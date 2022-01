Le marché européen de la neurologie interventionnelle pourrait connaître un grand mouvement d’ici 2029 | J&J, Abbott, Stryker, Bayer, B Braun

Synopsis du marché de la neurologie interventionnelle en Europe:

Le rapport d’enquête sur le marché de la neurologie interventionnelle est proposé à l’entreprise avec un aperçu complet du marché, couvrant divers aspects tels que la définition du produit, la segmentation du marché en fonction de divers paramètres et le paysage habituel des fournisseurs. Toutes les informations statistiques et numériques données dans le rapport sont symbolisées à l’aide de graphiques et de tableaux qui facilitent la compréhension des faits et des chiffres. Toutes les données et informations collectées à des fins de recherche et d’analyse sont indiquées sous forme de graphiques, de tableaux ou de tableaux pour une compréhension sensible des utilisateurs. Un rapport international sur le marché de la neurologie interventionnelle définit la fluctuation de la valeur du TCAC au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 pour le marché.

Un excellent rapport sur le marché de la neurologie interventionnelle est composé d’une myriade de facteurs qui ont une influence sur le marché et comprennent la perspicacité de l’industrie et les facteurs critiques de succès (CSF), la segmentation du marché et l’analyse de la chaîne de valeur, la dynamique de l’industrie, les moteurs du marché, les contraintes du marché, les opportunités clés, perspectives de la technologie et des applications, analyse au niveau national et régional, paysage concurrentiel, analyse de la part de marché des entreprises et profils d’entreprises clés. Le rapport d’activité convaincant de Neurologie interventionnelle est très fiable car toutes les données et informations concernant l’industrie de la santé sont collectées via des sources authentiques telles que des sites Web, des revues, des rapports annuels des entreprises et des magazines.

Le marché européen de la neurologie interventionnelle affichera un TCAC d’environ 8,30 % pour la période de prévision 2022-2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, la neurologie interventionnelle est une technique guidée par imagerie peu invasive utilisée pour le diagnostic et le traitement des affections liées à la poitrine, au cou et à la colonne vertébrale. En d’autres termes, la neurologie interventionnelle est utilisée pour contrôler et détecter les affections systémiques du système nerveux central.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché européen de la neurologie interventionnelle sont la prévalence croissante des troubles neurologiques, l’accent accru sur les compétences en recherche et développement en ce qui concerne les dispositifs médicaux et sur l’adoption de technologies de santé avancées, la complexité croissante du traitement des patients atteints de des accidents vasculaires cérébraux récurrents et des dépenses croissantes pour le développement des infrastructures de santé, en particulier dans les économies en développement.

Segmentation du marché de la neurologie interventionnelle en Europe :

Sur la base du produit, le marché de la neurologie interventionnelle est segmenté en systèmes d’ angioplastie et de stenting par ballonnet cérébral , dispositifs d’enroulement et d’embolisation d’anévrisme, dispositifs de neurothrombectomie et dispositifs de support.

Sur la base de l’application, le marché de la neurologie interventionnelle est segmenté en sténose veineuse, sténose artérielle, anévrisme cérébral, accidents vasculaires cérébraux ischémiques et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la neurologie interventionnelle est segmenté en hôpitaux, centres ambulatoires, cliniques de neurologie et autres.

Analyse régionale, l’Europe devrait continuer à enregistrer des gains substantiels au cours de la période de prévision. Cela est dû à la prévalence des technologies de santé avancées et modernes associées à l’augmentation des cas de troubles neurologiques. L’Allemagne deviendra le pays dominant dans cette région en raison de l’augmentation des fonds du gouvernement pour développer l’infrastructure des soins de santé.

Principaux acteurs européens :

Abbott Johnson & Johnson Services, Inc. Société scientifique de Boston Stryker Medtronic L. Gore & Associates, Inc Biocapteurs International Group, Ltd Integra LifeSciences Corporation Bayer SA Acandis GmbH Braun Melsungen SA Drägerwerk AG & Co. KGaA

Le contenu du rapport comprend

1 Analyse du marché de la neurologie interventionnelle, y compris les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance

5 Profils sur la neurologie interventionnelle, y compris les produits, les ventes/revenus et la position sur le marché

6 Structure du marché de la neurologie interventionnelle, moteurs du marché et contraintes

Marché européen de la neurologie interventionnelle : table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de croissance en Europe 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché de la neurologie interventionnelle en Europe par régions

5 Analyse du marché de la neurologie interventionnelle en Europe par type

6 Analyse du marché de la neurologie interventionnelle en Europe par applications

7 Analyse du marché de la neurologie interventionnelle en Europe par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché Neurologie interventionnelle en Europe

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché de la neurologie interventionnelle en Europe 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

