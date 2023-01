Le marché européen de la thérapie par compression devrait croître à un TCAC de 5,05 % au cours de la période de prévision

Le rapport sur le marché européen de la thérapie par compression détaille les développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et local, analyse les opportunités dans les segments de revenus émergents, les modifications de la réglementation du marché, le marché stratégique Analyse de la croissance, taille du marché, marché de la catégorie de croissance du marché, créneau et domaine d’application, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, aspects de l’innovation technologique du marché. Pour en savoir plus sur le résumé des analystes des études de marché de Data Bridge sur le marché de la thérapie par pression, notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour la croissance du marché. Le marché de la pressothérapie devrait croître à un taux de 5,05 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport de recherche sur le marché de la thérapie par le stress Data Bridge fournit une analyse et des informations sur divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision. fournit également leur impact sur la croissance du marché. L’industrie mondiale de la santé en plein essor accélère la croissance du marché de la thérapie par compression.

La thérapie par compression fait référence à un type de traitement généralement destiné à augmenter le flux sanguin et à protéger les artères. Ce traitement est spécialement conçu pour appliquer une légère pression sur les jambes et les chevilles afin de réduire l’enflure et la douleur. Différents vêtements sont souvent conçus pour fournir différentes pressions à différents points sur les cuisses et les bras.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la thérapie par compression sont 3M, Medtronic, Lohmann & Rauscher, Ofa Bamberg GmbH, Bauerfeind, Juzo, Sanyleg Srl, PAUL HARTMANN AG, medi GmbH & Co. KG, BSN Medical, THUASNE SA, Smith & Nephew, Arjo, Bio Compression Systems, Inc., Shenzhen Mindray Biomedical Electronics Co., Ltd., ESAOTE SPA, Medistim, Hitachi, Ltd. SIGVARIS GROUP, DJO, LLC, etc. Les analystes de DBMR comprennent l’avantage concurrentiel et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Étendue du marché européen de la thérapie par compression et taille du marché

Le marché de la thérapie par compression est segmenté en fonction du produit, de la technologie, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance au sein de l’industrie et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

Sur la base du produit, le marché de la pressothérapie est segmenté en orthèses de pression, pompes à pression et vêtements à pression.

Sur la base de la technologie, le marché de la thérapie par compression est segmenté en thérapie par compression statique et thérapie par compression dynamique.

Sur la base de l’application, le marché de la thérapie par compression est segmenté en thérapie du lymphœdème, thérapie des ulcères de jambe, thérapie des varices, thérapie de la thrombose veineuse profonde et autres.

En fonction de l’utilisateur final, le marché de la thérapie par compression est segmenté en pharmacies et détaillants, hôpitaux et cliniques et plateformes de commerce électronique.

Analyse par pays du marché européen de la thérapie par compression

Comme mentionné ci-dessus, le marché de la thérapie par compression est analysé par pays, produit, type de chirurgie et utilisateur final, ainsi que les perspectives et les tendances de la taille du marché.

Les pays couverts par le rapport sur le marché européen de la thérapie par compression sont l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas, la Russie, la Suisse, la Turquie, l’Autriche, la Norvège, la Hongrie, la Lituanie, l’Irlande, la Pologne et le reste de l’Europe. L’Allemagne domine le marché de la pressothérapie en Europe en raison de la forte présence de la population obèse et de l’adoption généralisée de ces produits dans la région. Le Royaume-Uni devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de problèmes de santé croissants.

La section pays du rapport fournit également des influenceurs individuels du marché et des changements réglementaires pour le marché au niveau national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données en aval et en amont tels que la consommation, le lieu et le volume de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières et l’analyse de la chaîne de valeur sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. Tenez également compte de la présence et de la disponibilité des marques mondiales et des défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence élevée ou faible des marques locales et nationales, de l’impact des organismes de bienfaisance nationaux et des routes commerciales du pays.

