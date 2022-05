Le marché européen de l’huile de CBD devrait atteindre 84 50 923,19 milliers de dollars d’ici 2028

Le document de recherche sur le marché européen de l’huile de CBD fournit des données et des informations sur les scénarios de l’industrie qui permettent de garder facilement une longueur d’avance sur la concurrence dans l’environnement commercial en évolution rapide d’aujourd’hui. Ce rapport de marché a été construit en appliquant les meilleures méthodes d’analyse standard qui sont l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter pour analyser et évaluer toutes les données et informations de recherche primaires et secondaires contenues dans ce rapport. De plus, le rapport de marché fiable se concentre sur l’analyse du potentiel du marché par rapport aux scénarios existants et aux perspectives futures, en tenant compte de tous les aspects de l’industrie de l’industrie.

Le rapport d'étude de marché a été préparé en utilisant une approche intégrée et les dernières technologies pour vous donner les meilleurs résultats. Toutes les informations sur le marché présentées dans ce rapport conduisent à une accélération de la croissance de l'entreprise en favorisant le risque et en améliorant les performances.

Le marché européen de l’huile de CBD devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision 2021-2028. Selon les études de marché de Data Bridge, le marché croît à un TCAC de 40,0 % au cours de la période de prévision 2021-2028 et devrait atteindre 84 USD, pour atteindre 50 923,19 milliers d’ici 2028. La demande croissante de produits CBD parmi les consommateurs est le moteur de la croissance du marché.

Le cannabidiol (CBD) est un métabolite actif des plantes médicinales. Il s’agit d’un composé terpénophénolique à 21 carbones dérivé d’un précurseur et qui peut également être produit par synthèse après décarboxylation. Le CBD semble avoir peu d’effet sur le conditionnement ou la stimulation de la personnalité intracérébrale chez les animaux précliniques potentiellement maltraités. Le CBD n’a pas réussi à remplacer le THC comme modèle de discrimination des drogues animales. Elle n’affecte pas les humains suggérant une tendance à la violence ou à la dépendance. Le cannabidiol (CBD) est un composé naturel présent dans les plantes avec une riche histoire en tant que plante médicinale avec des milliers d’années d’histoire dans la flore résineuse du cannabis. Des scientifiques et des médecins du monde entier testent et confirment les propriétés thérapeutiques du CBD. Drogue saine et non addictive, le CBD est l’un des plus de 100 cannabinoïdes liés au cannabis qui confèrent à la plante un puissant profil thérapeutique.

Le chanvre et la marijuana appartiennent à la même famille de plantes, mais ont des fonctions, une culture et des utilisations complètement différentes. En fait, l’herbe a un fort taux de THC et est utilisée à des fins médicales ou récréatives. Le chanvre a des niveaux négligeables de THC (mais riche en CBD) et est utilisé dans les compléments alimentaires. , soins de la peau, vêtements, papier et plus encore. Comme les oranges et les agrumes, le chanvre et la marijuana ont tous deux des apparences uniques et des compositions chimiques uniques. En raison de changements dans la réglementation des plantes C sativa et d’une forte augmentation des nouveaux produits vendus, les fluctuations entre l’huile de chanvre et l’huile de CBD restent incertaines. Il existe différents composants en fonction de la partie de la plante extraite. Ceux-ci incluent les cannabinoïdes végétaux, notamment le THC, le CBD et les terpénoïdes tels que le b-caryophyllène. La demande pour ces produits augmente sur le marché actuel en raison de leurs effets positifs sur les usages médicinaux et récréatifs.

Les facteurs à l’origine de la croissance du marché sont les avantages croissants pour la santé de l’utilisation de l’huile de CBD, la tendance croissante des aliments et boissons à base de CBD, la prise de conscience croissante des avantages thérapeutiques de l’huile de CBD et la demande et la sensibilisation croissantes à l’huile de CBD dans COVID-19 [FEMININE. , des canaux de distribution efficaces et une disponibilité aisée. Les facteurs qui devraient freiner la croissance du marché sont l’utilisation excessive d’huile de CBD, des réglementations strictes et l’augmentation des effets secondaires associés à la légalisation de l’huile de CBD dans plusieurs pays européens.

Ce rapport sur le marché de l’huile de CBD fournit des détails sur les parts de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, en termes de poches de revenus émergentes, de modifications réglementaires du marché, d’approbations de produits, de décisions stratégiques et de lancements de produits. Expansion géographique et innovation technologique du marché. Contactez notre Analyst Brief pour comprendre notre analyse et notre scénario de marché. Notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre vos objectifs souhaités.

Portée du marché européen de l’huile de CBD et taille du marché

Le marché européen de l’huile de CBD est segmenté en 7 segments notables basés sur le type, le type de produit, la personnalité, la catégorie de produit, l’application, le canal de distribution et l’utilisateur final. La croissance entre les segments aide à accéder aux marchés et à analyser les créneaux de croissance et les stratégies pour déterminer les différences entre les principaux domaines d’application et les marchés cibles.

Sur la base du type, le marché européen de l’huile de CBD est segmenté en THC, CBD, marijuana et chanvre. En 2021, le segment dominant du CBD devrait dominer le marché en raison de facteurs tels que son utilisation dans le traitement de l’inflammation, de la psychose ou des troubles psychiatriques et des migraines.

