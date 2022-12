Le marché européen de la mouture humide devrait atteindre 271,42 millions USD d’ici 2029

Data Bridge Market Research a analysé que le marché européen du broyage humide , qui a augmenté de 266,39 millions de dollars américains en 2021, devrait croître à un TCAC de 0,234 % au cours de la période de prévision en 2022 et atteindre 271,42 millions de dollars américains en 2029 . 2029. Les rapports de marché organisés par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprennent des analyses approfondies d’experts, des analyses d’import/export, des analyses de prix, des analyses de consommation de production, des analyses de brevets et du comportement des consommateurs.

Selon le US Census Bureau, la production d’aliments humides à base de gluten de maïs a augmenté ces dernières années, tandis que d’autres sous-produits ont diminué. De 2007 à 2009, la production mensuelle moyenne de blé sans gluten était de 165 millions de livres. Les raffineurs de maïs produisent une variété d’aliments, notamment de la farine de gluten de maïs, de la farine de germe de maïs et des aliments humides à base de gluten de maïs.

définition du marché

La mouture humide est une chaîne de processus coûteuse mais efficace qui atteint l’objectif de tremper des ingrédients tels que le maïs et le blé pour ramollir le grain, pour séparer tous les composants de cette source afin que tous les composants puissent utiliser leur plein potentiel. . Par exemple, avec le maïs, le processus de mouture humide donne de l’amidon de maïs, de l’huile de maïs, du glucose et divers autres ingrédients. La mouture humide est une partie importante de nombreuses industries, notamment les produits pharmaceutiques, l’alimentation et les boissons, la beauté et les cosmétiques, etc., car elle fournit des ingrédients tels que des amidons et des protéines.

Dynamique du marché du broyage humide

chauffeur

Forte demande de sirop à haute teneur en fructose dans l’industrie alimentaire et des boissons

La demande accrue de sirop de maïs à haute teneur en fructose dans l’industrie des boissons gazeuses en raison de sa teneur en fructose de 55 % le rend plus sucré que le saccharose, ce qui réduit les coûts de fabrication pour les fabricants. Le sirop de maïs à haute teneur en fructose étant le principal produit fabriqué à l’aide du procédé de mouture humide, la demande croissante devrait stimuler le marché du maïs de mouture humide dans un proche avenir. Malgré la récession européenne, une croissance significative est attendue pour l’industrie européenne des boissons. La hausse des ventes de boissons prêtes à boire, y compris les boissons gazeuses et laitières, le thé, les boissons aux fruits et les boissons alcoolisées telles que la bière, le cidre et les boissons maltées, sont les principaux moteurs de la demande croissante de maïs à haute teneur en fructose. Sirop.

L’importance croissante de la mouture humide dans l’industrie de l’alimentation animale

Parmi les autres facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché européen de la mouture humide du maïs, citons la demande croissante d’éthanol de maïs, de produits moulus humides riches en fibres digestibles, en acides aminés, en énergie, en protéines, en cystéine et en méthionine. La demande croissante de biocarburants profitera à l’industrie de la mouture humide et augmentera la demande de broyage humide.

chance

De plus, la demande croissante de viande et de produits carnés dans les régions en croissance offre des opportunités de croissance lucratives pour le marché dans les années à venir. De plus, la tendance européenne à consommer des régimes à base de protéines animales contribuera à la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché du broyage humide

Plusieurs pays ont mis en place des mesures de confinement strictes pour contenir l’infection, entraînant la fermeture des usines de transformation F&B pendant une durée limitée et perturbant la chaîne d’approvisionnement des aliments et des boissons. Les pénuries de produits F&B et d’articles essentiels, les achats de panique des consommateurs du monde entier, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement dues aux restrictions de voyage et les pénuries de main-d’œuvre ont gravement affecté la chaîne d’approvisionnement F&B. Les principaux fabricants de robots du monde entier ont signalé une baisse des ventes aux premier et deuxième trimestres de 2020 en raison de la baisse des ventes attribuée aux ralentissements économiques causés par les restrictions de verrouillage et de quarantaine imposées par les gouvernements du monde entier et à une baisse temporaire de la demande d’automatisation.

Étendue du marché européen de la mouture humide

Le marché du broyage humide est segmenté par équipement, échelle de traitement, source, produit final et application. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à croissance lente de l’industrie, fournissant aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché, ce qui les aidera à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications importantes du marché.

engrenage

équipement de fraisage

équipement de plongé

système de centrifugation

système de lavage et de filtrage

Autre

utilisation

nourrir

épiceries

eau raide

traitement du pétrole

modification de la force

Autre

échelle de traitement

traitement médian

grande ligne de traitement

la source

Coin

Du blé

manioc

Pomme de terre

Autre

utilisateur final

Force

édulcorant

eau de maïs raide

protéine

Autre

Analyse régionale / aperçu du marché du broyage humide

Nous analysons le marché du broyage humide et donnons un aperçu de la taille et des tendances du marché par pays, équipement, taille de traitement, source, produit final et application mentionnés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du broyage humide sont l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, la France, l’Espagne, la Suisse, les Pays-Bas, la Belgique, la Russie, le Danemark, la Suède, la Pologne, la Turquie et le reste de l’Europe.

L’Allemagne a un marché de broyage humide florissant en raison de la demande croissante de broyage humide dans l’industrie alimentaire. Les Pays-Bas sont un marché européen de la mouture humide en pleine croissance car les gens deviennent plus conscients des avancées technologiques qui ont conduit à une augmentation des produits et sous-produits de la mouture humide en Allemagne et aux Pays-Bas.

