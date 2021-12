Le marché européen de l’évaluation cognitive sera rapidement concurrentiel pendant la période de pandémie par les meilleures entreprises en 2027 par Cambridge Cognition Ltd., CogniFit Ltd., Cogstate Ltd., MedAvante-ProPhase, Inc

\La dernière documentation de recherche intitulée « Europe Cognitive Assessment Market » est une information récemment publiée sur le marché des entreprises qui couvre tous les aspects de l’Europe Cognitive Assessment 2020 ainsi qu’une analyse détaillée des éléments de croissance, des tendances, des prévisions, de la taille, de la part, de la demande et Distribution. Ce rapport évalue également les valeurs passées et actuelles du marché européen de l’évaluation cognitive pour prédire les orientations futures du marché entre la période de prévision 2020 et 2027.

Voici les principaux fabricants européens d’évaluations cognitives –

• Cambridge Cognition Ltd.

• CogniFit Ltd.

• Cogstate Ltd.

• MedAvant-ProPhase, Inc

• Essais NeuroCog

• ERT Clinique

• Scientifique Brain Training (SBT) SA

• Ortelio SA

• Pearson plc

• Thomas International Ltd.

L’utilisation de l’évaluation cognitive a augmenté au cours des dernières années. Ces évaluations ont été largement utilisées dans différents secteurs pour plusieurs types d’évaluation tels que le recrutement, les admissions, les fins médicales et autres. Diverses entreprises considèrent l’évaluation cognitive comme un outil nécessaire pour obtenir une meilleure information des candidats et aider au recrutement du candidat pour le poste. De même, dans le domaine de l’éducation, l’évaluation cognitive est utilisée pour évaluer le candidat et l’aider dans les choses qui lui font défaut selon les évaluations.

Le rapport Évaluation cognitive en Europe propose un résumé détaillé des segments clés du marché. Les segments de marché à la croissance la plus rapide et la plus lente sont répertoriés dans ce rapport. Ce rapport d’analyse couvre les perspectives d’expansion du marché en fonction des utilisateurs finaux.

Notre spécialiste de la recherche analyse l’aperçu de la méthodologie de recherche, y compris la recherche primaire, la recherche secondaire, l’analyse de la part de l’entreprise, le modèle (y compris les données démographiques, les indicateurs macroéconomiques et les indicateurs de l’industrie : dépenses, infrastructure, croissance du secteur et installations), les limites de la recherche et la modélisation basée sur les revenus . L’analyse de la part de l’entreprise est utilisée pour déterminer la taille du marché de l’évaluation cognitive en Europe. Ainsi qu’une étude des revenus des entreprises au cours des trois à cinq dernières années fournit également la base pour prévoir la taille du marché (2020-2027) et son taux de croissance.

Les principaux points sont étiquetés en détail et sont traités dans ce rapport sur le marché de l’évaluation cognitive en Europe : –

Profils des joueurs/fournisseurs d’évaluation cognitive en Europe et données sur les ventes : entreprise, informations de base sur l’entreprise, base de fabrication et concurrents, catégorie de produit, application et spécifications avec ventes, revenus, prix et marge brute, aperçu de l’activité principale/de l’activité.

Développements stratégiques clés: l’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché de l’évaluation cognitive en Europe, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché sur un échelle régionale.

Outils analytiques: le rapport sur le marché européen de l’évaluation cognitive comprend les données étudiées et pondérées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché européen de l’évaluation cognitive au moyen de plusieurs outils analytiques.

