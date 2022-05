Le marché européen de l’adalimumab devrait atteindre 4 785,58 millions USD et bbVie Inc., Amgen, CELLTRION INC., Samsung Bioepis et Biogen

Rapport sur le marché européen de l’adalimumab qui examine divers aspects de la définition du produit, de la segmentation du marché et du paysage existant des détaillants. Ce rapport d’étude de marché est produit en utilisant les avancées intégrées et les dernières technologies pour obtenir les meilleurs résultats. Il devient facile de créer des stratégies commerciales durables et rentables en utilisant des informations de marché utiles et exploitables couvertes par le rapport gagnant sur le marché européen de l’adalimumab. Ce rapport d’étude de marché contient divers paramètres de l’industrie A. Ces paramètres vont des perspectives de l’industrie, de la devise et des prix, de l’analyse de la chaîne de valeur, de l’aperçu du marché, des informations premium, des informations clés au profil de l’entreprise des principaux acteurs du marché.

Le marché européen de l’adalimumab devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 4,2% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 4 785,58 millions USD. d’ici 2027.

Le nombre croissant d’organismes de recherche sous contrat et l’augmentation de la prévalence de la polyarthrite rhumatoïde sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision. L’adalimumab comprend des caractéristiques telles que le besoin croissant de meilleures options thérapeutiques aura un impact sur le lancement de nouveaux produits par les fabricants sur le marché, ce qui augmente sa demande ainsi que l’augmentation des investissements dans la recherche et le développement conduit à la croissance du marché.

Actuellement, diverses études de recherche sont en cours, ce qui devrait créer un avantage concurrentiel pour les fabricants afin de développer un adalimumab nouveau et innovant, qui devrait offrir diverses autres opportunités sur le marché de l’adalimumab. Cependant, les médicaments cancérigènes et la longue procédure d’approbation devraient freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le rapport sur le marché de l’adalimumab fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché , les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, les zones géographiques. expansions et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un briefing d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Portée du marché et taille du marché de l’adalimumab en Europe

Le marché européen de l’adalimumab est segmenté en fonction de l’indication, du type, de la posologie, du type de médicament, de la voie d’administration, du type de population, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’ application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base des indications, le marché de l’adalimumab est segmenté en polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante, rhumatisme psoriasique, psoriasis en plaques chronique, maladie de Crohn, colite ulcéreuse, arthrite juvénile idiopathique, hidradénite suppurée, intermédiaire non infectieux et autres. En 2020, la polyarthrite rhumatoïde domine le marché en raison de l’augmentation de la population gériatrique dans le monde qui a un système immunitaire affaibli et donc plus sujette aux maladies inflammatoires. De plus, dans le monde, l’incidence annuelle de la polyarthrite rhumatoïde est d’environ 3 cas pour 10 000 habitants.

Sur la base du type, le marché de l’adalimumab est segmenté en produits biologiques et biosimilaires. En 2020, le segment des produits biologiques domine le marché car peu de biosimilaires de l’adalimumab ont été approuvés par la FDA, et AbbVie détient toujours le droit de brevet sur Humira sur le marché américain.

Sur la base de la force de dosage, le marché de l’adalimumab est segmenté en 40 mg/0,4 ml, 80 mg/0,8 ml, 20 mg/0,4 ml, 10 mg/0,1 ml et autres. En 2020, 40 mg/0,4 ml dominent le marché car la majorité de la population ou des patients souffrent d’une maladie inflammatoire et comptent sur une dose de 40 mg comme première ligne de traitement afin d’obtenir un traitement efficace.

Sur la base du type de médicament, le marché de l’adalimumab est segmenté en médicaments de marque et génériques . En 2020, le segment de marque domine le marché car Humira est l’un des adalimumab de marque qui est distribué dans le monde entier et a occupé une position importante sur le marché de l’adalimumab.

Sur la base de la voie d’administration, le marché de l’adalimumab est segmenté en parentéral et oral. En 2020, le segment parentéral domine le marché car l’adalimumab est un anticorps monoclonal humain qui est principalement injecté par voie sous-cutanée afin d’obtenir des résultats efficaces et à long terme.

Sur la base du type de population, le marché de l’adalimumab est segmenté en adultes et enfants. En 2020, le segment des adultes domine le marché car les populations adultes ont un système immunitaire affaibli et sont donc plus sujettes aux maladies inflammatoires. De plus, la plupart des données cliniques disponibles confirment l’efficacité de l’adalimumab dans la population adulte.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de l’adalimumab est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, soins à domicile et autres. En 2020, le segment des hôpitaux domine le marché en raison de la présence d’administrateurs de médicaments qualifiés, de plus l’hôpital fournit la couverture d’assurance pour les médicaments à coût élevé d’adalimumab.

Sur la base du canal de distribution, le marché de l’adalimumab est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail, pharmacies en ligne, appels d’offres directs et autres. En 2020, les pharmacies hospitalières dominent le marché du fait de la présence de professionnels expérimentés et l’adalimumab n’est prescrit que par les médecins. De plus, les patients visitant l’hôpital achètent de l’adalimumab à la pharmacie de l’hôpital voisin.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

AbbVie inc.

Amgen (Europe) GmbH (filiale d’Amgen Inc.)

CELLTRION INC.

Samsung Bioepis (filiale de Samsung Biologics)

Biogène

Coherus BioSciences

Innovent Biologics, Inc.

Mylan SA

Zydus Cadila

Hetero Biopharma Ltd.

Fresenius Kabi Deutschland GmbH (filiale de Fresenius Kabi AG)

Sandoz International GmbH (une filiale de Sandoz (une division de Novartis AG))

Pfizer inc.

Boehringer Ingelheim International GmbH

Points clés couverts en Europe Tendances et prévisions de l’industrie du marché de l’adalimumab

La taille du marché

Analyse du marché de haut en bas

Développements récents pour les concurrents du marché

Valeur marchande récente pour différents pays

Valeur marchande et aperçu du marché de l’adalimumab

Profil de la société des huit principaux acteurs du marché de l’adalimumab

Le marché de l’adalimumab est analysé et les informations sur la taille du marché sont fournies sur la base de l’indication, du type, de la posologie, du type de médicament, de la voie d’administration, du type de population, de l’utilisateur final et du canal de distribution.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’adalimumab sont l’Allemagne, la France, l’Italie, le Royaume-Uni, l’Espagne, les Pays-Bas, la Russie, la Suisse, la Turquie, l’Autriche, la Norvège, la Hongrie, la Lituanie, l’Irlande, la Pologne, la Belgique et le reste de l’Europe.

L’Allemagne domine le marché en raison de la demande croissante de traitements efficaces et de la disponibilité croissante de médicaments de marque dans le pays.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

L’augmentation des dépenses de santé et l’exploration des marchés émergents stimulent la croissance du marché de l’adalimumab

Le marché de l’adalimumab vous fournit également une analyse de marché détaillée pour la croissance de chaque pays dans l’industrie de l’adalimumab avec les ventes de médicaments à base d’adalimumab, l’impact des progrès de la technologie de l’adalimumab et les changements dans les scénarios réglementaires avec leur soutien au marché de l’adalimumab. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018.