Sur la base du type de produit, le marché européen de l’huile de CBD est segmenté en isolats de CBD, distillats de CBD, CBD soluble dans l’eau, concentrés de CBD et plus encore. En 2021, le segment des distillats de CBD devrait dominer le marché en raison de la demande croissante de produits contenant des composés psychotropes qui présentent des avantages thérapeutiques importants en raison de niveaux acceptables de THC.

Sur la base de la nature, le marché européen de l’huile de CBD est segmenté en mélange et original. En 2021, le segment des mélanges devrait dominer le marché en raison des diverses utilisations des huiles de CBD mélangées.

Sur la base de la catégorie de produits, le marché européen de l’huile de CBD est segmenté en non parfumé et aromatisé. Les saveurs sont subdivisées en notes de vanille, de menthe et d’agrumes. En 2021, le CBD non parfumé devrait dominer le marché, tiré par l’utilisation croissante de CBD non parfumé dans les smoothies ou les boissons post-entraînement, les biscuits, les boissons au CBD ou les aliments infusés au CBD.

Sur la base des applications, le marché européen de l’huile de CBD est segmenté en applications pharmaceutiques et nutraceutiques, aliments et boissons, soins personnels/cosmétiques et applications industrielles. En 2021, les segments pharmaceutique et nutraceutique devraient dominer le marché, tirés par un nombre croissant d’essais cliniques achevés sur l’huile de CBD.

Sur la base des canaux de distribution, le marché européen de l’huile de CBD est segmenté en détaillants en magasin et détaillants hors magasin. En 2021, le segment des détaillants en magasin devrait dominer le marché en raison de facteurs tels que le support client et davantage d’options d’inventaire.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché européen de l’huile de CBD est segmenté en foyer/détail et commercial. En 2021, le secteur commercial devrait dominer le marché en raison de la déréglementation.



Marché européen de l’huile de CBD : analyse au niveau des pays

Le marché européen de l’huile de CBD est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays, type, type de produit, caractéristiques, catégorie de produit, application, canal de distribution et utilisateur final.

Les pays couverts par le rapport sur le marché européen de l’huile de CBD sont l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, la France, l’Espagne, la Suisse, les Pays-Bas, la Belgique, la Russie, le Danemark, la Suède, la Pologne, la Turquie et le reste des pays européens.

La France devrait dominer le marché en raison de la tendance croissante des aliments et des boissons à pointe de CBD dans le pays. Le Royaume-Uni devrait dominer le marché à mesure que la prise de conscience des avantages thérapeutiques de l’huile de CBD augmente. L’Allemagne devrait dominer le marché en raison des avantages croissants pour la santé de l’utilisation de l’huile de CBD.

La section pays du rapport présente également les marchés individuels influençant les changements réglementaires et les facteurs du marché intérieur qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les mesures réglementaires et les tarifs d’importation / exportation sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prévoir les scénarios de marché de chaque pays. Il fournit également des analyses prédictives sur les données des pays, en tenant compte de la présence et de la disponibilité des marques européennes, des défis rencontrés par une concurrence importante ou faible avec les marques locales et nationales, et de l’impact des canaux de vente.

Demande croissante d’huile de CBD

Le marché européen de l’huile de CBD fournit également une analyse détaillée du marché de la croissance de l’industrie dans tous les pays, ainsi que des ventes, des ventes de pièces, de l’impact des développements technologiques de l’huile de CBD et de l’évolution des scénarios réglementaires avec le soutien du marché européen de l’huile de CBD. Les données sont disponibles pour la période historique de 2011 à 2019.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché du pétrole CBD en Europe

Le paysage concurrentiel du marché de l’huile de CBD en Europe fournit des détails par concurrents. Présentation de l’entreprise, finances de l’entreprise, revenus générés, potentiel du marché, investissements dans la recherche et le développement, nouvelles initiatives de marché, présence mondiale, sites et installations de production, forces et faiblesses de l’entreprise, lancements de produits, pipelines de test de produits, approbations de produits, brevets, produits Largeur et largeur, dominance d’application, courbes de la ligne de vie de la technologie. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par la société sur le marché européen de l’huile de CBD.

Le marché européen de l’huile de CBD est segmenté et les principaux acteurs ont utilisé différentes stratégies telles que la collaboration, la reconnaissance, les contrats, le lancement de produits, etc. pour accroître leur empreinte sur le marché de l’huile de CBD.

par exemple,

En 2019, Aphria Inc. a remporté sept prix lors de la 6e édition annuelle des Canadian Cannabis Awards présentée par Lift & Co. L’entreprise a reçu des prix dans deux catégories, dont la catégorie jugée et la catégorie choix du consommateur. Dans la catégorie des juges, il a remporté le prix de l’innovation de l’année et le prix du meilleur producteur principal.

En 2020, Aurora Cannabis Inc. a finalisé l’acquisition de Reliva, LLC basée aux États-Unis. Reliva, LLC est l’une des plus grandes marques de vente au détail de produits CBD et le produit peut être trouvé dans plus de 20 000 magasins de détail. Cette acquisition a aidé l’entreprise à étendre son réseau de distribution et son portefeuille de produits