Le marché européen de la poudre de polymère redispersable en croissance à un TCAC de 5,3%, les principaux acteurs, les perspectives commerciales, les derniers revenus, les tendances actuelles, les tendances du secteur et les prévisions jusqu’en 2027

Le marché européen de la poudre de polymère redispersable devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 5,3% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre USD 478 783,72 mille d’ici 2027. L’utilisation croissante de mortiers de ciment par rapport au contreplaqué dans les applications de construction industrielle est le facteur de croissance du marché. L’augmentation de la poudre de polymère redispersable fournit une adhérence appropriée pour l’isolation externe et le système de finition, ce qui contribue à stimuler la croissance du marché de la poudre de polymère redispersable.

L’augmentation de la croissance de l’industrie de la construction et la demande accrue de murs étanches dans les bâtiments commerciaux et résidentiels augmenteront la demande de produits en poudre de polymère redispersable, ce qui a stimulé le marché de la poudre de polymère redispersable. Le coût élevé de la fabrication des produits en poudre de polymère redispersable par la méthode de lyophilisation limite la croissance du marché des poudres de polymère redispersibles.

Portée du marché et taille du marché de la poudre de polymère redispersable en Europe

Le marché de la poudre de polymère redispersable est classé par type, méthode de polymérisation, méthode de séchage, qualité, application et utilisateur final. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché de la poudre de polymère redispersable est segmenté en poudre de polymère redispersable acrylique (poudre de polymère redispersable acrylique styrène), poudres de polymère redispersable d’acétate de vinyle (VAE), poudre de polymère redispersable de versatate de vinyle (VEOVA), poudre de polymère redispersable styrène butadiène (SB) poudre de polymère, poudre de polymère redispersible d’éthylène et autres. En 2020, le segment des poudres de polymères redispersibles en acétate de vinyle (VAE) est utilisé pour l’étanchéité dans la construction, ce qui augmente sa demande dans la région.

Sur la base de la méthode de polymérisation, le marché de la poudre de polymère redispersable est segmenté en continu , semi-continu et semi-continu. En 2020, le segment continu domine le marché de la poudre de polymère redispersable en raison de la demande accrue de produit en poudre de polymère redispersable dans les enduits de gypse, de ciment et de chaux de la région.

Sur la base de la méthode de séchage, le marché de la poudre de polymère redispersable est segmenté en séchage par pulvérisation , séchage à pression réduite et lyophilisation. En 2020, l’utilisation croissante du séchage par atomisation en raison de sa manipulation facile par rapport à d’autres méthodes de séchage est le facteur que le segment du séchage par atomisation domine sur le marché des poudres de polymère redispersibles.

Sur la base du grade, le marché de la poudre de polymère redispersable est segmenté en grade industriel, grade réactif, grade analytique et grade biotechnologique. En 2020, l’utilisation croissante du segment de qualité industrielle en raison de la demande accrue de solutions d’étanchéité à l’eau à haute résistance dans la construction de l’industrie augmente sa demande dans la région.

Sur la base de l’application, le marché de la poudre de polymère redispersable est segmenté en carrelage et revêtement de sol, mortiers, plâtrage, systèmes d’isolation et autres. En 2020, le segment des carrelages et revêtements de sol domine le marché de la poudre de polymère redispersable en raison de l’augmentation de la production de carreaux de céramique de grande valeur dans la région.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la poudre de polymère redispersable est segmenté en construction résidentielle, construction commerciale, construction industrielle, peinture et autres. En 2020, le segment de la construction résidentielle domine le marché de la poudre de polymère redispersable en raison de l’augmentation des projets d’infrastructure dans la région.

Analyse de la part de marché de la poudre de polymère redispersable

Le paysage concurrentiel du marché de la poudre de polymère redispersable en Europe fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence en Europe, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais cliniques, l’analyse de la marque, les approbations de produits , brevets, largeur et souffle du produit, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation de la société liée au marché de la poudre de polymère redispersable.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché européen de la poudre de polymère redispersable sont Ashland, Dow, Hexion, BASF SE, synthomer plc, Organik Kimya, Vinavil SpA, Akzo Nobel NV, Wacker Chemie AG et Kyban Polymer, entre autres acteurs nationaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Analyse au niveau du pays du marché de la poudre de polymère redispersible

Le marché européen de la poudre de polymère redispersable est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays, type, méthode de polymérisation, méthode de séchage, qualité, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché européen de la poudre de polymère redispersable sont l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, le Danemark, la Suède, la Norvège, l’Autriche, la Grèce, la Hongrie, la République tchèque, la Roumanie, la Belgique, les Pays-Bas, l’Ukraine, l’Ouzbékistan, le Kazakhstan, la Russie, Suisse et reste de l’Europe.

L’Allemagne domine le marché européen de la poudre de polymère redispersable en raison de la demande croissante de matériaux de construction à haute résistance dans l’industrie de la construction, ce qui augmente la demande de poudre de polymère redispersable dans la région et le développement croissant des infrastructures dans le pays a entraîné une demande accrue de produits en poudre de polymère redispersable. . L’Italie domine en raison de la demande croissante de design d’intérieur dans les ménages. Parallèlement à cela, la France domine en raison de techniques d’installation faciles qui ont accru la préférence des consommateurs.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques européennes et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance dans l’industrie de la poudre de polymère redispersable

Le marché européen de la poudre de polymère redispersable vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance de la base installée de différents types de produits pour le marché de la poudre de polymère redispersable, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des préparations pour nourrissons et leur impact sur le redispersable. marché de la poudre de polymère. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018.

