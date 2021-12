Le Marché Européen De La Microfluidique Connaîtra Une Forte Croissance En 2027

Analyse de Marché et perspectives : Marché Mondial de la Microfluidique en Europe

Analyse de Marché et perspectives : Marché Européen de la Microfluidique

Le marché européen de la microfluidique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période prévue de 2020 à 2027. L’étude de marché Data Bridge analyse le marché pour tenir compte de sa croissance à un TCAC de 19,4% au cours de la période de prévision susmentionnée.

Les tests plus rapides et la portabilité améliorée grâce à la miniaturisation des puces microfluidiques ont été le moteur du marché et constituent un moteur potentiel pour le marché européen de la microfluidique au cours de la période prévue de 2020 à 2027. L’accent de plus en plus mis sur la précision et l’exactitude des données contribue également à la croissance du marché cible. La demande croissante de tests au point de service, les retours sur investissement rapides, le champ d’application croissant en biologie, chimie, optique et technologies de l’information, les progrès des produits microfluidiques et les applications croissantes des technologies d’administration de médicaments augmentent également la taille du marché européen de la microfluidique. De plus, l’entrée de nouveaux acteurs et le lancement de produits nouveaux et avancés stimulent activement la croissance du marché cible. En outre, l’apparition de systèmes de culture de cellules 3D à base de microfluidique, tels que les organes sur puce et les applications croissantes de la microfluidique réduiront diverses opportunités de croissance pour le marché européen de la microfluidique au cours de la période de prévision susmentionnée.

Analyse des Parts de Marché du Paysage Concurrentiel et de la Microfluidique en Europe

Le paysage concurrentiel du marché de la microfluidique en Europe fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives sur le marché, la présence régionale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement de produits, la largeur et l’étendue du produit, la domination des applications. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’orientation des entreprises sur le marché européen de la microfluidique.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la microfluidique en Europe sont Dolomite Microfluidics, Microfluidic ChipShop, Agilent Technologies, BD, Bio-Rad Laboratories inc., Danaher, Fluidigm Corporation, Illumina, Inc., Thermo Fisher Scientific inc., Microfluidique ChipShop et PerkinElmer entre autres. Les analystes de DBMR comprennent les forces concurrentielles et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Portée du marché de la Microfluidique

Le marché de la microfluidique sur la base des pays est segmenté en États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique

Toutes les analyses basées sur les pays du marché de la microfluidique sont analysées en fonction d’une granularité maximale dans une segmentation plus poussée. Le marché mondial de la microfluidique est segmenté sur la base de composants en puces microfluidiques, micro-pompes, micro-aiguilles et autres. Sur la base du matériau, le marché est segmenté en polymère, verre, silicium et autres. Le segment sectoriel du marché est divisé en industrie et santé. Le marché mondial de la microfluidique basé sur l’utilisateur final est segmenté en hôpitaux, laboratoires de recherche et universités et R & D industrielle.

La microfluidique est la science qui s’occupe généralement de la production et de la conception des appareils dont la fonction est de gérer la quantité de liquide. C’est très bénéfique car ils ont la capacité de réduire les consommations d’échantillons et de réactifs, de réduire le coût global des applications et de réduire le temps des expériences. Peu de composants communs de la microfluidique sont des micro-pompes, des micro-aiguilles, des puces microfluidiques et autres. Ils sont largement utilisés dans des applications telles que l’analyse génétique, les tests biochimiques, les équipements de séparation des cellules sanguines et autres.

Marché mondial des Appareils à couplage de Charge (CCD) en Amérique du Nord : Analyse régionale

Amérique du Nord [États-Unis, Canada, Mexique]

Europe [Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Reste de l’Europe]

Asie-Pacifique [Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Asie du Sud-Est, Australie, Reste de l’Asie-Pacifique]

Amérique du Sud [Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique latine]

Moyen-Orient et Afrique [CCG, Afrique du Nord, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique]

