Le marché européen de l’huile d’avocat devrait connaître une croissance et une demande rapides d’ici 2027: rapport exclusif de Business Market Insights

Le marché européen de l’huile d’avocat devrait passer de 120,30 millions de dollars américains en 2018 à 257,05 millions de dollars américains d’ici 2027 ; on estime qu’elle croîtra à un TCAC de 8,9 % de 2019 à 2027. L’huile d’avocat est perçue comme l’un des ingrédients les plus sains pouvant être utilisés dans divers produits alimentaires tels que la boulangerie et la confiserie, les boissons, les produits laitiers et les desserts glacés, et les sucreries. & snacks salés. L’huile d’avocat gagne en popularité parmi les consommateurs en raison de la sensibilisation croissante aux bienfaits pour la santé offerts par l’huile d’avocat. L’huile d’avocat présente également de nombreux avantages en raison de sa teneur élevée en antioxydants et en graisses saines. Diverses études montrent que l’huile d’avocat est bénéfique pour la santé cardiaque et aide à réduire la tension artérielle et le taux de cholestérol sanguin. L’huile d’avocat est une bonne source de lutéine, un caroténoïde naturellement présent dans les yeux. Ce nutriment améliore la santé des yeux et réduit également le risque de maladies oculaires liées à l’âge. Certains nutriments ont besoin de matières grasses pour être absorbés par l’organisme. Par conséquent, la sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits de l’huile d’avocat pour la santé devrait stimuler sa demande au cours de la période de prévision.

Sur la base de la variété, le segment Hass a dominé le marché européen de l’huile d’avocat en 2018. La variété Hass d’avocat qui a une peau bosselée de couleur vert foncé est le cultivar d’avocat. L’avocat Hass est gros, avec un poids allant de 200 à 300 grammes. Lorsque ces avocats mûrissent, leur peau se transforme en noir violacé foncé et produit une légère pression. Il devient blanc à vert au milieu de la préparation de la nourriture et est prêt à servir après le changement de sa couleur. L’avocat Hass a d’abord été cultivé et vendu par le facteur et horticulteur amateur du sud de la Californie, Rudolph Hass, qui a ensuite donné son nom à ces avocats. En raison de son goût, de sa taille, de sa durée de conservation, de son rendement élevé et de ses possibilités de récolte toute l’année dans certaines régions, la variété Hass est l’avocat le plus populaire au monde. Les avocatiers Hass s’épanouissent dans les régions qui ont la bonne combinaison d’un ensoleillement abondant, d’un sol riche en minéraux, d’une humidité modérée, de journées chaudes et de nuits fraîches.

En Europe, l’Italie est le pays le plus durement touché par l’épidémie de coronavirus. L’Italie a enregistré le plus grand nombre de cas de coronavirus. Le pays devrait subir un coup économique en raison du manque de revenus de diverses industries. D’autres États membres ont mis en place des mesures drastiques et des restrictions de voyage, notamment en fermant partiellement leurs frontières. Cela devrait freiner la croissance du marché en Europe. De nombreux pays d’Europe ont émis et prolongé leur période de confinement afin de maintenir le virus.

La taille globale du marché européen de l’huile d’avocat a été dérivée à l’aide de sources primaires et secondaires. Pour commencer le processus de recherche, une recherche secondaire exhaustive a été menée à l’aide de sources internes et externes pour obtenir des informations qualitatives et quantitatives liées au marché. Le processus sert également à obtenir une vue d’ensemble et des prévisions pour le marché européen de l’huile d’avocat en ce qui concerne tous les segments de la région. En outre, plusieurs entretiens primaires ont été menés avec des participants de l’industrie et des commentateurs pour valider les données, ainsi que pour obtenir des informations plus analytiques sur le sujet. Les participants qui prennent généralement part à un tel processus comprennent des experts de l’industrie, tels que des vice-présidents, des responsables du développement commercial, des responsables de la veille commerciale et des responsables des ventes nationales, ainsi que des consultants externes, tels que des experts en évaluation, des analystes de recherche et des leaders d’opinion clés spécialisés dans le marché européen de l’huile d’avocat

