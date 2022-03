Le marché européen de l’anti-brouillage GPS connaîtra une forte augmentation au cours de la période 2020-2027 avec une augmentation des revenus de 1 254,5 millions de dollars | BAE SYSTEMS PLC, Cobham Limited, FURUNO ELECTRIC CO., LTD, infiniDome Ltd.

Le marché européen de l’anti-brouillage GPS devrait passer de 853,7 millions de dollars US en 2019 à 1 254,5 millions de dollars US d’ici 2027 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 5,1 % de 2020 à 2027.

Business Market Insights vous fournit une analyse de recherche régionale sur le « marché anti-brouillage GPS en Europe » et des prévisions jusqu’en 2027. Le rapport de recherche fournit des informations approfondies sur les revenus du marché régional, les tendances du marché parent, les indicateurs macroéconomiques et les facteurs directeurs, ainsi que l’attractivité du marché par segment de marché. Le rapport donne un aperçu du taux de croissance du marché européen de l’anti-brouillage GPS au cours de la période de prévision, c’est-à-dire 2020-2027.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport :

BAE SYSTEMS PLC

Cobham Limitée

FURUNO ELECTRIC CO., LTD

infiniDome Ltd.

L3HARRIS Technologies, Inc.

Société Lockheed Martin

NovAtel Inc.

Raytheon Technologies

Groupe Thales

Le rapport présente les principaux acteurs de l’industrie, ainsi qu’une analyse détaillée de leurs positions individuelles par rapport au paysage régional. L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché européen de l’anti-brouillage GPS. Le chercheur fournit une analyse approfondie de la taille, de la part, des tendances, des bénéfices globaux, des revenus bruts et de la marge bénéficiaire du marché européen Anti-brouillage GPS pour établir avec précision une prévision et fournir des informations d’expert aux investisseurs afin de les tenir au courant des tendances du marché. .

L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché européen de l’anti-brouillage GPS. En outre, le rapport procède à un examen approfondi des conducteurs et dispositifs de retenue opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macroéconomiques, les facteurs dominants et l’attrait du marché en ce qui concerne les différents segments. Le rapport prédit l’influence de différents aspects de l’industrie sur les segments et les régions du marché européen Anti-brouillage GPS.

La recherche sur le marché européen de l’anti-brouillage GPS se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le marché européen de l’anti-brouillage GPS en fonction de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographie pour la période de prévision 2020-2027. Une analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel est présentée à l’aide de ressources vitales, telles que des graphiques, des tableaux et des infographies.

Ce rapport examine stratégiquement les micro-marchés et met en lumière l’impact des mises à niveau technologiques sur les performances du marché européen de l’anti-brouillage GPS.

