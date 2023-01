Le marché européen de la logistique des soins de santé devrait atteindre 48 377,14 millions USD d’ici 2029, avec un TCAC de 7,5 %.

Marché européen de la logistique des soins de santé selon Data Bridge Market Research , l’analyse d’experts comprend principalement les entreprises, les types de produits, les canaux de distribution, les applications, etc. Le rapport fournit également une analyse des ventes, des revenus, du commerce, de la concurrence et des prévisions d’investissement. L’étude de marché européenne de la logistique des soins de santé couvre l’impact sur les industries en amont, intermédiaires et en aval.

Data Bridge Market Research a analysé que la taille du marché de la logistique des soins de santé devrait atteindre 48 377,14 millions USD d’ici 2029, avec un TCAC de 7,5 % au cours de la période de prévision. « Aucune chaîne du froid » est la plus grande partie technique de l’absence de chaîne du froid à haute efficacité sur le marché de la logistique des soins de santé fournie par la logistique tierce. Le rapport sur le marché de la logistique des soins de santé fournit également une couverture détaillée de l’analyse des prix, de l’analyse des brevets et des avancées technologiques.

Le rapport sur le marché européen de la logistique des soins de santé a été compilé en gardant à l’esprit les exigences des clients qui les aident à augmenter leur retour sur investissement (ROI). En outre, il est doté de données historiques, des tendances actuelles du marché, de l’environnement, des innovations technologiques, des technologies à venir et des avancées technologiques dans les industries connexes. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché, le rapport de marché préparé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations et des exportations, des prix l’analyse, l’analyse de la consommation de la production, l’analyse des brevets et le comportement des consommateurs.

Aperçu du marché:

Les soins de santé consistent à maintenir ou à améliorer la santé par la détection, la prédiction, le traitement, la réhabilitation ou la réparation des infections, des maladies, des blessures et des diverses résistances physiques et psychologiques des personnes. Répondez aux problèmes de santé avec des experts en conditionnement physique chez paramédical. La dentisterie, la pharmacie, les soins infirmiers, l’audiologie, la médecine, l’optométrie, l’obstétrique, la psychologie, la physiothérapie et l’ergothérapie ainsi que les différentes professions de la santé sont complémentaires aux soins de santé.

La logistique fait référence aux procédures générales qui régissent la manière dont les ressources sont acquises, stockées et transportées vers leur destination finale. Elle comprend l’identification des distributeurs et fournisseurs potentiels et le traitement de leur disponibilité et de leur accessibilité. Ainsi, la logistique des soins de santé est la logistique des fournitures médicales et chirurgicales, des produits pharmaceutiques, des dispositifs et équipements cliniques et d’autres produits nécessaires pour aider les médecins, les infirmières et les autres professionnels de la santé.

La gestion de la logistique des soins de santé est utilisée dans divers modes de transport, notamment le transport routier, ferroviaire, maritime et aérien. La charge qui se déplace le long d’un chemin s’appelle un segment. Il s’agit du type de méthode d’expédition le plus courant, car il nécessite un seul processus de documentation douanière. Le transport ferroviaire est très économe en carburant et peut être qualifié de mode de transport «vert». Le fret maritime est utilisé pour transporter des marchandises en vrac. L’avion est le mode de transport le plus rapide et est largement utilisé pour permettre le réapprovisionnement des stocks juste à temps (JIT) dans la logistique des soins de santé.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché européen de la logistique des soins de santé sont

DB Schenker, Deutsche Post DHL Group, FedEx, ADAllen Pharma., Biosensors International Group, Ltd., Entero Healthcare, CRYOPDP, SF Express, Alloga, etc.

Principaux points à retenir du rapport sur le marché européen de la logistique des soins de santé :

Analyse détaillée du marché européen de la logistique des soins de santé avec une évaluation complète des technologies, des types de produits, des applications et d’autres segments clés du rapport

Analyse qualitative et quantitative du marché ainsi que calcul du TCAC pour la période de prévision

Étude de recherche sur la dynamique du marché, y compris les moteurs, les opportunités, les contraintes et les contraintes susceptibles d’affecter la croissance du marché.

Analyse régionale complète de l’industrie européenne de la logistique des soins de santé et de ses perspectives de croissance future

Analyse comparative du paysage concurrentiel, couvrant principalement les profils d’entreprise, les portefeuilles de produits et les stratégies d’expansion commerciale.

développement récent

En janvier 2022, DB Schenker lance le fret et le transport en vrac au Moyen-Orient et en Afrique. Cette expansion est basée sur la perspective de faire des affaires dans l’industrie pétrolière et gazière du Moyen-Orient. Cette expansion contribue à accroître la portée mondiale de l’entreprise.

Depuis janvier 2022, ADAllen Pharma est conforme à la nouvelle norme ISO 9001:2015 selon les normes BSI. La norme ISO 9001, révisée par BSI en 2015 à partir de la norme précédente de 2008, est un outil puissant pour aider à gérer efficacement les activités d’ADAllen Pharma. La norme révisée garantira que la gestion de la qualité est désormais entièrement intégrée et alignée sur la stratégie commerciale de l’organisation ADAllen Pharma. Cette réalisation contribue à accroître la présence mondiale de l’entreprise.

