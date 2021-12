Le marché européen de l’éclairage marin augmente sa demande au cours de la période de prévision 2019-2027 | Les principales entreprises sont DRSA, ENSTO Group, Innovative Lighting, ITC Marine, Lumiron, Lumitec

Un rapport ajouté sur Business Market Insights, intitulé Europe Marine Lighting Market by Company, Regions, Type and Application, Forecast to 2027 couvre plusieurs organisations bien connues, des acteurs clés du marché qui dominent le marché. Les progrès techniques, la capacité excédentaire sur les marchés en développement, la bifurcation du marché, la mondialisation, les réglementations et les directives environnementales, la production et l’emballage sont quelques-unes des tendances expliquées dans le rapport sur le marché.

Les principales entreprises examinées dans le marché rapport sont les suivants :

DRSA

Groupe ENSTO

HELLA GmbH & Co. KGaA (Hella Marine)

Éclairage innovant

ITC Marine

Lumiron, Inc

Lumitec SARL.

NJZ Lighting Technology Co., Ltd

Produits Phoenix LLC

La compagnie Carlisle & Finch

Europe ÉCLAIRAGE MARIN – SEGMENTATION DU MARCHÉ

Par type

Fonctionnel

Décoratif

Par technologie

LED

Halogène

Xénon

Fluorescent

Par application

Feu de navigation

Plafonnier

Lumière de sécurité

Compartiment et lumière utilitaire

Lumière d’amarrage

Autres

Par utilisateur final

Navire commercial

Navire à passagers

Autres

Table des matières

Aperçu du rapport : il comprend les principaux acteurs du marché mondial Éclairage marin en Europe couverts dans l’étude de recherche, la portée de la recherche et les segments de marché par type, les segments de marché par application, les années considérées pour l’étude de recherche et les objectifs du rapport.

Tendances de croissance mondiale : cette section se concentre sur les tendances du secteur où les moteurs du marché et les principales tendances du marché sont mis en lumière. Il fournit également les taux de croissance des principaux producteurs opérant sur le marché mondial Europe Marine Lighting. En outre, il propose une analyse de la production et de la capacité où sont discutées les tendances des prix du marketing, la capacité, la production et la valeur de production du marché mondial de l’éclairage marin en Europe.

Consommation par région : cette section fournit des informations sur la consommation de chaque marché régional étudié dans le rapport. La consommation est discutée en fonction du pays, de l’application et du type de produit.

Part de marché par fabricants : ici, le rapport fournit des détails sur les revenus par fabricants, la production et la capacité par fabricants, le prix par fabricants, les plans d’expansion, les fusions et acquisitions et les produits, les dates d’entrée sur le marché, la distribution et les domaines de marché des principaux fabricants.

Taille du marché par application: Outre un aperçu du marché mondial de l’éclairage marin en Europe par application, il présente une étude de la consommation sur le marché mondial de l’éclairage marin en Europe par application.

Production par région: ici, le taux de croissance de la valeur de la production, le taux de croissance de la production, l’importation et l’exportation, et les principaux acteurs de chaque marché régional sont fournis.

Prévisions de marché par consommation: Les prévisions de consommation et de valeur de consommation incluses dans cette section concernent le marché mondial de l’éclairage marin européen ainsi que les principaux marchés régionaux.

