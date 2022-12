Le marché européen de la télémédecine est en croissance et augmentera considérablement de 6 309,21 millions USD d’ici 2029, principaux moteurs, taille, part, croissance et analyse des opportunités

Étude qualitative réalisée par la base de données de 350 pages de Data Bridge Market Research intitulée » Marché de la télémédecine en Europe « . Il existe plus de 100 tableaux de données de marché, camemberts, graphiques et figures répartis sur les pages avec une analyse détaillée facile à comprendre. Un marché en évolution rapide nécessite les meilleures solutions commerciales et commerciales pour prospérer sur le marché. Ce rapport européen sur la télémédecine contient des données complètes sur les définitions, les classifications, les applications, la participation, les moteurs du marché et les contraintes du marché de l’industrie, tous dérivés de l’analyse des cinq forces de Porte. Les définitions de marché couvertes dans ce rapport européen sur la télémédecine donnent une marge de manœuvre pour des produits spécifiques en termes de moteurs et de contraintes du marché. Les sources de données et d’informations mentionnées dans le rapport Europe Telemedicine sont très fiables et comprennent des sites Web, des rapports annuels d’entreprises, des périodiques,

Le marché de la télémédecine est sur le point de connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché européen devrait croître à un TCAC de 8,8 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 6 309,21 millions USD contre 3 244,14 millions USD de 2021 à 2029. est le principal facteur déterminant de la demande du marché au cours de la période de prévision.

Aperçu du marché:

Le European Telemedicine Business Report donne un aperçu de la dynamique de l’industrie européenne de la télémédecine au cours des dernières années. Les rapports de marché utilisent une série d’étapes pour collecter, enregistrer, analyser et interpréter les données de marché, ce qui rend le rapport complet. Il fournit également un aperçu de l’industrie qui peut accroître l’intérêt des investisseurs potentiels, des grandes entreprises et des utilisateurs quotidiens qui peuvent participer à la prochaine grande opportunité ou se faciliter un peu la vie. Le rapport de classe mondiale sur la télémédecine en Europe comprend une liste des principaux concurrents, une analyse stratégique de l’industrie et des informations sur les principaux facteurs ayant une incidence sur l’industrie de la télémédecine en Europe.

Les progrès de l’infrastructure des soins de santé et le nombre croissant de plates-formes de télémédecine de diagnostic contribuent à la croissance du marché de la télémédecine. Cependant, l’accessibilité et le coût élevé associés aux équipements de surveillance à distance peuvent entraver la croissance future du marché de la télémédecine. Les partenariats et les acquisitions d’acteurs clés du marché offrent des opportunités de croissance du marché de la télémédecine.

Les principales entreprises opérant sur le marché de la télémédecine sont Teladoc Health, Inc., Siemens Healthcare GmbH, Cisco Systems, Inc., Koninklijke Philips NV, IBM CORPORATION, Cerner Corporation, Medtronic, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Vidyo, Inc. (Enghouse Systems), Epic Systems Corporation, Tunstall Group, American Well, CareCloud, Inc., eClinicalWorks, AMD Global Telemedicine, Appello, Care Innovations, LLC, Aerotel Medical Systems, ClearArch, Inc., etc.

Étendue du marché de la télémédecine et taille du marché

Le marché de la télémédecine est segmenté en fonction du type, du mode de prestation, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance entre les segments de marché peut vous aider à analyser les points de croissance des marchés de niche et les stratégies de mise sur le marché, et à identifier les différences dans vos domaines d’application principaux et vos marchés cibles.

taper

Logiciel

système

Matériel

télécommunications

En fonction du type, le marché est segmenté en logiciels, systèmes, matériel et télécommunications.

application

consultation générale

pathologie

Cardiologie

Opération

Gynécologie

Neurologie

Radiologie

dermatologie

ophtalmologie

orthopédie

autre

Sur la base des applications, le marché est segmenté en consultation générale, pathologie, cardiologie, chirurgie, gynécologie, neurologie, radiologie, dermatologie, ophtalmologie, orthopédie et autres.

mode de paiement

Modèle de livraison basé sur le cloud

Modèle de prestation basé sur le Web

modèle de livraison sur place

Sur la base du modèle de livraison, le marché est segmenté en modèle de livraison basé sur le cloud, modèle de livraison basé sur le Web et modèle de livraison sur site.

utilisateur final

Télémédecine hospitalière

Télémédecine médicale

Télémédecine à domicile.

Par zone géographique : –

Asie-Pacifique : Chine, Japon, Inde et reste de l’Asie-Pacifique

Europe : Allemagne, Royaume-Uni, France et reste de l’Europe

Amérique du Nord : États-Unis, Mexique et Canada

Amérique latine : Brésil et reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique : pays du CCG et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique

Raisons d’acheter ce rapport :

Gagnez du temps et des ressources nécessaires à la recherche de base en acquérant une compréhension approfondie des principaux acteurs et segments du marché mondial européen de la télémédecine. Le rapport met en évidence les principales priorités commerciales qui aideront les entreprises à réformer leurs stratégies commerciales et à prendre pied sur le marché mondial. Les principales conclusions et recommandations présentées dans le rapport mettent en évidence les principales tendances progressistes de l’industrie sur le marché européen de la télémédecine, permettant ainsi aux acteurs de formuler des stratégies efficaces à long terme pour générer des revenus sur le marché. Acquérir une compréhension approfondie des tendances et des perspectives du marché mondial, ainsi que des facteurs qui stimulent et entravent la croissance du marché. Renforcez le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent les intérêts commerciaux des produits, des segments et des marchés verticaux.

Table des matières : Marché européen mondial de la télémédecine

1 Introduction

2 Segmentation du marché

3 Résumé analytique

4 Premium Insight

5 Aperçu du marché

6 Impact de Covid-19 sur la télémédecine dans le secteur de la santé en Europe

7 Marché de la télémédecine en Europe par type de produit

8 Marché de la télémédecine en Europe par mode

9 Marché de la télémédecine en Europe, par type

10 Marché de la télémédecine en Europe , par mode

11 Marché de la télémédecine en Europe, par utilisateur final

12 Marché de la télémédecine en Europe, par géographie

13 Marché de la télémédecine en Europe, profils d’entreprise

14 Analyse Swot

15 Profils d’entreprise

16 Enquête par questionnaire

17 Rapports connexes

Quelles sont les opportunités de marché, les risques de marché et aperçu du marché du marché européen Télémédecine?

Qui sont les distributeurs, commerçants et marchands sur le marché européen de la télémédecine ? Qu’en est-il de l’analyse des ventes, des revenus et des prix des principaux fabricants sur le marché européen de la télémédecine? Quelles sont les opportunités et les menaces du marché européen de la télémédecine auxquelles sont confrontés les fournisseurs du marché mondial de la télémédecine européen ? Quels sont les principaux facteurs à l’origine de la croissance de l’industrie européenne mondiale de la télémédecine ? Qui sont les principaux acteurs de l’industrie de la télémédecine en Europe ? Quelle est l’analyse des ventes, des revenus et des prix du marché européen de la télémédecine par type, application? Quelle est l’analyse régionale des ventes, des revenus et des prix du marché européen de la télémédecine?

