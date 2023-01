Le marché européen de la synthèse de gènes devrait valoir 2 232,16 millions USD, avec un TCAC de 21,1 % au cours de la période de prévision 2022-2029

Étude approfondie de l’industrie sur le « marché européen de la synthèse de gènes » ‘ publié par Data Bridge Market Research qui comprend l’analyse de la croissance, le marketing régional, les défis, les opportunités et les moteurs analysés dans le rapport. Ce rapport examine longuement et attentivement le marché européen de la synthèse de gènes, en se concentrant sur la plupart des acteurs clés et leurs stratégies commerciales, leur portée géographique, leurs segments de marché, leur paysage de produits et de prix, leur structure de coûts. Il prend également en charge la segmentation du marché en fonction des développements majeurs en termes de marchés géographiques de niveau inférieur et d’alignement du marché et de la technologie en fonction des tendances les plus récentes et à venir de l’industrie. Chaque section du rapport de recherche commerciale sur le marché européen de la synthèse des gènes a été spécialement préparée pour examiner les principaux aspects du marché.

Le marché européen de la synthèse de gènes devrait croître au cours de la période de prévision 2022-2029. Data Bridge Market Research rapporte que le marché croît à un TCAC de 21,1 % au cours de la période de prévision 2022-2029, passant de 467,74 millions de dollars en 2021 à 2029.

Aperçu du marché:-

La synthèse génique fait référence à la synthèse chimique de brins d’ADN base par base. Contrairement à la réplication de l’ADN dans les cellules ou à la réplication de l’ADN par réaction en chaîne par polymérase (PCR), la synthèse des gènes ne nécessite pas de brin matrice. Au contraire, la synthèse génique implique l’ajout progressif de nucléotides à une molécule simple brin, qui sert de matrice pour générer un brin complémentaire. La synthèse de gènes est la technologie sur laquelle repose le domaine de la biologie synthétique.

La synthèse de gènes est le processus de création de gènes artificiels dans un laboratoire utilisant la biologie synthétique. La génération de protéines recombinantes est l’une des nombreuses applications de la technologie de l’ADN recombinant où la synthèse de gènes apparaît comme un outil clé. Les méthodes traditionnelles de clonage et de mutagenèse sont rapidement remplacées par une nouvelle synthèse de gènes qui permet la production d’acides nucléiques sans matrice.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché européen de la synthèse de gènes comprennent ATDBio Ltd (une filiale de Biotage), General Biosystems, Inc., MACROGEN CO., LTD., Boster Biological Technology, Creative Biogene, Bioneer Pacific, exonbio, trenzyme GmbH, Torsion. Bioscience, BioCat GmbH (une filiale d’AddLife AB), OriGene Technologies, Inc., Integrated DNA Technologies, Inc. 9 une filiale de Danaher Corporation), Eurofins Scientific, NZYTech, Lda. – Gènes et Enzymes, Ansa Biotechnologies, Inc., Thermo Fisher Scientific, Genescript, Synbio Technologies, Proteogenix, Bio Basic Inc., ATG:biosynthetics GmbH, Merck KGaA, Kaneka Eurogentec SA, Ginkgo Bioworks, Bbi-lifesciences, Evonetix, ProMab Biotechnologies, Inc., GCC Biotech (India) Pvt. Ltd., CSBio, Azenta US, Inc. et ainsi de suite.

Portée du marché européen de la synthèse de gènes

Le marché européen de la synthèse de gènes est segmenté en composants, types de gènes, types de synthèse de gènes, applications, méthodes, utilisateurs finaux et canaux de distribution. La croissance entre ces segments analyse les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs des aperçus du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les applications clés du marché.

Élément

synthétiseur

Articles consommables

logiciels et services

Sur la base des composants, le marché européen de la synthèse de gènes est segmenté en synthétiseurs, consommables, logiciels et services.

type de gène

gène standard

exprimer le gène

gène complexe

Etc

Sur la base du type de gène, le marché européen de la synthèse de gènes est segmenté en gènes standard, gènes d’expression, gènes complexes et autres.

type de synthèse de gène

Synthèse de la banque de gènes

synthèse de gènes personnalisée

En fonction du type de synthèse de gènes, le marché européen de la synthèse de gènes est divisé en synthèse de bibliothèques de gènes et synthèse de gènes personnalisée.

application

la biologie de synthèse,

Ingénierie génétique,

conception de vaccins,

anticorps thérapeutique

Etc

Sur la base de l’application, le marché européen de la synthèse de gènes est segmenté en biologie synthétique, génie génétique, conception de vaccins, anticorps thérapeutiques et autres.

Chemin

synthèse de base solide,

Synthèse d’ADN sur puce

Synthèse enzymatique basée sur la PCR

Sur la base de cette méthode, le marché européen de la synthèse de gènes est segmenté en synthèse sur base solide, synthèse d’ADN sur puce et synthèse enzymatique basée sur la PCR.

utilisateur final

institutions académiques et de recherche,

laboratoire de diagnostic,

entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques

Etc

Selon les utilisateurs finaux, le marché européen de la synthèse de gènes est segmenté en institutions universitaires et de recherche, laboratoires de diagnostic, sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques, entre autres.

canal de distribution

enchère directe

distribution en ligne

Distributeur tiers

Faits saillants des éléments clés suivants du marché européen de la synthèse de gènes :

informations d’affaires

Description détaillée des activités et des secteurs d’activité de l’entreprise

stratégie d’entreprise

Résumé d’analyste de la stratégie commerciale de l’entreprise.

Historique de l’entreprise

Procéder aux principaux événements liés à l’entreprise.

Produits et services en vedette

Une liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise.

principal concurrent

Liste des principaux concurrents de l’entreprise

Emplacements importants et subsidiaires

Liste des principaux sites et filiales de l’entreprise et coordonnées

Ratios financiers détaillés des 5 dernières années

Derniers ratios financiers dérivés des états financiers annuels publiés par une entreprise avec une histoire de 5 ans.

Faits saillants de la table des matières :

Chapitre 1 : Aperçu du marché

Chapitre 2 : Marché européen de la synthèse de gènes

Chapitre 3: Analyse de l’industrie régionale du marché de la synthèse de gènes en Europe

Chapitre 4: Segmentation du marché de la synthèse de gènes en Europe par type et applications

Chapitre 5 : Répartition des revenus par nature et application

Chapitre 6 : Part de marché

Chapitre 7 : Le paysage concurrentiel

Chapitre 8 : Moteurs, contraintes, défis et opportunités

Chapitre 9 : Marge brute et analyse des prix

but du rapport

Il analyse et prévoit soigneusement la taille du marché européen de la synthèse des gènes en valeur et en volume.

Estimation de la part de marché des principaux segments de la synthèse de gènes européenne

Il illustre le développement du marché européen de la synthèse de gènes dans différentes régions du monde.

Analyser et étudier le micromarché en termes de contribution, de perspectives et de tendances de croissance individuelles sur le marché européen de la synthèse de gènes.

Fournir des informations précises et utiles sur les facteurs qui influencent la croissance de la synthèse génétique européenne.

Il offre une évaluation approfondie des stratégies commerciales importantes utilisées par les principales entreprises opérant sur le marché européen de la synthèse de gènes, y compris la recherche et le développement, les collaborations, les accords, les partenariats, les acquisitions, les fusions, les nouveaux développements et les lancements de produits.

