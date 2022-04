Le marché européen de l’authentification 3D Secure devrait connaître une croissance et une demande rapides d’ici 2028 : Rapport exclusif de Business Market Insights

Le marché de l’authentification sécurisée 3D en Europe devrait passer de 177,10 millions de dollars US en 2021 à 374,75 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 11,3 % de 2021 à 2028. La présence d’entreprises proposant une technologie d’authentification sécurisée 3D dans les économies européennes est un autre facteur contribuant à la croissance du marché. Par exemple, Netcetera, une société basée en Suisse, a obtenu une lettre d’approbation EMVCo pour son serveur 3D Secure. Les commerçants et les acquéreurs peuvent désormais utiliser le produit de Netcetera pour s’inscrire sur les plates-formes 3DS 2.0 de tous les systèmes de cartes de crédit. De plus, en août 2020, Netcetera s’est associé à Mastercard pour aider les commerçants à se préparer aux exigences EMV 3DS 2.x et au programme Mastercard Identity Check. Le programme de test s’exécuterait sur un serveur de contrôle d’accès Netcetera 3DS certifié conforme à la dernière norme 3DS 2.2. De tels développements qui permettent aux commerçants d’effectuer des tests dans des boutiques en ligne en direct contribueraient à promouvoir l’utilisation de la technologie d’authentification sécurisée 3D.

La pandémie de COVID-19 en Europe a eu un impact divers sur divers pays, puisque seuls quelques pays ont vu une augmentation du nombre de cas, entraînant des périodes de verrouillage strictes et à long terme ou des normes d’isolement social. En 2019, le marché du commerce électronique B2C en Europe était largement dominé par le Royaume-Uni, la France, la Suède, l’Allemagne et la Russie. Les clients du Royaume-Uni ont dépensé environ 200 milliards d’euros en achats en ligne, soit environ le double de leurs homologues français. Cette croissance en 2020 s’est également poursuivie pour les fournitures médicales, alimentaires et autres fournitures essentielles. L’augmentation des commandes de commerce électronique contribuera à stimuler l’adoption de la technologie d’authentification.

Segmentation du marché de l’authentification 3D Secure en Europe :

Marché européen de l’authentification 3D ecure – Par composant

Solution

Prestations de service

Marché européen de l’authentification 3D Secure – Par utilisateur final

Banques

Marchands et processeur de paiement

Marché de l’authentification 3D Secure en Europe – Par pays

Allemagne

ROYAUME-UNI

France

Italie

Russie

Le reste de l’Europe

Segments de marché clés :

Le marché européen de l’authentification sécurisée 3D est segmenté en composants et utilisateurs finaux. Basée sur le composant, l’authentification sécurisée 3D est segmentée en solution et services. Le segment des solutions a dominé la croissance du marché de l’authentification sécurisée 3D en 2020. Avec l’augmentation des fraudes en ligne lors des paiements en ligne, la pénétration de la solution d’authentification sécurisée 3D augmentera. Basée sur l’utilisateur final, l’authentification sécurisée 3D est segmentée en banques, commerçants et processeur de paiement. Comme les banques des commerçants sont les principaux utilisateurs finaux de la technologie d’authentification sécurisée 3D, le commerçant et le processeur de paiement ont dominé la croissance du marché en 2020.

