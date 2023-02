Le marché européen de la télémédecine devrait passer de 6,3 milliards de dollars à 9,21 millions de dollars d’ici 2029, à un TCAC de 8,8 %.

Analyse de la croissance, marketing régional, défis, opportunités et moteurs analysés dans le rapport «Étude complète de l’industrie sur le marché européen de la télémédecine » Le rapport de premier plan sur le marché européen de la télémédecine comprend une analyse des facteurs influençant l’offre et la demande de produits et services connexes. défis envisagés par les acteurs du marché. Le rapport commence par une perspective du marché, les conclusions connexes, l’intégration des données et une étude fonctionnelle. Il prédit une forte croissance future du marché. Ce document présente une brève présentation des perspectives du rapport de recherche, de la table des matières, de la liste des tableaux et des figures, des perspectives des principaux acteurs du marché et des principales perspectives régionales. Un résumé détaillé du marché européen de la télémédecine comprend les marchés clés et plusieurs leaders clés du marché inclus dans le rapport.

Le marché de la télémédecine devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Selon l’analyse de Data Bridge Market Research, le marché européen devrait atteindre 6 309 210 000 USD au cours de la période de prévision de 2022 à 2029, avec une croissance à un TCAC de 8,8 %. 3 244 140 000 $ de 2021 à 2029. Demande croissante de soins de santé numériques, meilleure analyse des conditions de santé et disponibilité d’experts : ce sont les principaux moteurs de la demande du marché au cours de la période de prévision.

Les études de marché peuvent aider toute entreprise à atteindre ses principaux objectifs.

Participants au marché cible :

Tailekang Health Co., Ltd.

Siemens

système cisco

Koninklijke Philips NV

IBM

SENA Co., Ltd.

Medtronic

hoffman roche gmbh

Vidyo Inc. (une filiale d’Enghouse Systems)

système épique

Groupe Townstock

puits américain

nuage de soins

travail clinique électronique

Télémédecine mondiale AMD

Dynamique du marché de la télémédecine

conducteur

progrès de la communication

En raison de l’essor de la télémédecine, de nombreux codes de santé numériques ont été largement adoptés par Medicare et les payeurs commerciaux. Au cours de la dernière décennie, les progrès de la technologie des communications ont réduit les coûts et la télémédecine n’a cessé de croître.

Augmentation de la prévalence des maladies et affections chroniques

La pandémie de COVID-19 a contraint de nombreux prestataires à passer rapidement à la télémédecine, y compris les visites par téléphone et vidéo. Prenez votre médicament tel que prescrit.

retenue

augmentation de la fraude médicale

Les inquiétudes concernant la confidentialité des données et la fraude ont entravé l’adoption généralisée de la télémédecine, ainsi que des applications mobiles et du stockage en nuage. La plupart des utilisateurs ne sont pas familiers avec les capteurs d’IA enregistrant chaque instant.

Possibilité

augmenter le soutien du gouvernement

Les gouvernements soutiennent et promeuvent l’utilisation des applications numériques pour la santé et l’assistance. Les solutions intelligentes, des tensiomètres personnels aux applications de surveillance de la santé et de l’activité, deviennent de plus en plus importantes dans les soins quotidiens après la crise du coronavirus.

Challenge

Obstacles comportementaux à l’utilisation de systèmes de surveillance à distance

Voir le résumé détaillé du rapport de recherche @

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-telehealth-market

Étendue du marché de la télémédecine et taille du marché

Le marché de la télémédecine est segmenté en fonction du type, du mode de prestation, de l’application et de l’utilisateur final. Growth Across Segments permet d’analyser les poches de niche pour les stratégies de croissance et d’entrée et d’identifier les différences entre les applications principales et les marchés cibles.

catégorie

Logiciel

système

Matériel

communiquer

En fonction du type, le marché est segmenté en logiciels, systèmes, matériel et télécommunications.

application

consultation générale

pathologie

cardiologie

travail

Obstétrique et de gynécologie

neurologie

radiologie

Dermatologie

ophtalmologie

Orthopédie

etc.

Sur la base des applications, le marché est segmenté en conseil général, pathologie, cardiologie, chirurgie, obstétrique et gynécologie, neurologie, radiologie, dermatologie, ophtalmologie, orthopédie et autres.

méthode de livraison

Modèle de livraison basé sur le cloud

Modèle de prestation basé sur le Web

Modèle de livraison sur site

En fonction du mode de transport, le marché est divisé en mode de transport basé sur le cloud, mode de transport basé sur le Web et mode de transport local.

utilisateur final

télémédecine hospitalière

médecin télémédecine

télémédecine à domicile.

Ce rapport complet fournit :

Améliorer la prise de décision stratégique Soutien à la recherche, à la présentation et à la planification d'entreprise Indiquer les opportunités des marchés émergents qui nécessitent une attention Améliorez vos connaissances de l'industrie Tenez-vous au courant des développements importants du marché. Développer une stratégie de croissance intelligente. Construire une vision technique Description des tendances d'utilisation Renforcer l'analyse des concurrents En fournissant une analyse des risques, vous pouvez éviter les pièges que d'autres entreprises peuvent créer. En fin de compte, vous pouvez maximiser la rentabilité de votre entreprise.

indice:

Partie 01 : Résumé

Partie 02 : Périmètre de rapport

Partie 03 : Perspectives du marché européen de la télémédecine

Partie 04 : Taille du marché européen de la télémédecine

Partie 05 : Segmentation du marché européen de la télémédecine par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Expérience client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Section 12 : Environnement du fournisseur

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

TOC@ pour plus d'informations

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=europe-telehealth-market

Analyse de la croissance régionale :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria, Afrique du Sud)

Pourquoi devriez-vous obtenir le rapport sur le marché européen de la télémédecine

Le rapport fournit une perspective prospective sur les différents facteurs qui stimuleront ou freineront la croissance du marché.

Il fournit une analyse approfondie de l’évolution de la dynamique concurrentielle.

Fournissez une analyse détaillée de l’évolution de la dynamique concurrentielle et gardez une longueur d’avance sur vos concurrents.

Il fournit une prévision sur six ans évaluée par rapport au modèle de croissance prévu du marché.

Une analyse précise des segments et une compréhension globale du marché européen de la télémédecine aideront à prendre des décisions commerciales éclairées.

Ce rapport aide les lecteurs à comprendre les principaux segments de produits et leur avenir.

