagerie médicale aide à la prise de décision concernant la procédure appropriée pour le diagnostic et le traitement d’une maladie particulière. Peut également examiner ce qui a déjà été diagnostiqué avec un traitement.

Les progrès de la technologie d’imagerie médicale tels que l’IRM, la tomodensitométrie, la TEP et d’autres techniques ont un impact énorme sur le traitement et le diagnostic des maladies. L’imagerie médicale est utilisée à la fois à des fins diagnostiques et thérapeutiques. Les progrès de la technologie d’imagerie médicale ont un impact énorme sur l’augmentation de la demande du marché. Par exemple, GE Healthcare fournit un appareil Voluson E8 avancé qui est un équipement à ultrasons 4D. Voluson E8 est combiné avec une qualité d’image supérieure qui a accès aux capacités avancées qui offrent le niveau de performance.

Ce rapport sur le marché de l’imagerie médicale fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Portée et taille du marché de l’imagerie médicale en Europe

Le marché européen de l’imagerie médicale est segmenté en fonction du type, de la modalité, de la procédure, de la technologie, de l’âge du patient, de l’application et des utilisateurs finaux. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché européen de l’imagerie médicale est segmenté en services et produits. Le secteur des services continue de dominer le marché médical en raison de la forte demande de procédures d’imagerie médicale telles que l’IRM, la tomodensitométrie et la radiographie. De plus, le taux d’amélioration et l’augmentation de l’incidence augmenteront également la demande de services d’imagerie médicale au cours des prochaines années.

Sur la base de la modalité, le marché européen de l’imagerie médicale est segmenté en stationnaire et portable. Le segment stationnaire acquiert la part la plus élevée en raison de l’acceptation et de l’installation croissantes d’appareils d’imagerie médicale fixes dans les hôpitaux et les centres de diagnostic. Cependant, la plupart des appareils d’IRM et de tomodensitométrie installés en mode stationnaire sont dus à leurs prix.

Sur la base de la procédure, le marché européen de l’imagerie médicale est segmenté en tomodensitométrie (CT), imagerie par rayons X, imagerie par résonance magnétique (IRM), échographie, imagerie nucléaire (SPECT/PET) et autres. La tomodensitométrie (TDM) acquiert la part la plus élevée sur le marché de l’imagerie médicale, car les procédures de tomodensitométrie par rapport aux autres techniques d’imagerie médicale sont modérément plus sûres car les patients ne sont pas exposés aux rayonnements lors de cette procédure, bien qu’elle émette un rayonnement modérément faible. La tomodensitométrie fournit des images de haute qualité et détaillées du corps. Les tomodensitogrammes sont également utilisés pour détecter les tumeurs et évaluer les problèmes pulmonaires ou thoraciques. Pour toutes ces raisons, la tomodensitométrie domine le marché de l’imagerie médicale.

Sur la base de la technologie, le marché européen de l’imagerie médicale est segmenté en radiologie numérique directe et en radiologie informatisée. La radiologie numérique directe atteint la part la plus élevée du marché de l’imagerie médicale car elle développe des flux de travail en produisant des images de haute qualité en offrant deux à trois fois plus de productivité que la radiologie directement informatisée. La radiologie numérique directe offre un meilleur résultat que la radiologie informatisée car elle rend les images en cinq secondes.

Sur la base de l’âge des patients, le marché européen de l’imagerie médicale est segmenté en adultes et en pédiatrie. Les adultes dominent le marché car un grand nombre de patients souffrant de maladies chroniques sont des adultes. De plus, le nombre croissant de maladies cardiaques dans la population adulte est plus élevé qu’en pédiatrie et le processus croissant d’imagerie médicale accélère également la demande d’imagerie médicale au cours de la période de prévision.

Sur la base des applications, le marché européen de l’imagerie médicale est segmenté en cardiologie, pelvienne et abdominale, oncologie, mammographie, gynécologie, neurologie, urologie, musculo-squelettique, dentaire et autres. Le segment de la cardiologie détient la plus grande part du marché car le taux de prévalence des maladies cardiaques est très élevé dans les pays développés et en développement et les maladies cardiaques sont l’une des principales causes de décès. Selon European Heart Network, chaque année, les maladies cardiaques (MCV) provoquent 3,9 millions de décès en Europe et plus de 1,8 million de décès dans l’Union européenne (UE). Les maladies cardiovasculaires représentent 45 % de tous les décès en Europe et 37 % de tous les décès dans l’Union européenne. Pour cette raison, le segment de la cardiologie domine le marché mondial de l’imagerie médicale.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché européen de l’imagerie médicale est segmenté en hôpitaux, centres de diagnostic, centres d’imagerie, cliniques spécialisées, centres de chirurgie ambulatoire, instituts universitaires et de recherche et autres. Le segment des hôpitaux détient la plus grande part du marché, car les hôpitaux fournissent des services de radiologie aux patients internes pour diverses maladies. Les hôpitaux sont le principal établissement de traitement pour tout type de diagnostic et de traitement et la plupart des installations et des professionnels de la santé sont disponibles à l’hôpital. Pour cette raison, le segment hospitalier connaîtra la croissance avec le TCAC le plus élevé dans les années à venir.

Analyse au niveau du pays du marché de l’imagerie médicale

Le marché européen de l’imagerie médicale est analysé et les informations sur la taille du marché sont fournies par pays par type, modalité, procédure, technologie, âge du patient, application, utilisateurs finaux, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’imagerie médicale sont l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie et le reste de l’Europe en Europe.

L’Allemagne domine le marché européen en raison de la croissance du système de santé technologiquement avancé et de l’augmentation des maladies chroniques dans le pays.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Augmentation des cas de maladies chroniques et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de l’imagerie médicale en Europe vous fournit également une analyse détaillée du marché pour chaque croissance nationale de l’industrie des dispositifs médicaux avec les ventes d’imagerie médicale, l’impact du développement technologique des agents de contraste et les changements dans les scénarios réglementaires avec leur soutien au marché de l’imagerie médicale.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Imagerie médicale

Le paysage concurrentiel du marché européen de l’imagerie médicale fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence en Europe, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, largeur et largeur du produit, dominance de l’application, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’orientation de la société liée au marché européen de l’imagerie médicale.

Par exemple,

En décembre 2019, FUJIFILM Corporation et Hitachi, Ltd. avaient conclu un accord pour acquérir l’activité d’imagerie clinique d’Hitachi, Ltd. L’accord d’acquisition devrait être conclu en juillet 2020, cette acquisition aidera l’entreprise à développer son activité dans le domaine de l’imagerie clinique.

En septembre 2019, le groupe InHealth a annoncé l’ouverture d’un nouveau centre d’IRM InHealth Woodlands à l’hôpital Frimley Park, en Angleterre. Avec ce lancement, la société augmente ses services d’IRM et génère des revenus supplémentaires.

Les partenariats, coentreprises et autres stratégies améliorent la part de marché de l’entreprise avec une couverture et une présence accrues. Cela permet également à l’organisation d’améliorer son offre d’imagerie médicale grâce aux avancées technologiques.

