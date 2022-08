Le marché européen de la thérapeutique de la sclérodermie en croissance pour afficher un TCAC remarquable de 6,60% d’ici 2028, principaux moteurs, taille, part, tendances, croissance et analyse des opportunités

Le rapport d’analyse du marché Europe Scleroderma Therapeutics fournit une analyse systématique des investissements qui prévoit des opportunités imminentes pour les acteurs du marché et développe les stratégies pour augmenter le retour sur investissement (ROI). Ce rapport de marché universel présente un aperçu complet du marché où il couvre divers aspects tels que la définition du produit, la segmentation basée sur divers paramètres et le paysage des fournisseurs en vigueur. Avec ce document de marché, des informations sur tous les facteurs mentionnés ci-dessus peuvent être obtenues en utilisant des informations exploitables sur le marché et une analyse de marché complète. Le rapport d’étude de marché Global Europe Scleroderma Therapeutics aide à rester à jour sur l’ensemble du marché et met également en lumière une vision holistique du marché.

Data Bridge Market Research analyse le marché pour tenir compte de la croissance à un TCAC de 6,60 % au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

La sclérodermie est définie comme une maladie auto-immune dont la cause est inconnue et caractérisée par une fibrose et des lésions microvasculaires dans les organes affectés. Dans cette maladie, le phénomène de Raynaud est un symptôme initial et se manifeste par un gonflement des doigts. La sclérodermie focale et la sclérodermie systémique limitée sont deux types de sclérodermie. La sclérodermie locale montre des plaques fibreuses de peau et de tissu sous-cutané qui apparaissent également sous forme de bandes fibreuses linéaires sur les extrémités telles que la peau et les tissus plus profonds. Par conséquent, il existe deux types de sclérodermie focale, à savoir la sclérodermie à morphée et la sclérodermie linéaire. Les symptômes associés à cette maladie sont des douleurs articulaires, des anomalies cutanées, de la fatigue, des raideurs matinales, une perte de poids, etc.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché européen de la sclérodermie thérapeutique sont Argentis Pharmaceuticals, LLC., F. Hoffmann-La Roche Ltd, AbbVie Inc., Pfizer Inc., Sanofi, Allergan, viDA Therapeutics Inc., Novartis AG, Active Biotech AB ., Bristol-Myers Squibb Company, GlaxoSmithKline plc., Johnson & Johnson Private Limited, Liminal BioSciences Inc., AstraZeneca, Daval International Ltd, entre autres. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Portée du marché et taille du marché de la thérapie de la sclérodermie en Europe

Le marché européen des thérapeutiques de la sclérodermie est segmenté en fonction du type, du type de traitement, des médicaments, du diagnostic, des utilisateurs finaux et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type, le marché des thérapeutiques de la sclérodermie est segmenté en sclérodermie localisée et sclérodermie systémique. La sclérodermie localisée a été subdivisée en morphée et sclérodermie linéaire. La sclérodermie systémique a été subdivisée en sclérodermie diffuse et sclérodermie limitée.

Sur la base du type de traitement, le marché de la thérapeutique de la sclérodermie est segmenté en traitement médicamenteux, traitement chirurgical, thérapie.

Sur la base des médicaments, le marché de la thérapeutique de la sclérodermie est segmenté en corticostéroïdes, agents immunosuppresseurs, antagonistes des récepteurs de l’endothéline, inhibiteurs calciques, inhibiteurs de la PDE-5, agents chélateurs, analogues de la prostacycline et autres. D’autres ont été subdivisés en bloqueurs H2, inhibiteurs de l’enzyme de conversion, inhibiteurs de la pompe à protons et autres

Sur la base du diagnostic, le marché des thérapeutiques de la sclérodermie est segmenté en tests d’anticorps/tests sanguins, capillaroscopie, diagnostic cardiaque, diagnostic gastro-intestinal, imagerie (CT et IRM), diagnostic pulmonaire, viscoélasticité cutanée et général. L’imagerie a été subdivisée en CT et IRM. Le général a été subdivisé en électromyographie et en tests diagnostiques douteux.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché des traitements de la sclérodermie est segmenté en cliniques hospitalières spécialisées, en établissements de soins à domicile et autres.

Le marché de la thérapeutique de la sclérodermie est également segmenté sur la base du canal de distribution en pharmacie hospitalière, pharmacie de détail et pharmacie en ligne.

Par régions géographiques : –

Asie-Pacifique : Chine, Japon, Inde et reste de l’Asie-Pacifique

Europe : Allemagne, Royaume-Uni, France et reste de l’Europe

Amérique du Nord : États-Unis, Mexique et Canada

Amérique latine : Brésil et reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique : pays du CCG et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique

